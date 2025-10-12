Γάζα: Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ

Ο Μαχμούντ Αμπάς πρόκειται να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Αυτό γνωστοποίησε σήμερα, Κυριακή (12/10) σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται ανώτερο Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Η σύνοδος κορυφής, στην οποία θα παραστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ αύριο, Δευτέρα.