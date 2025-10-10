Γάζα: Φεύγουν οι ισραηλινοί στρατιώτες, επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι

Εκτοπισμένες οικογένειες παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής προς τη βόρεια Γάζα, καθώς παρατηρείται κινητικότητα στον ισραηλινό στρατό που αποσύρεται από το κεντρικό τμήμα της περιοχής

Οι Παλαιστίνιοι παρακολουθούν με αγωνία τις κινήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, περιμένοντας την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Al Jazeera, ο ισραηλινός στρατός έχει αρχίσει να αποσύρεται από σημαντικά τμήματα της Λωρίδας της Γάζας.

Οικογένειες έχουν ξεκινήσει να επιστρέφουν στην πόλη της Γάζας από τα δυτικά τμήματα των κατοικημένων περιοχών προς το κέντρο, από όπου είχαν εκτοπιστεί βίαια.

Μονάδες και στρατιωτικές ταξιαρχίες έχουν επίσης αποσυρθεί από το κεντρικό τμήμα της περιοχής.

Στο στρατόπεδο Νουσεϊράτ, στο κέντρο της Γάζας, οικογένειες μετακινούνται προς τον βορρά, ωστόσο παραμένουν σε αναμονή για να εισέλθουν στις περιοχές του Διαδρόμου Νετσαρίμ, όπου μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι κάτοικοι περιμένουν να αποχωρήσει και το τελευταίο ισραηλινό άρμα μάχης από την περιοχή, προκειμένου να επιστρέψουν στα σπίτια τους αλλά και για να μπορέσει να εισέλθει κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια.

Ωστόσο, έντονη είναι η ανησυχία από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (10/10), όπου καταγράφεται έντονη δραστηριότητα ισραηλινών drones, μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων.

Επιπλέον, εκρήξεις και πυκνοί καπνοί καταγράφηκαν και την Παρασκευή (10/10) στη Γάζα, με τις επιθέσεις να έρχονται λίγο μετά την επικύρωση από την ισραηλινή κυβέρνηση της πρώτης φάσης της συμφωνίας, ακόμα και σε σημεία όπου είχαν συγκεντρωθεί πολίτες για να επιστρέψουν στις εστίες τους.

IDF: Σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έχει τεθεί σε ισχύ, καθώς οι δυνάμεις του έχουν πλέον αποσυρθεί στις γραμμές ανάπτυξης που είχαν συμφωνηθεί.

Σε ανακοίνωση μέσω Telegram, ο IDF αναφέρει ότι τα στρατεύματα «άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των επικαιροποιημένων γραμμών ανάπτυξης» από το μεσημέρι (τοπική ώρα).

«Οι δυνάμεις του IDF στη Νότια Διοίκηση παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή και θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε άμεση απειλή», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο IDF ελέγχει πλέον το 53% της Λωρίδας της Γάζας, με τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές να βρίσκονται εκτός αστικών ζωνών, όπως σημειώνει ο Guardian.

Οι λεπτομέρειες γύρω από τη συμφωνία

Με την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών μερική απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας.

Η έκταση της αποχώρησης δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, αλλά αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν δηλώσει ότι τα στρατεύματα θα αποσυρθούν από τις κατοικημένες περιοχές. Πληροφορίες θέλουν τον στρατό του Ισραήλ να διατηρεί την εποπτεία στο 53% του εδάφους της Γάζας.

Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους εντός λίγων ημερών, πιθανότατα τη Δευτέρα, και το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους. Η Χαμάς θα παραδώσει επίσης τα λείψανα περίπου 28 ομήρων που θεωρείται ότι έχουν πεθάνει.

Ταυτόχρονα, εκατοντάδες φορτηγά με βοήθεια θα αρχίσουν να εισέρχονται στη Γάζα, με τον αριθμό τους να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τις επόμενες φάσεις.

Η Χαμάς επέμενε το προηγούμενο διάστημα ότι δεν θα απελευθέρωνε τους τελευταίους ομήρους, εκτός εάν τα ισραηλινά στρατεύματα αποχωρούσαν πλήρως από τη Γάζα. Τώρα, αφού συμφώνησε πρώτα να τους απελευθερώσει, δηλώνει ότι βασίζεται στις στέρεες εγγυήσεις του Τραμπ ότι θα πραγματοποιηθεί η πλήρης απόσυρση.

Ωστόσο, δεν είναι γνωστό πόσο χρόνο θα χρειαστεί – εβδομάδες, μήνες, χρόνια.

Το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι θα διατηρήσει στρατεύματα σε μια ζώνη ασφαλείας εντός της Γάζας και στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, μια λωρίδα γης μήκους περίπου 14 χιλιομέτρων και πλάτους 100 μέτρων κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένου του περάσματος της Ράφα.

Σύμφωνα με αναλυτές, θεωρείται απίθανο το Ισραήλ να εγκαταλείψει αυτές τις περιοχές, εκτός αν η Χαμάς αποστρατιωτικοποιηθεί και το κενό που θα δημιουργηθεί στη διοίκηση της Γάζας καλυφθεί από έναν φορέα που το Ισραήλ θεωρεί αποδεκτό.

Το αρχικό σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ προέβλεπε την είσοδο στη Γάζα μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας υπό αραβική ηγεσία, μαζί με παλαιστινιακή αστυνομία εκπαιδευμένη από την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρούσαν από τις περιοχές καθώς θα αναπτυσσόταν η δύναμη αυτή. Αυτή τη στιγμή, δεν είναι σαφές αν θα τηρηθεί το εν λόγω σχέδιο ή αν τα εμπλεκόμενα μέρη διαπραγματευτούν μια εναλλακτική λύση.

Η Χαμάς αρνούνταν το προηγούμενο διάστημα να παραδώσει τα όπλα της, υποστηρίζοντας ότι έχει το δικαίωμα να ασκεί ένοπλη αντίσταση έως ότου τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Για το Ισραήλ, αυτό αποτελεί βασική απαίτηση. Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η εκστρατεία του δεν θα τερματιστεί έως ότου εξαλειφθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου σηράγγων που έχει κατασκευαστεί.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Χαμάς θα μπορούσε να συμφωνήσει στην παράδοση του οπλοστασίου της σε μια παλαιστινιακή-αιγυπτιακή επιτροπή, σύμφωνα με Αραβες αξιωματούχους που έχουν άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές σε όλους τους τόνους ότι επιθυμεί την εξάλειψη της επιρροής της Χαμάς στη Γάζα. Ωστόσο, έχει επίσης απορρίψει την ανάθεση οποιουδήποτε ρόλου στην Παλαιστινιακή Αρχή που εδρεύει στη Δυτική Όχθη ή οποιαδήποτε συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα από το 2007, έχει συμφωνήσει να παραδώσει τη διακυβέρνηση σε ένα σώμα παλαιστινιακών τεχνοκρατών.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, στην περιοχή θα κυβερνά ένας διεθνής οργανισμός – το Συμβούλιο Ειρήνης. Θα κατέχει την περισσότερη εξουσία, ενώ θα εποπτεύει τη διοίκηση των Παλαιστίνιων τεχνοκρατών που θα διαχειρίζονται τις καθημερινές υποθέσεις. Θα έχει επίσης κυρίαρχο ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Το αρχικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, μάλιστα, τοποθετούσε τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ ως επικεφαλής.

Η Χαμάς δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής, υποστηρίζοντας ότι η διακυβέρνηση της Γάζας πρέπει να αποφασιστεί μεταξύ των Παλαιστινίων, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματά τους στην κυριαρχία.