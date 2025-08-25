Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα – “Απαιτούμε άμεσες εξηγήσεις”

Διεθνή κατακραυγή προκαλούν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ, όπου σκότωσαν τουλάχιστον 20 άτομα, ανάμεσά τους και πέντε δημοσιογράφους. Εξηγήσεις από το Ισραήλ απαιτεί η Ένωση Ξένου Τύπου.

Φρίκη, πόνο και διεθνή κατακραυγή προκαλούν για μια ακόμη φορά οι τυφλές επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα, στοχοθετώντας για μια ακόμη φορά νοσοκομείο την Δευτέρα (25/08), σπέρνοντας ξανά τον θάνατο, με τον απολογισμό των νεκρών να περιλαμβάνει πέντε δημοσιογράφους, μεταξύ τουλάχιστον 20 ακόμη ατόμων.

Τα πλάνα που έρχονται από το σημείο και καταγράφουν τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις επιστρέφουν για δεύτερη φορά, για να βομβαρδίσουν ξανά το νοσοκομείο Νάσερ, είναι συγκλονιστικά. Διασώστες της Πολιτικής Προστασίας, γιατροί και δημοσιογράφοι έχουν σπεύσει για να βοηθήσουν τους πληγέντες από την πρώτη επίθεση και για να καταγράψουν όσα έγιναν, όταν το Ισραήλ τους βομβαρδίζει ξανά με σφοδρότητα. Πανικόβλητοι ασθενείς και εκτοπισμένοι τρέχουν να σωθούν, ενώ νεκροί πέφτουν από τον βομβαρδισμό διασώστες και δημοσιογράφοι.

Βίντεο από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Alghad TV κατέγραψε επίσης τους εργαζομένους της Πολιτικής Προστασίας, που φορούσαν φωτεινά πορτοκαλί γιλέκα, καθώς και δημοσιογράφους να πλήττονται από βόμβα, ενώ προσπαθούσαν να διασώσουν το σώμα του Μασρί, ο οποίος είχε σκοτωθεί νωρίτερα σε επίθεση στον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου. Δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατό τους, σήκωσαν τα χέρια τους για να προστατευτούν, αλλά σκοτώθηκαν από την έκρηξη.

Η δεύτερη βόμβα χτύπησε το ίδιο σημείο στον τέταρτο όροφο όπου είχε χτυπήσει η πρώτη, αφού είχαν φτάσει οι ομάδες διάσωσης, σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της Γάζας. Αργότερα, βίντεο κατέγραψε έναν σωρό σωμάτων να βρίσκονται εκεί που στέκονταν οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι της πολιτικής άμυνας τη στιγμή της επίθεσης.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διπλή αυτή επίθεση στο ιατρικό συγκρότημα, ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία που εξακολουθούν να λειτουργούν στη Γάζα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το νοσοκομείο Νάσερ βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στην πόλη Χαν Γιούνις. Στον νότο, όπου το Ισραήλ ωθεί τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να πάνε, τώρα που βάζει μπροστά το δολοφονικό του σχέδιο για κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

“Εξηγήσεις” από το Ισραήλ ζητά η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ

Η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε “εξηγήσεις” εκ μέρους των ισραηλινών αρχών μετά την ανακοίνωση του θανάτου πέντε δημοσιογράφων σε πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

“Η FPA είναι αγανακτισμένη και συγκλονισμένη”, αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης, στην οποία εκπροσωπείται το Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε “καμία προειδοποίηση πριν από αυτά τα πλήγματα”.

“Απαιτούμε άμεσες εξηγήσεις από (τον ισραηλινό στρατό), και το γραφείο του πρωθυπουργού”, προστίθεται στην ανακοίνωση στην οποία το Ισραήλ καλείται να “εγκαταλείψει και καλή την αχρεία πρακτική του να θέτει στο στόχαστρο δημοσιογράφους” υπογραμμίζοντας πως “πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα χωρίς την παραμικρή δικαιολογία”.

