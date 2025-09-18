Γιατί ο Τραμπ εκνευρίζεται αλλά συνεχίζει να στηρίζει τον Νετανιάχου

Η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, με στόχο την ηγεσία της Χαμάς, προκάλεσε την οργή του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος φέρεται να άρχισε τα… γαλλικά για τον Νετανιάχου.

Τις κρυφές εντάσεις μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου αλλά και γιατί αυτές δεν διαταράσσουν τη στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, αναλύει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το τελευταίο χρονικά περιστατικό έντασης ανάμεσά τους, ήρθε μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, που είχε στόχο την ηγεσία της Χαμάς. «Με γ@…» φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σύμφωνα με αξιωματούχους, που επικαλείται το δημοσίευμα, ενώ συνομιλούσε με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Γιατί όμως ενώ ο Τραμπ αρέσκεται να έχει τον έλεγχο, επιτρέπει στον Νετανιάχου να δρα σε αντίθεση με τα θέλω του;

«Είναι κάπως παράξενο και αντιφατικό», λέει ο Σαλόμ Λίπνερ, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με επτά Ισραηλινούς πρωθυπουργούς και τώρα είναι στο Ατλαντικό Συμβούλιο, μια δεξαμενή σκέψης στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ έχει κατά καιρούς χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα για τον Νετανιάχου, αλλά η κριτική του φαίνεται να μην αποθαρρύνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. «Με μπερδεύει, όπως και πολλούς άλλους Ισραηλινούς», είπε ο Ιταμάρ Ραμπινόβιτς, πρώην Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Κλίντον. «Είναι υπό πίεση και κάνει λάθη. Το μόνο πράγμα που πραγματικά λειτουργεί υπέρ του είναι η υποστήριξη του Τραμπ».

Η στρατηγική της συμμαχίας των δύο ηγετών

Ο Νετανιάχου έχει διαμορφώσει μια σχέση όπου μπορεί προσωρινά να ρισκάρει την οργή του Τραμπ, γνωρίζοντας ότι δεν θα διαρκέσει. Συχνά χαρακτηρίζει τον Τραμπ ως «τον καλύτερο φίλο που είχε το Ισραήλ ποτέ στον Λευκό Οίκο». Η συνέχιση της σχέσης τους είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της πολιτικής στρατηγικής και της υποστήριξης που παρέχει ο Τραμπ στο Ισραήλ σε πολιτικό επίπεδο.

Η απογοήτευση του Τραμπ δεν έχει μετατραπεί σε καμία μορφή δημόσιας πίεσης: Έχει αρνηθεί να αξιοποιήσει τη μεγάλη στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, καθώς και τη θερμή προσωπική του σχέση με τον Νετανιάχου. Αντίθετα, επιλέγει να παρακολουθεί το Ισραήλ να εξαπολύει επιθέσεις στη Γάζα και να βλέπει τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας -που φέρεται να επιθυμεί- να εξαφανίζονται.

Ο Νετανιάχου βρίσκει επίσης τρόπους να ενισχύσει τις σχέσεις του με τον στενό κύκλο του Τραμπ και να κολακεύει προσωπικά τον πρόεδρο. Το Σάββατο, ο Νετανιάχου, μαζί με τον Αμερικανό Πρέσβη στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, συμμετείχαν σε μια τελετή θεμελίωσης για να ονομαστεί μια παραλιακή λεωφόρος στην πόλη Μπατ Γιαμ προς τιμήν του Τραμπ. Στην ουσία, ο Νετανιάχου έχει διαμορφώσει μια σχέση όπου μπορεί προσωρινά να ρισκάρει την οργή του Τραμπ, γνωρίζοντας ότι δεν θα διαρκέσει. «Ο Νετανιάχου ξέρει ότι, όσο κι αν γκρινιάζει ο Λευκός Οίκος, δεν υπάρχει πραγματικό κόστος στο “ζήτα συγγνώμη, όχι άδεια”», είπε ο Ντάμιαν Μέρφι, πρώην διευθυντής προσωπικού των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

«Όμοιος ομοίω αεί πελάζει»

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ «εξαιρετικές» και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται το αντίθετο «fake news». Πρόσθεσε ότι τα συμφέροντα και οι βασικές αξίες των δύο χωρών παραμένουν στενά συνδεδεμένα.

Ένας λόγος που οι δυο τους είναι στενά συνδεδεμένοι είναι ότι μοιάζουν, όπως λένε όσοι τους γνωρίζουν: και οι δύο πιστεύουν ότι έχουν υποστεί διώξεις από τις ελίτ των χωρών τους, όπως με ποινικές δίκες, και οι δύο βλέπουν τον εαυτό τους ως «outsiders» που μεταρρυθμίζουν ένα διεφθαρμένο σύστημα.

Ο Όμερ Ντόστρι, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη σχέση των δύο «πολύ, πολύ στενή».

Ένας άλλος λόγος είναι η επιρροή του Ισραηλινού ηγέτη στο Κογκρέσο και στα φιλορεπουμπλικανικά ΜΜΕ. Ο Νετανιάχου συχνά συναντά Αμερικανούς βουλευτές στο Ισραήλ, ενώ οι περισσότερες συνεντεύξεις του σε αμερικανικά ΜΜΕ το τελευταίο διάστημα δίνονται σε δίκτυα που παρακολουθούν οι υποστηρικτές του Τραμπ, όπως Fox News, Newsmax και OAN.