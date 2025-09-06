Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε πολυώροφο κτίριο με εκτοπισμένους Παλαιστίνιους

Ο IDF προελαύνει σε μεγαλύτερο βάθος εντός της Γάζας, βομβαρδίζοντας ακόμα έναν ψηλό πύργο, ισχυριζόμενος ότι μέσα υπήρχαν μαχητές της Χαμάς.

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην Πόλη της Γάζας, με τον στρατό να κλιμακώνει την επίθεσή του στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε στους Παλαιστίνιους στην πόλη της Γάζας ότι πρέπει να την εγκαταλείψουν σήμερα για τον Νότο.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, η συγκεκριμένη πολυκατοικία λειτουργούσε ως καταφύγιο για δεκάδες εκτοπισμένες οικογένειες Παλαιστινίων στην Πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται το κτίριο χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός, στην τελευταία του ενημέρωση, ανέφερε ότι το πολυώροφο κτίριο που χτύπησε στην Πόλη της Γάζας χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για τη συλλογή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση των θέσεων του ισραηλινού στρατού.

Υποστήριξε, επίσης, ότι η οργάνωση είχε «τοποθετήσει πολυάριθμους εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά στο κτίριο» με σκοπό να πλήξει Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο ισραηλινός στρατός δεν παρείχε καμία απόδειξη για να στηρίξει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η κυβέρνηση της Γάζας απορρίπτει τους ισχυρισμούς

Το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης της κυβέρνησης της Γάζας απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι οι πολυώροφες κατοικίες, που ισοπεδώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις, χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Απορρίπτουμε πλήρως και αναλυτικά τα ψέματα και τις κατηγορίες που διαδίδει η ισραηλινή κατοχή για να δικαιολογήσει τη βάρβαρη επίθεσή της», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Δηλώνουμε κατηγορηματικά, βάσει των μαρτυριών των κατοίκων αυτών των πύργων, ότι βρίσκονται υπό παρακολούθηση και ότι μόνο πολίτες επιτρέπεται να εισέρχονται σε αυτά».

Η στοχοποίηση περιοχών χωρίς στρατιωτικό στόχο «είναι πολύ δύσκολο να χαρακτηριστεί ως οτιδήποτε άλλο πέρα από εγκλήματα πολέμου», δήλωσε στο Al Jazeera ο Τόμπι Κάντμαν, διεθνής δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Έχει διακηρυχθεί ξεκάθαρα ότι αυτή ήταν η πρόθεση της ισραηλινής κυβέρνησης… πρέπει να αναρωτηθούμε τι άλλο χρειάζεται να συμβεί πριν υπάρξει κάποια ουσιαστική αντίδραση. Το Ισραήλ πάντα υποστηρίζει ότι στοχοποιεί αυτές τις περιοχές επειδή χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς και ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί αμάχους ως ασπίδα. Όμως αυτό είναι πάντα το πρόσχημα στο οποίο προσκολλώνται οι Ισραηλινοί· δεν αποτελεί δικαιολογία».

Ο ίδιος εξήγησε ότι αν υπάρχει ένας ύποπτος μαχητής της Χαμάς σε ένα κτίριο γεμάτο με εκατοντάδες αμάχους, αυτό «δεν δικαιολογεί να στοχοποιηθεί και να καταστραφεί το κτίριο».

Τόνισε ότι ο πραγματικός στόχος του ισραηλινού στρατού όταν πλήττει μια περιοχή με πολίτες «είναι να αναγκάσει τους κατοίκους να φύγουν, γιατί αυτός είναι ο απώτερος σκοπός της τρέχουσας ισραηλινής κυβέρνησης».

Υπενθυμίζεται πως χθες, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τον “Πύργο Μουστάχα”, ένα από τα ψηλότερα κτήρια στην πόλη της Γάζας – το οποίο, όπως ισχυρίστηκε στην ανακοίνωσή του, χρησιμοποιείται από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις διεξάγουν μία επιθετική επιχείρηση στα προάστια της πόλης εδώ κι εβδομάδες, μετά από τη διαταγή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που διέταξε το στρατό για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η πόλη της Γάζας είναι ένα προπύργιο της Χαμάς και ότι η κατάληψή της είναι απαραίτητη, προκειμένου να ηττηθούν οι Παλαιστίνιοι ισλαμιστές ένοπλοι, καθώς η επίθεσή τους κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, προκάλεσε τον πόλεμο.

Η επίθεση του ισραηλινού στρατού απειλεί να προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων που έχουν βρει καταφύγιο στην πόλη, μετά από περίπου δύο χρόνια της ένοπλης πολεμικής σύγκρουσης.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 50% του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, ζούσαν στην ομώνυμη πόλη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ Αβισάι Αντράι έγραψε στο Χ, ότι οι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν την πόλη προς μία καθορισμένη παράκτια περιοχή της Χαν Γιουνίς στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, διαβεβαιώνοντας αυτούς που φεύγουν ότι θα μπορούν να λάβουν φαγητό, ιατρική φροντίδα, αλλά και θα έχουν καταφύγιο στην αναφερόμενη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Αντράι, η καθορισμένη περιοχή αποτελεί “ανθρωπιστική ζώνη”.