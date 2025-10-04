Η στήριξη της Ισλαμικής Τζιχάντ στη Χαμάς αναγεννά τις ελπίδες για τους ομήρους

Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ κερδίζει τη στήριξη ακόμη και των πιο σκληροπυρηνικών, ενισχύοντας τις ελπίδες για απελευθέρωση ομήρων και ειρήνη στη Γάζα.

Η Ισλαμική Τζιχάντ, η σκληροπυρηνική παλαιστινιακή οργάνωση που θεωρείται στενός σύμμαχος της Χαμάς, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι στηρίζει την απάντηση της Χαμάς στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – μια εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την απελευθέρωση Ισραηλινών αιχμαλώτων που παραμένουν υπό την κράτηση και των δύο οργανώσεων.

Η Χαμάς αποδέχθηκε την Παρασκευή ορισμένα βασικά σημεία του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ: τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, καθώς και την απελευθέρωση τόσο Ισραηλινών ομήρων όσο και Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η απάντηση αυτή προκάλεσε μπαράζ αισιόδοξων δηλώσεων από ηγέτες ανά τον κόσμο, που ζήτησαν άμεση παύση των συγκρούσεων – της πιο αιματηρής σύγκρουσης που έχει εμπλακεί το Ισραήλ από την ίδρυσή του το 1948 – και ελευθερία για τους ομήρους που παραμένουν στο παλαιστινιακό έδαφος.

Η δήλωση στήριξης από την Ισλαμική Τζιχάντ, μια μικρότερη αλλά θεωρούμενη πιο αδιάλλακτη οργάνωση σε σχέση με τη Χαμάς, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις ελπίδες για ειρήνη.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα σπίτια τους στη βόρεια Γάζα (AP Photo/Abed Hajjar)

«Αχτίδα ελπίδας» για τους Παλαιστινίους

«Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ αντιπροσωπεύει τη θέση των παλαιστινιακών αντιστασιακών οργανώσεων και η Ισλαμική Τζιχάντ συμμετείχε υπεύθυνα στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κίνημα.

Η στάση αυτή μπορεί να τονώσει το ηθικό των κατοίκων της Γάζας, που είχαν δει αλλεπάλληλες απόπειρες κατάπαυσης του πυρός να καταρρέουν την ώρα που οι ισραηλινές επιθέσεις κατέστρεφαν τη Λωρίδα, δημιουργώντας ανθρωπιστική κρίση και ξεριζώνοντας εκατομμύρια ανθρώπους.

«Είθε να λυτρωθεί ο λαός της Γάζας από τα δεινά. Είναι από τους πιο καταπιεσμένους λαούς στη γη, και κάθε ακτίνα ελπίδας για τους καταπιεσμένους είναι μια νίκη», είπε ο Σαρίφ αλ-Φαχούρι, κάτοικος της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη.

Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά αγκάθια – κυρίως το εάν η Χαμάς θα αποδεχθεί τον πλήρη αφοπλισμό, μια από τις βασικές απαιτήσεις του Ισραήλ.

Ορισμένοι Παλαιστίνιοι εκφράζουν φόβους ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τελικά θα υπαναχωρήσει από οποιοδήποτε σχέδιο τερματισμού του πολέμου. «Το σημαντικό είναι να μη σαμποτάρει ο Νετανιάχου αυτή τη διαδικασία. Τώρα που η Χαμάς συμφώνησε, εκείνος θα διαφωνήσει, όπως συνήθως», είπε ο Τζαμάλ Σιχάντα από την Ιερουσαλήμ.

GAZA CITY, GAZA - OCTOBER 23: A woman holding a girl reacts after Israeli airstrikes hit Ridwan neighborhood of Gaza City, Gaza on October 23, 2023. (Photo by Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images)

Μείωση των επιθέσεων

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους της Πόλης της Γάζας ότι η περιοχή παραμένει «επικίνδυνη ζώνη μάχης», καλώντας τους μέσω ανάρτησης στο X να αποφύγουν να κινηθούν βόρεια ή να πλησιάζουν σημεία στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το Axios, ο ισραηλινός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο να περάσει σε «αμυντικές επιχειρήσεις» και να παγώσει τα σχέδιά του για κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Παρά τις αεροπορικές επιθέσεις που συνεχίστηκαν το Σάββατο, η ένταση τους ήταν μικρότερη, έπειτα από την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, δηλώνοντας ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά τουλάχιστον 66 Παλαιστίνιοι.

«Ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτός ο φρικτός πόλεμος και να γυρίσουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους. Να επικεντρωθούμε στην ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση», δήλωσε η Εφράτ Ματσικάουα, μέλος του φόρουμ οικογενειών ομήρων στο Ισραήλ. «Κουραστήκαμε από τον πόλεμο. Δεν θέλουμε εκδίκηση. Θέλουμε να ζήσουμε».