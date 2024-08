Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Η ζωή στη Γάζα 10 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου

Βίαιοι εκτοπισμοί, έξαρση ασθενειών, περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα. Έτσι μοιάζει η ζωή στη Γάζα έπειτα από 10 μήνες πολέμου.

Μετά από 10 μήνες πολέμου στη Γάζα, πάνω από 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Έχουν εκτοπιστεί βίαια, συχνά βιαστικά και χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση, από το ένα μέρος στο άλλο, χωρίς να τους έχει απομείνει τίποτα να μεταφέρουν μαζί τους, εκτός από τα παιδιά τους και μερικές πλαστικές σακούλες με τα υπάρχοντά τους. Τα άτομα με αναπηρία, οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

Οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στο Mawasi στην Khan Younis, στη νότια Γάζα, ζουν σε ερειπωμένες σκηνές, υπερπλήρεις με πολλά μέλη της οικογένειας τους, χωρίς κατάλληλη πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό και βασικές υπηρεσίες όπως η αποχέτευση και η υγειονομική περίθαλψη. Οι άνθρωποι στέκονται στην ουρά επί ώρες και δεν μπορούν να κάνουν τακτικά ντους.

Καθώς οι παθήσεις του δέρματος αυξάνονται, η Ένωση Αγροτικής Ανάπτυξης (PARC) με την υποστήριξη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει κατασκευάσει πάνω από 300 αποχωρητήρια, συμπεριλαμβανομένων προσβάσιμων αποχωρητηρίων για άτομα με αναπηρίες, τη λειτουργία φρεατίων νερού μέσω της παροχής ηλιακών συστημάτων και πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στους εκτοπισμένους.

«Δεν υπάρχει καθαρό πόσιμο νερό, με αποτέλεσμα να εξαπλώνονται οι ασθένειες», εξηγεί η εκτοπισμένη μητέρα Rasha Misbeh, 24 ετών. «Τα πρόσωπα και τα σώματα των παιδιών αρχίζουν να έχουν φαγούρα. Όλα τα παιδιά επηρεάζονται από την εξάπλωση των [δερματικών] παθήσεων- δεν υπάρχει ούτε ένα παιδί που να μην έχει επηρεαστεί. Όλοι είναι στοιβαγμένοι μεταξύ τους, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση».

Rasha Misbeh, 24 ετών, εκτοπισμένη από τη Βόρεια Γάζα στο Al Mawasi, Khan Younis, Γάζα. Nour Daher

Για πάνω από 10 μήνες, ο πόλεμος στη Γάζα ανάγκασε περίπου το 90% του πληθυσμού (πάνω από 1,9 εκατομμύρια άτομα) να εκτοπιστεί. Αναγκασμένοι να μετακινηθούν συχνά μέσα σε λίγα λεπτά από την ανακοίνωση της εντολής εκκένωσης από τις ισραηλινές δυνάμεις, πολλοί έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές. Στο Mawasi,στην Khan Younis, η PARC με την υποστήριξη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα υλοποιεί δραστηριότητες ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής αποχωρητηρίων έκτακτης ανάγκης στους άτυπους χώρους, της παροχής οικιακού νερού μέσω της τροφοδοσίας των φρεατίων με ηλιακά συστήματα, της παροχής πόσιμου νερού μέσω της εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης και της υλικοτεχνικής υποστήριξης των εκτοπισμένων που φτάνουν στην Khan Younis.

Σκηνές ανθρώπων που βρίσκουν καταφύγιο στο Al Mawasi, Khan Younis, Γάζα. Nour Daher

Καθώς οι εντολές εκκένωσης από τις ισραηλινές δυνάμεις περιορίζουν τους ανθρώπους σε μια μικρή περιοχή στην παράκτια περιοχή Deir Al Balah και Khan Younis, οι συνθήκες διαβίωσης στο Mawasi χειροτερεύουν. Το OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) εκτιμά ότι μόνο από τις 22 Ιουλίου έως τις 26 Ιουλίου, περισσότεροι από 190.000 Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στα δυτικά τμήματα του Deir Al Balah και του Mawasi.

«Οι συνθήκες διαβίωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες. Κάθε μέρα, βλέπουμε 300 έως 400 περιστατικά στο ιατρείο, εκ των οποίων τα 200 πάσχουν από σοβαρές δερματικές παθήσεις», εξηγεί ο παιδίατρος του PARC Dr. Youssef Salaf Al-Farra.

Παιδίατρος DR. Youssef Salaf Al-Farra στην ιατρική κλινική, Al Mawasi, Khan Younis, Γάζα Nour Daher

«Τα παιδιά πλήττονται περισσότερο, ιδίως από βακτηριακές δερματικές παθήσεις που είναι εξαιρετικά μεταδοτικές». Μετά από μήνες ατελείωτων εντολών εκκένωσης από τις ισραηλινές δυνάμεις, οι άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς υπάρχοντα. Πολλοί φτάνουν στη λεγόμενη «ανθρωπιστική ζώνη» χωρίς καν μια πλαστική σακούλα με τα υπάρχοντά τους, ή ένα μόνο κομμάτι σαπούνι.