Γάζα: Διεθνής κατακραυγή κατά του σχεδίου Νετανιάχου – Συγκαλείται εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας

Παγκόσμιες είναι οι αντιδράσεις στο σχέδιο του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας, με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συγκαλείται εκτάκτως το Σάββατο. Ανυποχώρητος εμφανίζεται ο Κατζ.

Η απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να πάρει τον έλεγχο της Γάζας – η οποία βρίσκεται υπό ανελέητο σφυροκόπημα και λιμοκτονία – για να «νικήσει» τη Χαμάς έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε ένα σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, προκαλώντας αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή, με ηγέτες από όλο τον κόσμο να προειδοποιούν για σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.

Η έντονη διαθνής κινητοποίηση οδήγησε στη σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για αύριο, Σάββατο, με την ισραηλινή πλευρά να μην δείχνει σημάδια υποχώρησης από το απάνθρωπο σχέδιο εναντίον του παλαιστινιακού λαού.

Οι νέες δηλώσεις Νετανιάχου – Κατζ για το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι «η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί και θα δημιουργηθεί μια ειρηνική πολιτική διοίκηση, ούτε υπό την Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε υπό τη Χαμάς, ούτε υπό οποιαδήποτε άλλη τρομοκρατική οργάνωση».

Παράλληλα, ο Νετανιάχου εξέφρασε την απογοήτευσή του με την απόφαση του Βερολίνου να αναστείλει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Μερτς σήμερα, συμπλήρωσε το γραφείο του.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την έγκριση, από το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας, σχεδίου για στρατιωτικό έλεγχο της Πόλης της Γάζας, και ακολουθούν τις χθεσινές τοποθετήσεις του ίδιου του Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ επιδιώκει πλήρη στρατιωτικό έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, έγραψε επίσης πριν από λίγο στο X ότι «ο στρατός ήδη προετοιμάζεται από σήμερα για την πλήρη εφαρμογή αυτών των αποφάσεων» σχετικά με το σχέδιο.

Αναφερόμενος στις διεθνείς καταδίκες του σχεδίου, ο Κατζ είπε: «Οι χώρες ανά τον κόσμο που καταδικάζουν ή απειλούν με την επιβολή κυρώσεων δεν θα κάμψουν την αποφασιστικότητά μας».

Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως το Σάββατο στις 22.00 (ώρα Ελλάδας) με θέμα τη Γάζα, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού σχεδίου για τον έλεγχο της πόλης, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων διπλωματικές πηγές.

Λίγο νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε το Ισραήλ, μέσω μιας εκπροσώπου Τύπου, για μια «επικίνδυνη κλιμάκωση», που «κινδυνεύει να επιδεινώσει τις ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστινίους».

Πολλές χώρες, μεταξύ των 15 κρατών μελών που συνθέτουν το Συμβούλιο Ασφαλείας, ζήτησαν αυτήν την έκτακτη συνεδρίαση, την οποία χαιρέτισε η παλαιστινιακή αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ.

Γκουτέρες: Αυτή η κλιμάκωση θα οδηγήσει σε θύματα και μαζική καταστροφή

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, σε δήλωσή του αναφέρει ότι “ο κ. Γκουτέρες ανησυχεί σοβαρά για την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να «αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας».

Αυτή η απόφαση, αναφέρει, σηματοδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση και κινδυνεύει να επιδεινώσει τις ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστίνιους, ενώ μπορεί να θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο ζωές, συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων ομήρων.

“Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα συνεχίζουν να υποφέρουν από μια ανθρωπιστική καταστροφή τεράστιων διαστάσεων. Ο Γενικός Γραμματέας προειδοποιεί ότι αυτή η περαιτέρω κλιμάκωση θα οδηγήσει σε επιπλέον εκτοπισμούς, θύματα και μαζική καταστροφή, επιδεινώνοντας την αδιανόητη ταλαιπωρία του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα”, αναφέρει ο κ. Ντουζαρίκ.

Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή του για μόνιμη εκεχειρία, ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα και για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει επίσης την έκκληση προς την κυβέρνηση του Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου.

