Ο Τραμπ φτιάχνει βαλίτσες για τη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για τον “γύρο θριάμβου” στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία Ισραήλ–Χαμάς. Πρόσκληση από τον Νετανιάχου να απευθυνθεί στην Κνέσετ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στα πρόθυρα της μεγαλύτερης διπλωματικής επιτυχίας της δεύτερης θητείας του — της παύσης του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς — και την Τετάρτη το βράδυ (8/10) κατέστησε σαφές ότι είναι πρόθυμος να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή για να προεδρεύσει πιθανώς ειδικής τελετής και να υποδεχτεί τους ομήρους.

Για τον Τραμπ, σύμφωνα με τους New York Times, η επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα καλύπτει τον απόλυτο στόχο που ο ίδιος έχει θέσει ως διαπραγματευτής και ειρηνοποιός — και φυσικά το Νόμπελ Ειρήνης που τόσο ανοιχτά επιδιώκει. Κατά σύμπτωση, ο νικητής για το 2025 αναμένεται να ανακοινωθεί λίγες ώρες πριν την αναχώρησή του, όπου ενδέχεται να κάνει τον “γύρο θριάμβου” στην Αίγυπτο και το Ισραήλ.

Πολλά μπορούν να πάνε στραβά τις επόμενες ημέρες, και στη Μέση Ανατολή αυτό συμβαίνει συχνά. Η «ειρηνευτική» συμφωνία που ο Τραμπ ανακοίνωσε στο Truth Social την Τετάρτη το βράδυ μπορεί να μοιάζει περισσότερο με μια ακόμη προσωρινή παύση σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε με την ίδρυση του Ισραήλ το 1948 και δεν έχει τελειώσει από τότε.

Ωστόσο, αν ο Τραμπ καταφέρει να διατηρήσει αυτή τη συμφωνία, αν η Χαμάς παραδώσει τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους αυτό το Σαββατοκύριακο και με αυτούς τη διαπραγματευτική της ισχύ, αυτό θα ήταν ένα μεγάλο βήμα προς την ειρηνευτική πρόταση που επιθυμούν τόσο ο Τραμπ όσο και ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν.

Associated Press

Και αν ο Τραμπ καταφέρει να πείσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποσύρει τα στρατεύματα από την πόλη της Γάζας και να εγκαταλείψει το σχέδιό του να καταλάβει τα συντρίμμια της Γάζας, αν καταφέρει να σταματήσει τη σφαγή που έχει σκοτώσει 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ και πάνω από 60.000 Παλαιστίνιους, θα έχει πετύχει αυτό που πολλοί πριν από αυτόν προσπάθησαν: να επικρατήσει απέναντι σε έναν δύσκολο – και τώρα απομονωμένο- σύμμαχο.

«Αυτή η κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων, αν συμβεί, πραγματοποιήθηκαν μόνο χάρη στην ικανότητα του Τραμπ να πιέσει τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου», δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ του Carnegie Endowment for International Peace, ο οποίος έχει συχνά επικρίνει τις διακυμάνσεις του Τραμπ στη Μέση Ανατολή. «Κανένας πρόεδρος, Ρεπουμπλικάνος ή Δημοκρατικός, δεν έχει πιέσει τόσο σφοδρά έναν Ισραηλινό πρωθυπουργό σε ζητήματα τόσο κρίσιμα για την πολιτική του ή για την ασφάλεια της χώρας του», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ γνωρίζει ότι η καλύτερη διεθνής επιτυχία της πρώτης θητείας του ήταν οι “Συμφωνίες του Αβραάμ”, που κανονικοποίησαν τις σχέσεις του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, τα πρώτα αραβικά κράτη που αναγνώρισαν το Ισραήλ έπειτα από 25 χρόνια. Αργότερα, προσχώρησαν το Σουδάν και το Μαρόκο.

Αλλά, το να σταματήσει τη σφαγή αυτού του πολέμου — ο οποίος κατέστρεψε την ηγεσία της Χαμάς, το 90% των σπιτιών στη Γάζα και τελικά πλήγωσε τη διεθνή θέση του Ισραήλ — συνιστά μια ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.

Associated Press

“Είναι μια υπέροχη μέρα για το Ισραήλ και για τον κόσμο”

Μιλώντας στο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι “πιθανότατα θα ταξιδέψει στο Ισραήλ τις επόμενες μέρες” για να απευθυνθεί στο κοινοβούλιο της χώρας, μετά τη συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα.

Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Τραμπ είπε: “Είναι μια υπέροχη μέρα για το Ισραήλ και για τον κόσμο.”

“Είναι τόσο χαρούμενος. Θα έπρεπε να είναι. Είναι μια μεγάλη επιτυχία. Ολόκληρος ο κόσμος έχει ενωθεί για να πετύχει αυτή τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων χωρών που ήταν εχθροί”, πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε, από την πλευρά του, ότι τον κάλεσε να απευθυνθεί στην Κνέσετ. “Θα το κάνω σίγουρα αν με θέλουν”, αποκρίθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Axios.