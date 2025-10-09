Γάζα: Το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα Τραμπ, που θα μπορούσε να τον “χαντακώσει”

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα του Τραμπ, αλλά τα κρίσιμα ερωτήματα του ειρηνευτικού σχεδίου παραμένουν αναπάντητα.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, μια συμφωνία ειρήνης – ή ακόμα και μια διαρκής κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς – θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα της θητείας του.

Οι λεπτομέρειες και η αλληλουχία της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα παραμένουν ασαφείς, αλλά η δήλωση προθέσεων τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς είναι σημαντική. Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα TheGuardian, η εν λόγω συμφωνία, που έλαβαν με την πολιτική υποστήριξη των αραβικών κρατών και άλλων περιφερειακών δυνάμεων, είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου από τότε που η εκεχειρία κατέρρευσε τον Μάρτιο, οδηγώντας τη Γάζα στην καταστροφή.

Από τον Μάρτιο υπήρξαν διάφορες φήμες για μια ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά ποτέ έκτοτε δεν φτάσαμε τόσο κοντά.

Το πρώτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ προβλέπει την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, με αντάλλαγμα μια περιορισμένη απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τα παλαιστινιακά εδάφη.

Ωστόσο, η εύρεση όλων των ομήρων και η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι απλή υπόθεση.

Ο Τραμπ βέβαια εμφανίζεται υπερβολικά αισιόδοξος – άλλωστε είναι γνωστή η πρόθεσή του να κερδίσει τον τίτλο του “ειρηνοποιού” και κατ΄επέκταση και το πολυπόθητο Νόμπελ Ειρήνης, που θα απονεμηθεί αύριο, Παρασκευή (9/10).

“ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα, και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη. Όλες οι πλευρές θα αντιμετωπιστούν δίκαια!”, έγραψε στο Truth Social.

Πρέπει, όμως, να πούμε ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη να διανυθεί.

Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων, που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημιουργία των συνθηκών για κατάπαυση του πυρός και στη διαπραγμάτευση για τον διαρκή τερματισμό του πολέμου. Οι δύσκολες ερωτήσεις για το μέλλον και τον αφοπλισμό της Χαμάς καθώς και το “όραμα” του Ισραήλ για το μέλλον της Γάζας, παραμένουν ανοιχτές και πρέπει να συζητηθούν.

Και ακριβώς σε αυτό το σημείο έχουμε ξαναβρεθεί στο παρελθόν. Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση Τραμπ βιαζόταν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ακόμη και πριν την ανάληψη της προεδρίας, και μια βιαστικά οργανωμένη κατάπαυση του πυρός τον Ιανουάριο κατέρρευσε λόγω της διαφωνίας επί της αλληλουχίας για την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούσαν να κρατούνται στη Γάζα.

Associated Press

Ωστόσο, αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλούσε κατά της Antifa στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Τετάρτης (8/10), ο Μάρκο Ρούμπιο, του παρέδωσε ένα μήνυμα: “Πολύ κοντά. Χρειαζόμαστε να εγκρίνετε σύντομα μια ανάρτηση στο Truth Social για να ανακοινώσετε πρώτος τη συμφωνία”.

Όπερ και εγένετο. Αλλά ακόμα οι διαφωνίες και οι ανησυχίες των εμπλεκόμενων μερών μένουν να συζητηθούν.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως η Χαμάς κάλεσε τον Τραμπ και τους διαμεσολαβητές να “εξασφαλίσουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση κατοχής θα τηρήσει πλήρως τους όρους της συμφωνίας”, καθώς ο φόβος ότι το Ισραήλ θα ξεκινήσει ξανά τις επιθέσεις μόλις επιστραφούν οι όμηροι καραδοκεί.

“Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας μέχρι να επιτευχθεί η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση”, δήλωσε η Χαμάς, αναφερόμενη στην επιθυμία για παλαιστινιακό κράτος, το οποίο έχει απορρίψει ο Νετανιάχου και έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί από τον Λευκό Οίκο.

Ο Νετανιάχου, επίσης, καλείται να διαχειριστεί τις πολιτικές πιέσεις που δέχεται.

Την Πέμπτη δήλωσε ότι θα «συγκαλέσει την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρει πίσω όλους τους αγαπημένους μας ομήρους». Παράλληλα, πρέπει να χειριστεί την αντίδραση των ακροδεξιών μελών της κυβέρνησής του, όπως ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, και ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιτάμαρ Μπεν-Γβίρ, οι οποίοι έχουν απειλήσει να ανατρέψουν την κυβέρνηση σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Ο Τραμπ προσπάθησε να ξεπεράσει αυτές τις ανησυχίες με επιθετική ρητορική, απειλώντας από τη μία την Χαμάς, ότι θα ξεσπάσει «κόλαση» στη Γάζα αν δεν ικανοποιηθεί η επιθυμία του για ειρήνη ενώ όταν ο Νετανιάχου εξέφρασε αμφιβολίες για τη συμφωνία, του είπε, σύμφωνα με το Axiows, “δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο αρνητικός… Αυτό είναι μια νίκη. Δέξου το”.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται τώρα να ετοιμάζει ταξίδι στην περιοχή αυτό το Σαββατοκύριακο για την υπογραφή της συμφωνίας. Αυτή είναι η στιγμή του, και ίσως χρειαστεί να αξιοποιήσει όλη την φήμη και επιρροή του για να αποτρέψει μια ακόμη κατάρρευση των συνομιλιών και την επανάληψη των συγκρούσεων, κάτι που θα αποτελούσε διπλωματική ήττα για την κυβέρνησή του.