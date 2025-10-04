Έτοιμο για εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ δηλώνει το Ισραήλ

Έτοιμο για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων δηλώνει το Ισραήλ, μετά την απάντηση της Χαμάς.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοινωθέν τα ξημερώματα του Σαββάτου, έπειτα από την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε πλήρη συνεργασία με τον πρόεδρο και την ομάδα του για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες συμβαδίζουν με το όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου».

Η ανακοίνωση δεν κάνει καμία αναφορά στην έκκληση του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τα πλήγματα στη Γάζα, κάτι που, όπως τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι αναγκαίο ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και άμεση απελευθέρωση των ομήρων.

Ένας ρεπόρτερ του επίσημου στρατιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού του Ισραήλ, Γκαλάτζ, ανάρτησε ότι ο ισραηλινός στρατός θα μειώσει τη δραστηριότητα των στρατιωτικών επιχειρήσεών του στη Γάζα «στο ελάχιστο».

«Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ – δόθηκε πολιτική εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να σταματήσουν την επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας», έγραψε ο δημοσιογράφος Ντορόν Καντός στο X.

Συνέντευξη Τύπου Τραμπ - Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο (AP Photo/Evan Vucci)

Πρόσθεσε επίσης ότι ο στρατός έχει λάβει εντολή να πραγματοποιεί μόνο αμυντικές επιχειρήσεις.

Η Χαμάς είχε δηλώσει ότι συμφωνεί να μπει «άμεσα» σε διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις.

Οι ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές έρχονται πριν από την προθεσμία της Κυριακής που έθεσε ο Τραμπ στη Χαμάς για να αποδεχθεί το ειρηνευτικό του σχέδιο, καθώς πιέζει για τον τερματισμό του εξαντλητικού πολέμου που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι έλαβαν εντολές να «προχωρήσουν στην ετοιμότητα για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ», κατόπιν εντολής από το «πολιτικό επίπεδο».

Ο δημοσιογράφος του Axios και αναλυτής του CNN Μπαράκ Ραβίντ μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παγώσει τη σφοδρή επίθεση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, που είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και νέα μαζική εκτόπιση Παλαιστινίων.

Πρόσθεσε ότι ο στρατός θα στραφεί αποκλειστικά σε αμυντικές επιχειρήσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, επικαλούμενος ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που δεν κατονομάζεται. Δεν έγινε καμία αναφορά για το πότε θα τερματιστεί πλήρως η επίθεση στην Πόλη της Γάζας ή πότε θα γίνει η στροφή σε αμυντικές επιχειρήσεις.

Ούτε το γραφείο του πρωθυπουργού ούτε ο στρατός απάντησαν στην απαίτηση του Τραμπ να «σταματήσει αμέσως ο βομβαρδισμός της Γάζας», ούτε έδωσαν κάποια ένδειξη για το χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης των ομήρων.

Τραμπ: “Υπάρχουν λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν”

Ο Τραμπ αντέδρασε θετικά στην ανακοίνωση, γράφοντας στο Truth Social ότι πιστεύει πως η Χαμάς είναι «έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ». Παράλληλα κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς ώστε να μπορέσουν να απελευθερωθούν οι όμηροι.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους Ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα! Αυτή τη στιγμή είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει αυτό. Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η απελευθέρωση των 48 υπολοίπων ομήρων εντός 72 ωρών και η συμφωνία για παραίτηση από την εξουσία στη Γάζα ήταν δύο από τις βασικές απαιτήσεις του σχεδίου Τραμπ, που όμως θεωρούνταν πιθανές «κόκκινες γραμμές» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Χαμάς σε απόρριψή του.

Η δηλωμένη αποδοχή της Χαμάς σε αυτές τις δύο συνθήκες ανοίγει τον δρόμο για μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός με διεθνή στήριξη, ιδιαίτερα εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, μια οριστική συμφωνία απέχει ακόμη.

Η απάντηση της Χαμάς δεν αναφέρει τον αφοπλισμό ή την απόσυρση οπλισμού – άλλο ένα κρίσιμο σημείο του σχεδίου Τραμπ, το οποίο η Χαμάς έχει επανειλημμένα απορρίψει. Ούτε αναφέρεται στη δημιουργία μιας διεθνούς επιτροπής εποπτείας με επικεφαλής τον Τραμπ – την οποία έχει ονομάσει «Συμβούλιο Ειρήνης» – για την εποπτεία της διακυβέρνησης στη Γάζα.

Αντίθετα, η Χαμάς δήλωσε γενικά ότι τα υπόλοιπα ζητήματα που περιλαμβάνει η αμερικανική πρόταση, «που σχετίζονται με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα εγγενή δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού», θα συζητηθούν στο μέλλον.

Η Χαμάς επέμεινε επίσης ότι «θα συμμετάσχει και θα συμβάλει με πλήρη ευθύνη» σε ένα «ολοκληρωμένο εθνικό παλαιστινιακό πλαίσιο». Η δήλωση αυτή παραβλέπει την απαίτηση του σχεδίου Τραμπ ότι η Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα δεν θα έχουν καμία απολύτως συμμετοχή στη διακυβέρνηση της ταλαιπωρημένης περιοχής, «ούτε άμεσα ούτε έμμεσα».

Ο Τραμπ περίμενε από τη Δευτέρα την απάντηση στο σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε στον Λευκό Οίκο μαζί με τον Νετανιάχου, ο οποίος στη κοινή εμφάνισή τους δήλωσε ότι αποδέχεται το πλαίσιο.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εάν η Χαμάς δεν έχει αποδεχθεί την πρόταση έως τις 6 μ.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ την Κυριακή, «θα ξεσπάσει μια ΚΟΛΑΣΗ όπως δεν έχει ξαναδεί κανείς».

Το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ

Σύμφωνα με την πρόταση Τραμπ, όλη η υποδομή της Χαμάς, υπόγεια και επίγεια, θα καταστραφεί υπό την εποπτεία ανεξάρτητων παρατηρητών, «και δεν θα ξαναχτιστεί».

Το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων κρατουμένων, καθώς και 1.700 Παλαιστινίων που συνελήφθησαν από την αρχή του πολέμου, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση από τη Χαμάς 48 ομήρων, εκ των οποίων οι 20 θεωρούνται ζωντανοί. Μέλη της Χαμάς μπορούν να λάβουν αμνηστία μετά, εάν «δεσμευτούν στη ειρηνική συνύπαρξη και στην απόσυρση των όπλων τους».

Το Ισραήλ θα αποσυρθεί σταδιακά από τη Γάζα καθώς μια προσωρινή Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), με επικεφαλής αραβικούς εταίρους, θα αναλάβει την ασφάλεια της περιοχής. Παράλληλα, μια παλαιστινιακή επιτροπή, υπό την εποπτεία διεθνούς οργάνου που θα ονομάζεται «Συμβούλιο Ειρήνης», θα διοικεί τη Γάζα έως ότου μια αναμορφωμένη Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να αναλάβει. Η πρόταση αναγνωρίζει την επιθυμία για παλαιστινιακό κράτος και επιχειρεί να παρουσιάσει έναν «αξιόπιστο δρόμο προς την αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων».

Η Χαμάς βρίσκεται σε συνομιλίες με περιφερειακούς μεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο για το σχέδιο. Ο Τραμπ μίλησε στα μέσα της εβδομάδας με τον εμίρη του Κατάρ για ενημέρωση σχετικά με τις συζητήσεις.