Πριν από την ανακοίνωση αυτών των θανάτων, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) κατέγραφαν σχεδόν 200 δημοσιογράφους οι οποίοι σκοτώθηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), τουλάχιστον 193 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023, αριθμός που ξεπερνά εκείνον των δημοσιογράφων που πέθαναν παγκοσμίως τα τρία προηγούμενα χρόνια. Η CPJ δήλωσε τον Αύγουστο ότι οι δολοφονίες δημοσιογράφων από το Ισραήλ στη Γάζα ήταν “μια σκόπιμη και συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης των δράσεών του Ισραήλ”.

Γκραφίτι του street artist Harry Greb, αφιερωμένο στους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα AP @Gregorio Borgia

Η UNRWA για τον θάνατο των δημοσιογράφων στη Γάζα

Περισσότεροι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σήμερα. Η σιωπή των τελευταίων φωνών που αναφέρουν τα παιδιά που πεθαίνουν αθόρυβα εν μέσω λιμού” αναφέρει ο Γενικός Επίτροπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA).

“Η αδιαφορία και η αδράνεια του κόσμου είναι σοκαριστικές” τονίζει ο Φιλίπ Λαζαρίνι και συνεχίζει: “Όπως είπε η Χάνα Άρεντ: ‘Ο θάνατος της ανθρώπινης συμπόνιας είναι από τα πρώτα και πιο χαρακτηριστικά σημάδια μιας κουλτούρας που είναι έτοιμη να καταρρεύσει σε βαρβαρότητα'”.

Στη συνέχεια, τονίζει πως “αυτό δεν μπορεί να είναι η νέα κανονικότητα του μέλλοντός μας. Η συμπόνια πρέπει να επικρατήσει.”

“Ας αναιρέσουμε αυτόν τον ανθρωπογενή λιμό με το να:

Ανοίξουμε τις πύλες χωρίς περιορισμούς

⁠Προστατεύσουμε τους δημοσιογράφους, τους ανθρωπιστικούς και υγειονομικούς εργαζόμενους

Ώρα για πολιτική βούληση.

Όχι αύριο, τώρα.” καταλήγει.

Κυνική ομολογία του Ισραήλ – Στο “συρτάρι” η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών

Σε ανακοίνωσή τους για τα φονικά χτυπήματα, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν: “Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν έτσι ώστε να περιορίσουν τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα όσο είναι δυνατό ενόσω διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF“.

Οι έρευνες του Ισραήλ για κακοδιαχείριση από τον στρατό του σπάνια οδηγούν σε αποδόσεις ευθυνών. Έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα δείχνει ότι το 88% των ερευνών για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα έκλεισαν ή έμειναν αδιάλυτες. Η έρευνα του Ισραήλ για τη δολοφονία της Παλαιστίνιας-Αμερικανίδας δημοσιογράφου του Al Jazeera, Σαρίνα Αμπού Άκλεχ, από Ισραηλινό ελεύθερο σκοπευτή το 2022, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Το Ισραήλ έχει εμποδίσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να καλύψουν την 22 μηνών σύγκρουση, απαγόρευση που είναι πρωτοφανής στην ιστορία της δημοσιογραφίας πολέμου. Οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι στη Γάζα που συνεργάζονται με διεθνή μέσα εκτελούν τα καθήκοντά τους αντιμετωπίζοντας την πείνα και τον κίνδυνο θανάτου.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης ανέφερε ότι οι επιθέσεις της Δευτέρας στο Νοσοκομείο Νάσερ είχαν διακόψει τις χειρουργικές επεμβάσεις στην αίθουσα επιχειρήσεων και καταδίκασε την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε ως μέρος της «συστηματικής καταστροφής του συστήματος υγείας». Το Νοσοκομείο Νάσερ είναι το μόνο δημόσιο νοσοκομείο που παραμένει σε λειτουργία στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν επίσης πυροβολισμούς που σκότωσαν ανθρώπους που ζητούσαν βοήθεια στην κεντρική Γάζα και αεροπορικές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας.

