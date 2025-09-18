Γάζα: Τα νοσοκομεία είναι στο “χείλος της κατάρρευσης” – Γιατί ο ΟΗΕ μιλάει για Medicide

Οριακή κρίνεται πλέον η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας ενώ ο ΟΗΕ έχει μιλήσει ήδη για Medicide.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε την Πέμπτη για τη μεγάλη επίθεση του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα της Γάζας, δηλώνοντας ότι τα νοσοκομεία είναι «στο χείλος της κατάρρευσης».

«Οι τραυματίες και οι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο, κάτι που θέτει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο.

Τα νοσοκομεία, ήδη υπερβολικά επιβαρυμένα, βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης ενώ η κλιμάκωση της βίας μπλοκάρει την πρόσβαση και εμποδίζει τον ΠΟΥ να προσφέρει τις ζωτικής σημασίας προμήθειες», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στο Χ.

Εν τω μεταξύ, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) θρήνησαν τον θάνατο ενός δικού τους μέλους.

Oπως αναφέρει το aljazeera o Χουσεΐν Αλνατζάρ, νοσηλευτής και πατέρας τριών παιδιών, πέθανε από τραύματα που του προξένησαν θραύσματα μετά από ισραηλινό πλήγμα κοντά στη σκηνή του.

Εργαζόταν με κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ και το Χαν Γιουνίς από τις αρχές του 2024.

Η έρευνα των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως γενοκτονία είχε υπογραμμίσει την καταστροφή του κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης Αλ Μπάσμα από το Ισραήλ – το οποίο εξαφάνισε 4.000 έμβρυα και 1.000 δείγματα σπέρματος και ωαρίων, χαρακτηρίζοντάς το «μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή γεννήσεων μεταξύ Παλαιστινίων στη Γάζα» και μία από τις πράξεις που ορίζονται ως γενοκτονία βάσει της σύμβασης του 1948.

Ο ΟΗΕ λέει ότι τέτοια μοτίβα αποτελούν μια συστηματική εκστρατεία για την αποδόμηση του τομέα υγείας της Γάζας, τον οποίο περιγράφουν ως «medicide» – τη δολοφονία εργαζομένων στον τομέα της υγείας και την καταστροφή νοσοκομείων για την εξάλειψη της ιατρικής περίθαλψης στον θύλακα.

ADDS LOCATION OF BOMBING - A Palestinian girl wounded in the Israeli bombardment of the Palestinian Red Crescent headquarters arrives to the Nasser hospital in Khan Younis, Southern Gaza Strip, Tuesday, Jan. 2, 2024. (AP Photo/) AP Mohammed Dahman

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε την Πέμπτη επιθέσεις σε περιοχές όπου βρίσκονται νοσοκομεία. Τουλάχιστον 83 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν.

Ειδικότερα, οβίδες έπληξαν περιοχές γύρω από τα νοσοκομεία αλ-Σίφα και αλ-Αχλί, διαταράσσοντας τις τελευταίες δυνατότητες βοήθειας για τους πεινασμένους, άρρωστους και τραυματίες. Τουλάχιστον 15 άτομα σκοτώθηκαν έξω από το αλ-Σίφα, ενώ τέσσερα ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστή επίθεση κοντά στο αλ-Αχλί.

Η Χαμάς καταδίκασε τις επιθέσεις ως «εγκλήματα πολέμου», σημειώνοντας ότι έλαβαν χώρα «λιγότερο από 24 ώρες μετά την έκδοση της έκθεσης του ΟΗΕ» που κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Οι επιθέσεις συνιστούν «ένα προκλητικό μήνυμα αμφισβήτησης και περιφρόνησης της διεθνούς κοινότητας» τόνισε.

AP Abdel Kareem Hana

Ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών, Χάμις Φάλκονερ, δήλωσε ότι «συγκλονισμένος» από τον βομβαρδισμό ενός ακόμη νοσοκομείου, του αλ-Ραντίσι, που παρέχει περίθαλψη σε τραυματισμένα παιδιά στη Γάζα. «Τα μωρά σε θερμοκοιτίδες και τα παιδιά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση δεν πρέπει να έχουν να αντιμετωπίσουν τους βομβαρδισμούς», ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι το νοσοκομείο παίδων δέχθηκε τρεις επιθέσεις, αναγκάζοντας 40 ασθενείς να εγκαταλείψουν το κτίριο. Άλλοι 40 παρέμειναν παγιδευμένοι μέσα με το προσωπικό.