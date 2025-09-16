Γιατί ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν αρνείται να μιλήσει στις βρετανικές αρχές

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ πρόκειται να αποφυλακιστεί την Τετάρτη από τη γερμανική φυλακή στην οποία κρατείται και αρνείται συνέντευξη στη Met Police.

Ο βασικός ύποπτος στην εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, Κρίστιαν Μπρίκνερ, αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη στη Μητροπολιτική Αστυνομία, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη αποφυλάκισή του από γερμανική φυλακή.

Ο 49χρονος Μπρίκνερ, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών της βρετανικής, γερμανικής και πορτογαλικής αστυνομίας σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την απαγωγή της 3χρονης, η οποία είχε προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Το Who is Who του Μπρίκνερ

Ο Μπρίκνερ, όπως υπενθυμίζει το The Week, καταδικάστηκε για πρώτη φορά το 1994, όντας ακόμη έφηβος, για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού. Ένα χρόνο αργότερα, διέφυγε στην Πορτογαλία για να αποφύγει τη σύλληψη, αλλά επέστρεψε στη Γερμανία το 1999 για να εκτίσει την ποινή του.

Μετά την αποφυλάκισή του το 2000, επέστρεφε κατά καιρούς στην Πορτογαλία και σήμερα εκτίει επταετή ποινή φυλάκισης για τον βιασμό 72χρονης Αμερικανίδας τουρίστριας στην Praia da Luz το 2005, δύο χρόνια πριν εξαφανιστεί η μικρή Μαντλίν από την ίδια πόλη του Αλγκάρβε.

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, απαλλάχθηκε από κατηγορίες για άσχετα σεξουαλικά αδικήματα, που φέρεται να διέπραξε στην Πορτογαλία μεταξύ 2000 και 2017, και αναμένεται να αποφυλακιστεί την Τετάρτη.

Γιατί θεωρείται ύποπτος για τη μικρή Μαντλίν

Το 2020, οι γερμανικές αρχές τον κατονόμασαν επίσημα ως ύποπτο στην υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν.

Ο ίδιος, όμως, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ επίσημα, παρά τα στοιχεία που δείχνουν ότι βρισκόταν στην περιοχή την περίοδο της εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν.

Η γερμανική, πορτογαλική και βρετανική αστυνομία έχουν πραγματοποιήσει πολλές έρευνες όλα αυτά τα χρόνια αλλά δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της ΜακΚαν ούτε κάποιο στοιχείο που να συνδέει άμεσα τον Μπρίκνερ με την εξαφάνισή της. Ωστόσο, οι Αρχές παραμένουν πεπεισμένες για την εμπλοκή του, κάτι που υποστήριξε και ένας «πρώην συνεργάτης» του, λέγοντας στο ITV News αυτή την εβδομάδα πως είναι «100% σίγουρος» ότι ο Μπρίκνερ είχε ανάμειξη στην απαγωγή της μικρής Μαντλίν.

Μιλώντας στο BBC τον Αύγουστο, ο Χανς Κρίστιαν Βόλτερς, επικεφαλής εισαγγελέας της Γερμανίας στην υπόθεση, δήλωσε πως ο Μπρίκνερ «δεν είναι απλώς ο βασικός ύποπτος — είναι ο μοναδικός ύποπτος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Έχουμε αποδεικτικά στοιχεία που στρέφονται εναντίον του, που δείχνουν ότι είναι υπεύθυνος για την εξαφάνιση και τον θάνατο της Μαντλίν. Δεν έχουμε βρει τίποτα τα τελευταία πέντε χρόνια που να τον αθωώνει. Έχουμε βρει στοιχεία που ενισχύουν την υπόθεσή μας. Όμως, κατά την άποψή μας, δεν είναι αρκετά ισχυρά για να είναι πιθανή μια καταδίκη, και γι’ αυτό μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να απαγγείλουμε κατηγορίες ή να ζητήσουμε ένταλμα σύλληψης».

Τι συνέβη με τη Μητροπολιτική Αστυνομία

Καθώς ο Μπρίκνερ πρόκειται να αποφυλακιστεί αύριο, Τετάρτη, η Μητροπολιτική Αστυνομία ζήτησε συνέντευξη μαζί του, η οποία «για νομικούς λόγους» μπορούσε να γίνει μόνο μέσω επίσημου διεθνούς αιτήματος — κάτι που εκείνος αρνήθηκε.

Ο επικεφαλής ντετέκτιβ των ερευνών για τη Μαντλίν επιβεβαίωσε ότι ο Γερμανός «παραμένει ύποπτος και για τη δική μας έρευνα» και ότι «παρά την άρνησή του για συνέντευξη στη Μητροπολιτική Αστυνομία, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε οποιαδήποτε στοιχεία».

Οι γερμανικές αρχές έχουν ήδη εκφράσει την ανησυχία ότι ο Μπρίκνερ, μόλις αποφυλακιστεί, μπορεί να διαφύγει από τη χώρα και ότι «θα διαπράξει ξανά εγκλήματα».