Γάζα: Οι ασάφειες του πλάνου Τραμπ “θολώνουν” το τοπίο – Σε τι είπε “ναι” η Χαμάς

Η Χαμάς αποδέχθηκε μέρος του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά επιδιώκει περαιτέρω διαπραγματεύσεις για πολλούς όρους. Το ασαφές πλάνο του Τραμπ περιπλέκει τα πράγματα.

Η Παρασκευή έφερε ψήγματα ελπίδας για αυτό που σχεδόν όλοι – εκτός από τους ακροδεξιούς, πολεμοχαρείς υπουργούς του Μπέντζαμιν Νετανιάχου – περίμεναν με αγωνία: Την είδηση μίας πιθανής εκεχειρίας και ενός σχεδίου για την απελευθέρωση της Γάζας, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα σφαγείο.

Η Χαμάς υποδέχτηκε με επιφύλαξη τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και εκείνες της διεθνούς κοινότητας και των αραβικών κρατών, δίνοντας τελικά την πολυπόθητη απάντηση στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Είναι λοιπόν αυτή η στιγμή που εκατομμύρια άνθρωποι ονειρεύονταν και αγωνίζονταν να έρθει; Το τέλος της μαζικής σφαγής στη Γάζα; Το τέλος του διετούς εφιάλτη για τις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων και αιχμαλώτων; Το τέλος ενός πολέμου σε ολόκληρη την περιοχή που έφερε τον κόσμο στο χείλος του γκρεμού;

Ο Τραμπ, ο οποίος θέλει να γίνει γνωστός ως ειρηνοποιός, έχοντας βάλει μάλιστα στο μάτι και το Νόμπελ Ειρήνης, σίγουρα το πιστεύει: “Με βάση τη δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα! Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή”, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο διάβολος, ωστόσο, βρίσκεται (όπως πάντα) στις λεπτομέρειες. Και μέχρι στιγμής, ούτε ο Νετανιάχου ούτε η Χαμάς έχουν συμφωνήσει σε κάθε συγκεκριμένο σημείο του σχεδίου. Αντίθετα, και οι δύο έχουν δηλώσει δημοσίως τις δικές τους ερμηνείες της πρότασης και έχουν δεσμευτεί να τις υποστηρίξουν.

Το πρόβλημα είναι ότι το σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ είναι θολό και ασαφές. Τόσο πολύ που επέτρεψε στον Τραμπ, τον Νετανιάχου, τη Χαμάς να εκφράσουν και να προωθήσουν αποτελεσματικά τις δικές τους ερμηνείες για αυτό.

Τι έχουν πει Τραμπ, Χαμάς και Νετανιάχου

Η Χαμάς απάντησε στο ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σώμα “τεχνοκρατών” και θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους “ζωντανούς και νεκρούς”.

Από την άλλη πλευρά, επιδιώκει να διαπραγματευτεί αρκετά ζητήματα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο.

Ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να “σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα”, προσθέτοντας ότι η Χαμάς είναι “έτοιμη για διαρκή ειρήνη”.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα προετοιμαστεί για την εφαρμογή της “πρώτης φάσης” του σχεδίου του Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί “πλήρως με τον Πρόεδρο και την ομάδα του για να τερματιστεί ο πόλεμος”.

Το αμερικανικό σχέδιο ορίζει ότι μόλις το Ισραήλ αποδεχτεί δημοσίως τη συμφωνία, θα ξεκινήσει μια περίοδος 72 ωρών για την επιστροφή όλων των ομήρων.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, χαρακτήρισε την απάντηση της Χαμάς στη συμφωνία “σημαντικό βήμα προς τα εμπρός”.

Σε τι συμφώνησε η Χαμάς και σε τι όχι;

Η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση Τραμπ δεν συνιστά πλήρη συμφωνία, ωστόσο αποδέχεται ορισμένα από τα κρίσιμα στοιχεία που οι χώρες της Δύσης και της Μέσης Ανατολής θεωρούν απαραίτητα για τον τερματισμό του πολέμου.

Τα σημεία στα οποία συμφωνούν:

Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους, λίγες ώρες μετά την προθεσμία που τους έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στις 18:00 ET (22:00 GMT) την Κυριακή, για να αποδεχθούν το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα.

Επίσης, δήλωσε ότι “ανανεώνει τη συμφωνία της να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων (τεχνοκρατών), με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη”.

Σε ποια σημεία επιθυμεί περαιτέρω διαπραγματεύσεις:

Η οργάνωση δεν αναφέρθηκε στον αφοπλισμό στην δήλωσή της.

Επίσης, δεν συμφώνησε να μην διαδραματίζει πλέον κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ θα αποδεχθεί την επαναδιαπραγμάτευση αυτών των θεμάτων.

Επίσης το γεγονός ότι το σχέδιο του Τραμπ δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη ή εγγύηση για τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Αντί για αυτό – κάπως συγκεχυμένα – αναφέρεται ότι μετά την εξάλειψη της Χαμάς, αν η διεθνώς αναγνωρισμένη Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη “μεταρρυθμιστεί” επαρκώς για να επιτραπεί η επιστροφή της σε κάποιο ρόλο εξουσίας, τότε “οι συνθήκες μπορεί τελικά να είναι ώριμες για έναν αξιόπιστο δρόμο προς την αυτοδιάθεση και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους”.

Αλλά, για άλλη μια φορά: χωρίς εγγυήσεις. Στη συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση του σχεδίου την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου έμεινε ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο. Δήλωσε ότι χαιρετίζει την απόρριψη ενός Παλαιστινιακού κράτους από τον Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση ενός τέτοιου κράτους, στο πλαίσιο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, θα “ανταμείβει τους τρομοκράτες, θα υπονομεύσει την ασφάλεια και θα θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ“.

Επιπλέον, πρόσθεσε μερικές ακόμα επιφυλάξεις, περιλαμβανομένων εκείνων για τη “μεταρρύθμιση” της Παλαιστινιακής Αρχής που δεν αναφέρονται στο σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ – όπως το τέλος του “νομικού πολέμου” κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τη διακοπή της υποκίνησης στα μέσα ενημέρωσης, και την αναγνώριση από την παλαιστινιακή αρχή ενός “Εβραϊκού κράτους”.