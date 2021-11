Georgette Chen: Η Google τιμά με doodle την πρωτοπόρο ζωγράφο της Σιγκαπούρης

Το σημερινό Doodle της Google τιμά την καλλιτέχνιδα Georgette Chen, ιδρύτρια του μετα-ιμπρεσιονιστικού στυλ ζωγραφικής Nanyang, στην 91η επέτειο της πρώτης της έκθεσης στο Salon d'Automne στο Παρίσι.

Η Georgette Chen Li Ying γεννήθηκε στο Zhejiang της Κίνας τον Οκτώβριο του 1906. Μεγάλωσε κυρίως στο Παρίσι αλλά ταξίδευε συχνά σε όλη την Κίνα και στη Νέα Υόρκη. Αυτή η κοσμοπολίτικη ανατροφή την εξέθεσε στο μείγμα πολιτισμών που θα διαμόρφωνε τελικά την πρωτοποριακή της τέχνη. Το ντεμπούτο της Chen ακολούθησε μια πρόσκληση να παρουσιάσει τα έργα της σε μια έκθεση που φιλοξενήθηκε σε ένα από τα πιο διάσημα σαλόνια μοντέρνας τέχνης του Παρισιού, το Salon d'Automne, που ξεκίνησε σαν σήμερα το 1930.

Το 1953, η Chen εγκαταστάθηκε στη Σιγκαπούρη, όπου βοήθησε στην ίδρυση του στυλ ζωγραφικής Nanyang – ένα πειραματικό στυλ που συνδύαζε ασιατικά θέματα και θέματα με δυτικά στυλ και τεχνικές. Η Chen ήταν μεταξύ της γενιάς των γεννημένων στην Κίνα καλλιτεχνών που μετανάστευσαν στη Σιγκαπούρη για να ενταχθούν στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Nanyang, όπου δίδαξε για 26 χρόνια. Έγινε γνωστή για το εκλεπτυσμένο πινέλο της, το οποίο εμφύσησε στους πίνακές της μια ονειρική ποιότητα.

Ο Chen παρήγαγε πολυάριθμα έργα που έτυχαν παγκόσμιας αναγνώρισης, όπως το «Mosque in Kuala Lumpur» (1957) και το «Singapore Waterfront» (1958). Η δουλειά της εκτέθηκε σε όλο τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Κουάλα Λουμπούρ.

Η εικόνα-αφιέρωμα του Doodle παραπέμπει στο στυλ Nanyang της Chen. Ξεκινώντας από τα αριστερά βλέπουμε: Ένα καλάθι με rambutan, ένα καβαλέτο, την ίδια την καλλιτέχνιδα, ένα αποξηραμένο φυτό τσίλι, ένα πικρό πεπόνι και μετά μια τσαγιέρα - όλα στοιχεία εμπνευσμένα από το έργο της.

Το 1982, έλαβε το Cultural Medalion - ένα εθνικό βραβείο που τιμά τα επιτεύγματα σημαντικών συντελεστών στο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τοπίο της Σιγκαπούρης. Ως μέλος που συνεισέφερε στην τοπική κοινότητά της, η Chen ήταν διαχειρίστρια του Ταμείου Lee Foundation for the Encouragement of Local Talent in the Fine Arts και μέλος του συμβουλίου της Εταιρείας Τεχνών της Σιγκαπούρης. Τα παιδιά της Σιγκαπούρης εξακολουθούν να μαθαίνουν για τον πολιτισμό της χώρας από το βιβλίο του 2009 "Georgette's Mooncakes", το οποίο εξερευνά το "Still Life: Moon Festival Table" (1965-1968) της Chen.

