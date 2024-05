Γυναικοκτονία: Η χώρα που διόρισε υπάλληλο υπεύθυνο για την “αλλαγή συμπεριφοράς των ανδρών”

Την ώρα που στην Ελλάδα παλεύουμε ακόμα να αναγνωριστεί ο όρος γυναικοκτονία, μία χώρα διόρισε έναν ειδικό υπάλληλο που θα είναι υπεύθυνος για την “αλλαγή συμπεριφοράς των ανδρών”.

Η βία κατά των γυναικών είναι ένα παγκόσμιο και διαχρονικό φαινόμενο με τη γυναικοκτονία να αποτελεί την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας, έναν όρο που παρ’ όλο κάθε τόσο δυστυχώς επανέρχεται –με τελευταία τη δολοφονία της 40χρονης στο Μενίδι– στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζεται.

Υπάρχει όμως μία χώρα που καινοτομεί και λαμβάνει μία σειρά μέτρων για την εξάλειψη των γυναικοκτονιών.

Καθώς οι γυναίκες της Αυστραλίας πιέζουν για ανάληψη δράσης σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία -ένα πρόβλημα που ο πρωθυπουργός της χώρας περιέγραψε ως “εθνική κρίση“- μια πολιτεία διόρισε έναν ειδικό υπάλληλο επιφορτισμένο με τη βελτίωση της συμπεριφοράς των ανδρών.

Η πρωθυπουργός της Βικτώριας,Τζακίντα Άλαν ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη ότι ο βουλευτής της πολιτείας Τιμ Ρίτσαρντσον θα είναι ο νέος κοινοβουλευτικός γραμματέας για την αλλαγή της συμπεριφοράς των ανδρών, που αποτελεί και την πρώτη τέτοια θέση στη χώρα, ίσως και παγκοσμίως.

Ο Ρίτσαρντσον δήλωσε ότι θα επικεντρωθεί στην επιρροή που έχουν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις συμπεριφορές των ανδρών απέναντι στις γυναίκες και στην οικοδόμηση σχέσεων σεβασμού. “Δεν θα είναι εύκολη δουλειά, αλλά είναι σημαντική”, είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, σχετικά με τα καθήκοντά του.

“Πρέπει να κάνουμε τη Βικτώρια ένα ασφαλέστερο μέρος για τις γυναίκες και τα παιδιά και να εργαστούμε για να τερματίσουμε την τραγωδία των θανάτων γυναικών της Βικτώριας στα χέρια ανδρών”, έγραψε ο Ρίτσαρντσον στο Χ (Twitter).

Η έμφυλη βία μαστίζει την Αυστραλία και δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγική απόδειξη πως 31 γυναίκες έχουν δολοφονηθεί από τις αρχές του 2024 μέχρι σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα Counting Dead Women. Το 2023 οι γυναικοκτονίες άγγιξαν τις 63.

Μόνο τον περασμένο Απρίλιο δύο βίαια περιστατικά συντάραξαν τη χώρα, μεταξύ των οποίων και η δολοφονία πέντε γυναικών από έναν άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο προάστιο Bondi του Σίδνεϊ. Η αστυνομία δήλωσε ότι το υλικό από κάμερες ασφαλείας έδειξε ότι ήταν “προφανές” ότι ο άνδρας είχε ως στόχο γυναίκες.

Σε ένα άλλο βίαιο περιστατικό, μια 28χρονη μητέρα φέρεται να δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της, ο οποίος αντιμετώπιζε ήδη κατηγορίες για βιασμό και καταδίωξη, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Διαδήλωση στην Αυστραλία για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών MICK TSIKAS/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Tarang Chawla, ο οποίος ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Not One More Niki μετά τη δολοφονία της αδελφής του Nikita Chawla από τον σύντροφό της το 2015, δήλωσε στο CNN ότι ελπίζει ότι η νέα κοινοβουλευτική θέση θα κάνει μια “απτή διαφορά” στην αντιμετώπιση της ανδρικής βίας στην Αυστραλία.

Δεν έλειψαν όμως και οι αντίθετες φωνές, με την Jane Hume, του αντιπολιτευόμενου Φιλελεύθερου Κόμματος, η οποία εκπροσωπεί τη Βικτώρια στην εθνική Γερουσία, να αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του διορισμού.

“Εμένα μου ακούγεται σαν μια μικρή βιτρίνα γύρω από ένα πραγματικά σημαντικό ζήτημα που αφορά μια πραγματική πολιτιστική αλλαγή”, δήλωσε στο Sky News.

Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση της θέσης, ο Ρίτσαρντσον αναφέρθηκε στις έντονες αντιδράσεις για έναν σημαντικό όπως είπε ρόλο, που αποτελεί και μία αυστραλιανή πρωτιά. “Θα αφορά τη διαμόρφωση θετικών προτύπων για τα αγόρια και τους άνδρες και τη διασφάλιση ότι θα ξεφύγουμε από τα στερεότυπα που βασίζονται στο φύλο και θα οικοδομήσουμε σχέσεις σεβασμού. Ως αγόρια και άνδρες πρέπει να πρωτοστατήσουμε σε αυτό”, έγραψε.

Ενώ ο νέος κοινοβουλευτικός γραμματέας για την αλλαγή της συμπεριφοράς των ανδρών υφίσταται πλέον σε πολιτειακό επίπεδο, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι ανακοίνωσε επίσης τον Μάιο την ταχεία επανεξέταση της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα “εθνική κρίση”.