Υπογραμμίζει ότι το Διεθνές Δικαστήριο, στην Γνωμοδότηση της 19ης Ιουλίου 2024, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι το κράτος του Ισραήλ έχει την υποχρέωση να τερματίσει αμέσως όλες τις νέες εποικιστικές δραστηριότητες και να απομακρύνει εσπευσμένα όλους τους εποίκους από τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, καθώς και να τερματίσει την παράνομη παρουσία του στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη – που περιλαμβάνουν τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ – το ταχύτερο δυνατό.

“Ο κ. Γκουτέρες τονίζει ότι δεν θα υπάρξει βιώσιμη λύση σε αυτήν τη σύγκρουση χωρίς την λήξη αυτής της παράνομης κατοχής και την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης δύο κρατών. Η Γάζα είναι και πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος ενός Παλαιστινιακού Κράτους” ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ στην δήλωση του.

Ο Στάρμερ καλεί την κυβέρνηση Νετανιάχου να επανεξετάσει το σχέδιο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας είναι λανθασμένη και κάλεσε την κυβέρνηση στην Ιερουσαλήμ να την επανεξετάσει.

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει περαιτέρω την επίθεσή της στη Γάζα είναι λανθασμένη και την καλούμε να την επανεξετάσει άμεσα», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωση.

«Η ενέργεια αυτή δεν θα κάνει τίποτα για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ούτε θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία».

Στο ίδιος μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της υφυπουργού Ενέργειας της βρετανικής κυβέρνησης.

«Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι η λάθος απόφαση και ελπίζουμε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα την επανεξετάσει», δήλωσε η Μιάτα Φάνμπουλε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio. «Δημιουργεί τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας ήδη αφόρητης και αποτρόπαιης κατάστασης».

Γαλλία: Το ισραηλινό σχέδιο για τη Γάζα κινδυνεύει να οδηγήσει σε “απόλυτο αδιέξοδο”

Η Γαλλία καταδίκασε σήμερα “με τον πιο έντονο τρόπο” το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για τη Γάζα, τονίζοντας ότι αυτό κινδυνεύει να οδηγήσει σε “απόλυτο αδιέξοδο”, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το Παρίσι επαναλαμβάνει “τη σθεναρή αντίθεσή του σε οποιοδήποτε σχέδιο κατοχής της Λωρίδας της Γάζας και αναγκαστικού εκτοπισμού του πληθυσμού της”, καθώς ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, της μεγαλύτερης πόλης του παλαιστινιακού θύλακα, με στόχο να “νικησει” τη Χαμάς και να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων.

Η “πλήρης” κατοχή της Γάζας “θα μπορούσε να επιδεινώσει μια ήδη καταστροφική κατάσταση χωρίς να επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, τον αφοπλισμό της και την παράδοσή της”, δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X.

Η Τουρκία ζητά διεθνή δράση για τα σχέδια του Ισραήλ

Η Τουρκία καταδικάζει με τον πιο ισχυρό τρόπο το σχέδιο του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ενεργήσουν ούτως ώστε να αποτρέψουν την εφαρμογή του σχεδίου.

Το τουρκικό υπουργείο δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει άμεσα να παύσει τα πολεμικά του σχέδια, να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός στη Γάζα και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια λύση δύο κρατών, λέγοντας ότι κάθε βήμα από την κυβέρνηση του Ισραήλ για να συνεχίσει αυτό που η Τουρκία χαρακτηρίζει γενοκτονία από το Ισραήλ και κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών καταφέρει βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια ασφάλεια.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της προκειμένου να αποτρέψει την εφαρμογή αυτής της απόφασης, που έχει στόχο να εκτοπίσει διά της βίας τους Παλαιστίνιους από την ίδια τους τη γη καθιστώντας τη Γάζα μη κατοικήσιμη», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Ιράν: Η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ για “εθνοκάθαρση” με το σχέδιό του για τη Γάζα

Το Ιράν καταδίκασε σήμερα το ισραηλινό σχέδιο για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας από το Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι “σχεδιάζει εθνοκάθαρση” στο παλαιστινιακό έδαφος.

