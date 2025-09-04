Κόσμος Αφρική

Γκάνα: Περισσότεροι από 30 νεκροί και 48.000 εκτοπισμένοι λόγω διακοινοτικών συγκρούσεων

Στρατιώτες στη Γκάνα, φωτογραφία αρχείου
Στρατιώτες στη Γκάνα, φωτογραφία αρχείου AP PHOTO

Ταραχές έχουν ξεσπάσει στο βόρειο τμήμα της Γκάνας με τους ντόπιους να αντιδρούν στην εκμετάλλευση της γης που αγόρασε πρόσφατα επιχειρηματίας από φύλαρχο

Διακοινοτικές συγκρούσεις στο βόρειο τμήμα της Γκάνας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους και έχουν υποχρεώσει περίπου 48.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουμπάρακ Μουντάκα ανέφερε ότι 13.253 κάτοικοι της περιοχής όπου ξέσπασαν αιματηρές ταραχές, ύστερα από εδαφική διαμάχη, πέρασαν τα σύνορα αναζητώντας καταφύγιο στη γειτονική Ακτή Ελεφαντοστού.

Οι ταραχές ξέσπασαν στις 24 Αυγούστου στην παραμεθόρια κοινότητα Γκμπινιγίρι, λόγω μιας εδαφικής διαφοράς στην οποία ενεπλάκησαν γειτονικές κοινότητες. Όταν επιχειρηματίας θέλησε να εκμεταλλευθεί τη γη που αγόρασε πρόσφατα από φύλαρχο, οι ντόπιοι ξεσηκώθηκαν και αντιστάθηκαν βίαια, ενώ πυρπόλησαν το σπίτι του πωλητή.

Ο υπουργός Μουντάκα δήλωσε πως περισσότεροι από 700 στρατιωτικοί και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή, όπου επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας. Τοπικός αξιωματούχος ανέφερε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι αποκαθίσταται σταδιακά η ηρεμία, με τους πρεσβύτερους των κοινοτήτων να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί τυχόν αναζωπύρωση των συγκρούσεων.

