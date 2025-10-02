Global Sumud Flotilla: Έρευνα της τουρκικής δικαιοσύνης για την επίθεση του Ισραήλ

H τουρκική δικαιοσύνη κινείται εναντίον του Ισραήλ μετά το ρεσάλτο σε διεθνή ύδατα. Τι αναφέρει το ΥΠΕΞ.

Σε νομικές ενέργειες εναντίον του Ισραήλ προχωρά η Τουρκία μετά την επίθεση στον Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα.

Οπως μεταδίδει το Al Jazzeera, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την κράτηση 24 Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στα σκάφη, μεταξύ άλλων για στέρηση της ελευθερίας, κατάσχεση οχημάτων μεταφοράς και υλικές ζημιές.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας χαρακτήρισε την επίθεση του Ισραήλ στον «τρομοκρατική πράξη» που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές αθώων πολιτών.