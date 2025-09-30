Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής – Έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Νεκρός βρέθηκε έξω από κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία, Εμανουέλ Μτετβά. Έπεσε στο κενό από τον 22ο όροφο.

Ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία Εμανουέλ Μτετβά (Nkosinathi Emmanuel Mthethwa) βρέθηκε νεκρός έξω από κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού.

Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Le Parisien, o 58χρονος πρέσβης, ο οποίος θεωρείται σημαντικό πολιτικό πρόσωπο στη χώρα του από την εποχή του αγώνα κατά του απαρτχάιντ στον οποίο έλαβε ενεργά μέρος, εκπαραθυρώθηκε από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η Μονάδα Καταπολέμησης Εγκλημάτων κατά Προσώπων (BRDP) της αστυνομίας του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα, ενώ όπως διευκρίνισε η εισαγγελία, ένας δικαστής “μεταβαίνει στον τόπο του συμβάντος”.

Το “ανησυχητικό μήνυμα”

Η σύζυγος του δήλωσε χθες την εξαφάνιση του στις γαλλικές αστυνομικές αρχές λέγοντας ότι έλαβε ένα ανησυχητικό μήνυμα εκ μέρους του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τηλέφωνό του είχε συνδεθεί για τελευταία φορά γύρω στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας, κοντά στο δάσος της Μπουλόν, στο Παρίσι. Φοβούμενοι πιθανή αυτοκτονία, οι αστυνομικοί, με τη βοήθεια της αστυνομικής μονάδας με σκύλους, έκαναν έρευνα στο δάσος της δυτικής πλευράς του Παρισιού.

Ο Μτετβά είχε τοποθετηθεί στην πρεσβεία της Γαλλίας τον Φεβρουάριο του 2024. Ήταν επίσης μόνιμος εκπρόσωπος της Νότιας Αφρικής στην UNESCO. Σημαντικός πολιτικός, ξεκίνησε την καριέρα του στον συνδικαλιστικό αγώνα κατά του απαρτχάιντ. Έγινε γνωστός όταν ανέλαβε τη θέση του γραμματέα της οργάνωσης της Νεολαίας του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου (ANC) το 1994. Παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 2001. Το 2002 εξελέγη μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Νότιας Αφρικής, όπου διετέλεσε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής για τα ορυχεία και την ενέργεια από το 2004 έως το 2008.

Τον Σεπτέμβριο του 2008, έγινε υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας της κυβέρνησης Μοτλάντε. Διατήρησε τη θέση αυτή στην κυβέρνηση Zuma — που μετονομάστηκε σε υπουργείο Αστυνομίας — πριν γίνει υπουργός Τεχνών και Πολιτισμού μετά την επανεκλογή του Jacob Zuma.