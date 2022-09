Γιατί ο γάμος δεν πρέπει να συνοδεύεται από κοινωνικά οφέλη ή προνόμια

* Το άρθρο της δημοσιογράφου Vicki Larson δημοσιεύτηκε στο Aeon. Τo Αeon, είναι διαδικτυακό περιοδικό, που θέτει μεγάλα ερωτήματα, αναζητώντας φρέσκες απαντήσεις και μια νέα οπτική στην κοινωνική πραγματικότητα, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Το NEWS 24/7 αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα μια ιστορία για όσους λατρεύουν την πρωτότυπη σκέψη πάνω σε παλιά και νέα ζητήματα.

Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ένα μέχρι πρότινος άγνωστο είδος - οι άγαμοι άνθρωποι. Αρχικά, υπήρχε το βιβλίο του Έρικ Κλίνενμπεργκ Going Solo: The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone (2012), ακολουθούμενο από το Spinster: Making a Life of One's Own (2015) της Κέιτ Μπόλικ, περίπου την εποχή που η Washington Post ξεκίνησε μια στήλη για την εργένικη ζωή που ονομαζόταν "Solo-ish". Μετά ήρθε το All the Single Ladies: Unmarried Women and the Rise of an Independent Nation (2016) της Ρεμπέκα Τρέιστερ. "Οι ανύπαντρες γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθούν", έγραψε το 2016 ο Τζέσι Σινγκάλ στο περιοδικό New York. Στην πραγματικότητα, οι ανύπαντρες γυναίκες είχε προβλεφθεί ότι θα ήταν οι πιο ισχυροί ψηφοφόροι δημογραφικά στις προεδρικές εκλογές του 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες. (Δεν φαίνεται να δίνεται η ίδια προσοχή στους ελεύθερους άνδρες.)

Φαίνεται, λοιπόν, ότι επιτέλους έφτασαν οι εργένηδες, έτοιμοι να πάρουν τη θέση που τους αρμόζει δίπλα σε παντρεμένα ζευγάρια όσον αφορά το κύρος, τη δύναμη και τον σεβασμό. Εκτός από ένα πράγμα: οι άγαμοι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στα νομικά οφέλη και τις προστασίες που παρέχει η κυβέρνηση σε όσους παντρεύονται. Στις ΗΠΑ, υπάρχουν περισσότεροι από 1.100 νόμοι που ωφελούν τα παντρεμένα ζευγάρια, και αυτό ισχύει μόνο σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Πολλές πολιτείες προσφέρουν επίσης προνόμια και ασφάλειες.

Οι σύζυγοι στις ΗΠΑ μπορούν να κληρονομήσουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και παροχές κοινωνικής ασφάλισης, αναπηρίας, βετεράνων και στρατιωτικών. Μπορούν να λάβουν ασφάλιση υγείας μέσω του εργοδότη του συζύγου. Να έχουν μειωμένες τιμές για να γίνουν ιδιοκτήτες σπιτιού, αυτοκινήτου και άλλα είδη ασφάλισης. Να λαμβάνουν ιατρικές αποφάσεις ο ένας για τον άλλον, καθώς και να οργανώσουν τη κηδεία. Και παίρνουν οικογενειακή άδεια για να φροντίσουν τον άρρωστο σύζυγο ή άδεια πένθους εάν ο σύζυγος πεθάνει.

Αυτά τα προνόμια δεν είναι διαθέσιμα στους ανύπαντρους στις ΗΠΑ, ωστόσο οι περισσότεροι άγαμοι θα ωφελούνταν αν ήταν παντρεμένοι. Εξάλλου, οι ελεύθεροι σπάνια είναι ολομόναχοι. Έχουν γονείς, αδέρφια και άλλους συγγενείς, έχουν στενούς φίλους και, συχνά, εραστές. Γιατί θα πρέπει να τους στερηθεί το δικαίωμα να τους μεταβιβάσουν τα επιδόματα Κοινωνικής Ασφάλισής τους όταν πεθάνουν, αντί να απορροφηθούν τα χρήματά τους πίσω στο σύστημα; Γιατί θα πρέπει να τους αρνούνται άδεια με αποδοχές για να τους φροντίσουν;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περισσότεροι από 124 εκατ. άγαμοι Αμερικανοί, από επιλογή ή από τύχη – περισσότεροι από αυτούς που έχουν παντρευτεί – δεν έχει πλέον νόημα να επιβραβεύει η κυβέρνηση τους ανθρώπους για τις ρομαντικές τους αποφάσεις. Και, όπως σημειώνει ο Κλίνενμπεργκ, δεν είναι μόνο φαινόμενο στις ΗΠΑ. Η αύξηση των ανθρώπων που αναγνωρίζονται ως ελεύθεροι εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο, από την Ινδία μέχρι την Κίνα, τη Βραζιλία και τη Σκανδιναβία. Στη Στοκχόλμη, περισσότερο από το 50% όλων των σπιτιών είναι νοικοκυριά ενός ατόμου – "ένα συγκλονιστικό στατιστικό" σύμφωνα με τον Κλίνενμπεργκ, αλλά ένα στατιστικό που προβλέπει ότι έρχεται για να μείνει, παρά τη μακρά ιστορία να αντιμετωπίζονται οι εργένηδες ως "λιγότερο σημαντικοί".

