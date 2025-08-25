Γάζα: Και έκτος δημοσιογράφος νεκρός σε επίθεση του Ισραήλ

Ο δημοσιογράφος και ακαδημαϊκός Χασάν Ντουχάν σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη Χαν Γιούνις, κι έγινε ο έκτος δημοσιογράφος που έπεσε νεκρός στη Γάζα σε μία μόλις ημέρα. Συγκλονίζει η ανάρτησή του λίγες ώρες πριν, για τους νεκρούς συναδέλφους του.

Η διεθνής κατακραυγή για τις επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ και τον θάνατο 20 τουλάχιστον ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και πέντε δημοσιογράφων, φαίνεται να μην αποτελεί ανάχωμα στις αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ, οι οποίες συνεχίζονται στη Γάζα, με αποτέλεσμα ένας ακόμα δημοσιογράφος να πέσει νεκρός.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τον Χασάν Ντουχάν, δημοσιογράφο και ακαδημαϊκό, ο οποίος εργαζόταν ως ανταποκριτής στην Al-Hayat al-Jadida.

Η Al-Hayat al-Jadida ανέφερε ότι ο Ντουχάν σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη Χαν Γιούνις, ανεβάζοντας τον αριθμό των δημοσιογράφων που έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε έξι.

Μάλιστα, στην τελευταία του ανάρτηση στο Facebook, ο Ντουχάν θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στους δημοσιογράφους που είχαν σκοτωθεί νωρίτερα στο Νοσοκομείο Νάσερ.

«Οι μάρτυρες της δικαιοσύνης και της μετάδοσης της αλήθειας, του λόγου και της εικόνας», έγραψε για τους δολοφονηθέντες δημοσιογράφους. «Οι μάρτυρες του εθνικού καθήκοντος και της δημοσιογραφίας. Στους αιώνιους ουρανούς, φεγγάρια της πατρίδας και συνάδελφοι επαγγελματίες».