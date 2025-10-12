Γάζα: Τουλάχιστον 27 νεκροί σε ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ Χαμάς και της οικογένειας Dughmush

Τουλάχιστον 27 νεκροί σε εσωτερικές συγκρούσεις στη Γάζα, καθώς δυνάμεις της Χαμάς συγκρούστηκαν με την οικογένεια Dughmush στην Πόλη της Γάζας.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σφοδρές εσωτερικές συγκρούσεις στη Πόλη της Γάζας, μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς και ενόπλων μελών της ισχυρής οικογένειας Dughmush, σε ένα από τα πιο βίαια επεισόδια εντός του θύλακα μετά το τέλος των μεγάλων ισραηλινών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, ένοπλοι της Χαμάς με καλυμμένα πρόσωπα αντάλλαξαν πυρά με μαχητές κοντά στο Ιορδανικό Νοσοκομείο, στο νότιο τμήμα της πόλης. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς, δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν ένοπλη ομάδα μέσα στην πόλη και ενεπλάκησαν σε σφοδρές μάχες για τη σύλληψή της.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν σε αυτό που χαρακτήρισε «ένοπλη επίθεση από παραστρατιωτική ομάδα».

Ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι συνολικά 19 μέλη της οικογένειας Dughmush και οκτώ μαχητές της Χαμάς έχουν σκοτωθεί από το Σάββατο, όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι όλα ξεκίνησαν στη συνοικία Τελ αλ-Χάουα, όταν δύναμη άνω των 300 ενόπλων της Χαμάς κινήθηκε για να εισβάλει σε συγκρότημα κατοικιών όπου είχαν οχυρωθεί ένοπλοι της οικογένειας. Κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές πανικού, με δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους υπό καταιγισμό πυρών – πολλές από αυτές ήδη εκτοπισμένες πολλαπλές φορές από τον πόλεμο.

«Αυτή τη φορά δεν έτρεχαν για να αποφύγουν ισραηλινή επίθεση», είπε ένας κάτοικος. «Έτρεχαν να σωθούν από τους δικούς τους ανθρώπους».

Η οικογένεια Dughmush, μία από τις πιο ισχυρές και παραδοσιακές φατρίες της Γάζας, είχε διαχρονικά τεταμένες σχέσεις με τη Χαμάς, με παρόμοια επεισόδια και στο παρελθόν.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του «οδεύουν προς αποκατάσταση της τάξης», προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε ένοπλη δραστηριότητα εκτός του πλαισίου της αντίστασης» θα αντιμετωπιστεί με αυστηρότητα.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι ένοπλοι της οικογένειας σκότωσαν δύο μαχητές της και τραυμάτισαν άλλους πέντε, οδηγώντας την οργάνωση να εξαπολύσει επιχείρηση εναντίον τους.

Αντίθετα, πηγή από την οικογένεια Dughmush ανέφερε σε τοπικά μέσα ότι οι δυνάμεις της Χαμάς έφτασαν σε κτίριο που παλαιότερα στέγαζε το Ιορδανικό Νοσοκομείο, όπου η οικογένεια είχε καταφύγει μετά την καταστροφή των σπιτιών της στη συνοικία αλ-Σάμπρα από πρόσφατη ισραηλινή επίθεση. Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η Χαμάς επιχείρησε να εκδιώξει την οικογένεια για να εγκαταστήσει νέα βάση της στο σημείο.