Η Πολιτική Προστασία είχε καταγράψει συνολικά 28 θανάτους τις πρώτες απογευματινές ώρες από πυρά ή πλήγματα του ισραηλινού στρατού σήμερα στο σύνολο του μικροσκοπικού παράκτιου παλαιστινιακού θύλακα, που έχει καταστραφεί από το Ισραήλ έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και ανθρωπιστική καταστροφή.

Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι που έπεσαν νεκροί

Οι επιθέσεις της Δευτέρας σκότωσαν τον Χουσάμ αλ-Μασρί, που εργαζόταν για το Reuters, τη Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, που εργαζόταν για το Associated Press, τον δημοσιογράφο του Al Jazeera Μοχάμεντ Σαλάμ, τον φωτορεπόρτερ Μοάζ Αμπού Τάχα και τον Άχμεντ Αμπού Αζίζ από το Quds Feed. Άλλος ένας δημοσιογράφος του Reuters, ο Χατέμ Χαλίτ, τραυματίστηκε στην επίθεση.

Το Associated Press ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι σοκαρίστηκε και λυπήθηκε βαθιά για τον θάνατο της Ντάγκα, καθώς και για τον θάνατο των άλλων δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν μαζί της.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε τους δημοσιογράφους μας στη Γάζα ασφαλείς καθώς συνεχίζουν να παρέχουν κρίσιμη δημοσιογραφική κάλυψη σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες», δήλωσε ο οργανισμός.

Το Reuters, από την πλευρά του, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι είναι συντετριμμένο από την είδηση του θανάτου του αλ-Μασρί και τον τραυματισμό του Χαλίτ.

«Αναζητούμε επειγόντως περισσότερες πληροφορίες και έχουμε ζητήσει από τις αρχές στη Γάζα και το Ισραήλ να μας βοηθήσουν να παράσχουν άμεση ιατρική βοήθεια στον Χατέμ», δήλωσε εκπρόσωπος του οργανισμού.

Η Ντάγκα, 33 ετών, εργάστηκε ως ελεύθερη επαγγελματίας για το AP από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, καθώς και για άλλα ειδησεογραφικά μέσα όπως το Independent Arabia. Είχε ασχοληθεί με τους γιατρούς του Νοσοκομείου Νάσερ που προσπαθούσαν να σώσουν παιδιά χωρίς προηγούμενα προβλήματα υγείας, τα οποία αργοπέθαιναν από ασιτία.

Το Independent Arabia δήλωσε ότι η Ντάγκα ήταν «παράδειγμα αφοσίωσης και επαγγελματικής δέσμευσης» και ότι «μετέφερε τη κάμερά της στην καρδιά του πεδίου, μεταδίδοντας την ταλαιπωρία των αμάχων και τις φωνές των θυμάτων με σπάνια ειλικρίνεια και θάρρος».

Ο Άχμεντ Αμπού Αζίζ είχε βάση το Νοσοκομείο Νάσερ, όπου κάλυπτε τις συνέπειες των ισραηλινών επιθέσεων στους ανθρώπους στη Γάζα. Έχασε αρκετούς συναδέλφους κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς και το ίδιο του το σπίτι, το οποίο καταστράφηκε από μια επίθεση.

«Είχα την αίσθηση ότι ήμουν μόνος και ο τελευταίος που έμενε στη γη, καθώς πολλοί από τους συναδέλφους μου σκοτώνονταν», έγραψε ο Αμπού Αζίζ σε άρθρο του για το Middle East Eye πριν από έναν χρόνο, αναφερόμενος στην εμπειρία του ως δημοσιογράφος στη Γάζα.

Το Al Jazeera επιβεβαίωσε ότι ο Σαλάμ ήταν ανάμεσα στους νεκρούς από την επίθεση στο Νοσοκομείο Νάσερ. Το Reuters ανέφερε ότι ο Μασρί, κάμεραμαν που εργάζονταν ως εξωτερικός συνεργάτης, σκοτώθηκε επίσης. Ο Χαλίτ, φωτογράφος και επίσης εξωτερικός συνεργάτης του Reuters, τραυματίστηκε, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.