Ιστορικά, οι άνδρες που δεν παντρεύονταν θεωρούνταν ανώριμοι playboys. Οι γυναίκες που παρέμεναν ανύπαντρες ήταν λυπημένες, μοναχικές γεροντοκόρες. Και στις δύο περιπτώσεις, η σεξουαλικότητά τους ήταν ύποπτη. Ακόμη και σήμερα, που οι άνθρωποι έχουν περισσότερη ελευθερία από ποτέ να διαμορφώνουν τη ζωή τους, οι άγαμοι, ειδικά οι γυναίκες, ελέγχονται εξονυχιστικά, όπως γνωρίζει και κάθε άγαμος που έχει μείνει με την οικογένειά του για τις γιορτές και έχει δεχτεί καταιγισμό ερωτήσεων για την ερωτική του ζωή.

Η ιδέα ότι όλοι αγωνίζονται για μια ρομαντική σχέση - ή θα έπρεπε - είναι αυτή που η φιλόσοφος Ελίζαμπεθ Μπρέικ στο βιβλίο της Minimizing Marriage (2012) αποκαλεί amatonormativity (σ.σ. το σύνολο των κοινωνικών υποθέσεων που όλοι ευημερούν με μια αποκλειστική ρομαντική σχέση) και είναι επιβλαβές για όσους βρίσκονται σε διαφορετικό μονοπάτι. Το να τους αποκλείσει η κυβέρνηση από ορισμένες προστασίες είναι τιμωρητικό. Αυτό είναι παρόμοιο με αυτό που η συγγραφέας του Singled Out (2007) και υπέρμαχος των εργένηδων Μπέλα ΝτεΠάουλο αποκαλεί "singlism" – την πολιτική που κάνει τους ελεύθερους να πληρώνουν περισσότερα από τα ζευγάρια για τις βασικές τους ανάγκες.

Μέρος του προβλήματος είναι ότι δεν υπάρχει ένας μόνο τύπος άγαμου. Οι ελεύθεροι περιλαμβάνουν τους μη παντρεμένους, τους διαζευγμένους και τους χήρους. Τους νέους και τους μεγάλους, τους ετεροφυλόφιλους και τους LGBT, τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους μαύρους, λευκούς και Ασιάτες, και κάθε άλλη πιθανή φυλή, εθνικότητα, φύλο, ηλικία και σεξουαλικό προσανατολισμό. Επιπλέον, πολλοί βλέπουν την ελεύθερη ζωή ως μια μεταβατική φάση, υποθέτοντας ότι οι ελεύθεροι θέλουν να παντρευτούν κάποια στιγμή. Κάποιοι το κάνουν, άλλοι όμως όχι. Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι: γιατί να έχει σημασία;

Η χορήγηση επιδομάτων σε παντρεμένους είχε νόημα κάποια στιγμή, λέει η ιστορικός Στέφανι Κουντζ, συγγραφέας του Marriage, a History (2005). Στα μέσα του 20ου αιώνα, γράφει, οι κυβερνήσεις στράφηκαν σε άδειες γάμου ως τρόπο διανομής πόρων στα εξαρτώμενα άτομα, θεσπίζοντας τον νόμο περί κοινωνικής ασφάλισης του 1935 για να δοθούν στα παντρεμένα ζευγάρια περισσότερα προνόμια και το δικαίωμα να τα μεταβιβάσουν στις συζύγους.

"Κάθε χώρα, κάθε έθνος, κάθε πολιτεία το βρήκε χρήσιμο να παρέχει ορισμένα προνόμια και προστασία στους παντρεμένους", μου λέει η Κουντζ από το σπίτι της στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Για να δελεαστεί κάποιος να εγκαταλείψει τα κέρδη για να φροντίσει το σπίτι και τα παιδιά, αυτή – στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες – θα πρέπει να προστατεύεται. Υπήρχαν κίνητρα για γάμο αλλά και υποχρεώσεις.

Μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο υπήρξαν πολυάριθμα κίνητρα που ενθάρρυναν τους ανθρώπους να αγκαλιάσουν τον άνδρα βιοποριστή και την γυναίκα νοικοκυρά, και το 1948 ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος των ΗΠΑ άλλαξε για να ευνοήσει αυτό το μοντέλο. Φυσικά, εκείνες τις μέρες ήταν αναμενόμενο ότι όλοι θα παντρεύονταν – και θα ήθελαν να παντρευτούν – και ότι οι γυναίκες θα έμεναν στο σπίτι. Αλλά αυτή δεν είναι πια η πραγματικότητα, παρόλο που το 69% των millennials (άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1982 και 2000) λένε ότι θα ήθελαν να παντρευτούν κάποια μέρα.

Σήμερα, το μοντέλο του άνδρα βιοποριστή και της γυναίκας νοικοκυράς είναι σχεδόν ο κανόνας. Το 46% των οικογενειών των ΗΠΑ περιλαμβάνουν γονείς που εργάζονται και οι δύο με πλήρη απασχόληση. Στον Καναδά, είναι 69% και στην Αυστραλία 58%. Αυτό καθιστά πιο δύσκολη την υπεράσπιση της χρήσης αδειών γάμου ως τρόπο διοχέτευσης οφελών στους ανθρώπους. Δεν είναι καιρός να δώσουμε στους εργένηδες τα ίδια προνόμια και προστασίες που έχουν τα παντρεμένα ζευγάρια;

Για την Κουντζ, δεν θέλει σκέψη: "Είναι τελείως καθυστερημένο". Η διατήρηση του συστήματος ως έχει μπορεί να κατευνάσει τους ηθικολόγους ανάμεσά μας, σημείωσε το 2007 σε ένα άρθρο γνώμης για τους New York Times, αλλά "δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον για βοήθεια σε άτομα να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά τη φροντίδα". Ακόμα κι αν οι άνδρες και οι γυναίκες δεν έχουν δικά τους παιδιά - και πολλά παντρεμένα ζευγάρια επιλέγουν σήμερα να είναι χωρίς παιδιά - σχεδόν όλοι έχουν κάποιον που πιθανότατα θα χρειαστεί να τον φροντίσουν κάποια στιγμή, από έναν γονέα μέχρι έναν στενό φίλο. Η καθηγήτρια νομικής Μάρθα Άλμπερτσον Φίνεμαν υποστηρίζει στο βιβλίο της The Autonomy Myth (2004) ότι η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να δίνει προνόμια στα παντρεμένα ζευγάρια και να προσφέρει τα ίδια προνόμια και προστασία σε οποιονδήποτε έχει ρόλο φροντιστή. Η καθηγήτρια νομικής Βίβιαν Ε Χάμιλτον προβάλλει ένα παρόμοιο επιχείρημα στην μελέτη της με τίτλο Mistaking Marriage for Social Policy (2004).

Το 2017, πορείες γυναικών πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Ενώ αυτά τα εκατομμύρια ανδρών, γυναικών και παιδιών παρέλασαν για διαφορετικούς λόγους, το ισχυρό μήνυμα ήταν ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τα δικαιώματα των ανύπαντρων; Φυσικά. Θα υπάρξει λοιπόν μια ενιαία, ενορχηστρωμένη προσπάθεια να αφαιρεθούν τα οφέλη και οι προστασίες που ισχύουν μόνο για τους παντρεμένους και να δοθούν σε κάθε άτομο, παντρεμένο ή όχι;

"Δεν είμαι αισιόδοξη", λέει η ΝτεΠάουλο. "Οι ομάδες υπεράσπισης δεν φαίνεται να λαμβάνουν ποτέ καμία δημοτικότητα ή σημαντική χρηματοδότηση. Ένα ζήτημα είναι ότι η οικογενειακή κατάσταση, σε αντίθεση με τη φυλή ή το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, είναι μεταβλητή". Και η αλλαγή εδραιωμένων προγραμμάτων όπως η Κοινωνική Ασφάλιση είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τεράστια αντίσταση από όσους επιθυμούν να διατηρήσουν τις "παραδοσιακές" αξίες.

Ναι, η δημιουργία ενός κινήματος γύρω από το καθεστώς του ελεύθερου θα ήταν πρόκληση. Αλλά το να βάλουμε ξανά στο πλάνο τη συζήτηση ώστε να γίνει μια που αφορά τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι πολύ πιο ενωτικό – και εφικτό.