Το ισραηλινό σχέδιο “είναι ένα ακόμη σαφές σημάδι της φανερής πρόθεσης του σιωνιστικού καθεστώτος να πραγματοποιήσει εθνοκάθαρση στη Γάζα και να διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε ανακοίνωση.

ΟΗΕ: “Να σταματήσει άμεσα το σχέδιο πλήρους ελέγχου της Γάζας”

«Το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης πρέπει να σταματήσει αμέσως», υπογραμμίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ.

Το σχέδιο αυτό, που υιοθετήθηκε την περασμένη νύκτα από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, «αντιβαίνει στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ οφείλει να βάλει τέλος στην κατοχή του το συντομότερο, στην υλοποίηση της συμφωνημένης λύσης των δύο κρατών και στο δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση», καταγγέλλει ο Τουρκ.

«Όλα μας κάνουν να σκεφτούμε πως αυτή η νέα κλιμάκωση θα επιφέρει ακόμα πιο μαζικούς εκτοπισμούς, περισσότερους φόνους, περισσότερα αφόρητα βάσανα, παράλογες καταστροφές και φρικτά εγκλήματα», καταγγέλλει ο Ύπατος Αρμοστής, ο οποίος κατηγορείται τακτικά από τις ισραηλινές αρχές για φιλοπαλαιστινιακές τάσεις και έχει χαρακτηρισθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ.

Ο Τουρκ ζητάει από την ισραηλινή κυβέρνηση, «αντί να ενισχύει αυτό τον πόλεμο», να αφήσει να μπει η ανθρωπιστική βοήθεια «χωρίς εμπόδια» στη λωρίδα της Γάζας «για να σωθουν οι ζωές αμάχων».

Οι όμηροι, οι οποίοι απήχθησαν στη διάρκεια της επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, «πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους από τις ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις», απαίτησε επίσης ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

«Οι Παλαιστίνιοι που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ πρέπει επίσης να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους», πρόσθεσε ο Φόλκερ Τουρκ.

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζει “καταστροφή” το σχέδιο

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε ότι η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας αποτελεί «καταστροφή» που θα «οδηγήσει σε πολλές ακόμη καταστροφές».

Ο Λαπίντ προειδοποίησε πως μια τέτοια ενέργεια θα οδηγήσει στον θάνατο των εναπομείναντων ομήρων, αλλά και σε απώλειες Ισραηλινών στρατιωτών.

Όπως σημείωσε, το σχέδιο αυτό βρίσκεται «σε πλήρη αντίθεση με τη γνώμη της στρατιωτικής και των υπηρεσιών ασφαλείας», υπενθυμίζοντας ότι και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Έγιαλ Ζαμίρ, είχε προειδοποιήσει κατά της συγκεκριμένης κίνησης.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγόρησε επίσης τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ενέδωσε στις πιέσεις των ακροδεξιών υπουργών του συμβουλίου ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεσαλέλ Σμοτρίτς. Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου στηρίζεται πολιτικά σε υπερεθνικιστές υπουργούς, οι οποίοι έχουν απειλήσει με αποχώρηση από τον κυβερνητικό συνασπισμό σε περίπτωση οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Χαμάς.

Αντιδράσεις και από την Αυστραλία

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι: «Η Αυστραλία καλεί το Ισραήλ να μην ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, που θα επιδεινώσει μόνο την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα».

Η Γουόνγκ υπογράμμισε ότι ο μόνιμος εξαναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επανέλαβε τις εκκλήσεις για:

άμεση κατάπαυση του πυρός,

ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, και

την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

«Η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη βιώσιμη πορεία προς μια διαρκή ειρήνη, ένα παλαιστινιακό κράτος και το κράτος του Ισραήλ να συνυπάρχουν με ειρήνη και ασφάλεια εντός διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων», πρόσθεσε η υπουργός.

Νωρίτερα, και ο υπουργός Περιβάλλοντος της Αυστραλίας, Μάρεϊ Γουάτ, είχε εκφράσει τη διαφωνία του, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση «αντιτίθεται σθεναρά στη βίαιη κατοχή της Γάζας».