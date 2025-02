Google Maps: Το κατηγορούν για “λογοκρισία” – Μπλόκαρε τις κριτικές για τον “Κόλπο της Αμερικής”

Τις κριτικές στον “Κόλπο του Μεξικού” μετά τη μετονομασία του σε “Κόλπο της Αμερικής” έχει μπλοκάρει το Google Maps. Με review-bombing απαντούν οι χρήστες.

Η Google Maps μπλόκαρε τη δυνατότητα για αξιολογήσεις για τον “Κόλπο του Μεξικού“, έπειτα από τις αντιδράσεις που δέχθηκε για την απόφασή της να τον μετονομάσει σε “Κόλπο της Αμερικής (Gulf of America)” για τους χρήστες στις ΗΠΑ.

Η τεχνολογική εταιρεία άλλαξε το όνομα του κόλπου του Μεξικού, μετά το διάταγμα που υπέγραψε αμέσως μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Ιανουαρίου, μία απόφαση για την οποία δεν έκρυψε την ικανοποίησή του.

Πλέον, όσοι χρήστες κάνουν κλικ στην τοποθεσία βλέπουν μήνυμα που αναφέρει ότι “η δυνατότητα δημοσίευσης έχει απενεργοποιηθεί“, ενώ η Google φαίνεται να έχει διαγράψει ορισμένες αρνητικές κριτικές που προέκυψαν μετά την αλλαγή.

Υπερασπιζόμενη την απόφασή της, η εταιρεία δήλωσε ότι “τακτικά εφαρμόζει προστατευτικά μέτρα” σε τοποθεσίες όπου αναμένει μαζικές, εκτός θέματος αξιολογήσεις και επικαλέστηκε ανάρτηση του 2023 σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το “παραβιάζον περιεχόμενο”, όπως ψεύτικες κριτικές, και πότε προχωρά στην απενεργοποίηση αξιολογήσεων ή αφαίρεση περιεχομένου για να αποτρέψει την κατάχρηση των εργαλείων της.

Την ίδια ώρα, χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα καταγγέλλουν ότι έχουν διαγραφεί εκατοντάδες κριτικές με ένα αστέρι, κατηγορώντας την Google για “λογοκρισία“.

Οργή χρηστών και review-bombing

Η τελευταία κριτική που εμφανίζεται πλέον για την τοποθεσία του Κόλπου του Μεξικού στο Google Maps φαίνεται να έχει αναρτηθεί πριν από έναν μήνα, καθώς η πλατφόρμα έχει μπλοκάρει νέα σχόλια.

Οι χρήστες ωστόσο, δεν το βάζουν κάτω και βομβαρδίζουν την εφαρμογή Google Maps στο App Store της Apple με αρνητικές κριτικές (review-bombing), δίνοντάς της ένα αστέρι και σχολιάζοντας πως είναι “αντικειμενικά ανακριβής”.

Το review-bombing έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή μορφή διαδικτυακής διαμαρτυρίας, στοχεύοντας εταιρείες και επιχειρήσεις που εμφανίζονται σε αποτελέσματα του Google Search ή των Χαρτών της Google.

In December, Google removed derogatory reviews of a McDonald’s in Pennsylvania where Luigi Mangione – the 26-year-old since charged with the murder of United Healthcare boss Brian Thompson – had been arrested.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η Google προχώρησε στη διαγραφή υβριστικών κριτικών που είχαν κατακλύσει εστιατόριο McDonald’s στην Πενσυλβάνια, όπου είχε συλληφθεί ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Brian Thompson, CEO της United Healthcare.

Το 2020, χρήστες προχώρησαν σε μαζική αρνητική αξιολόγηση της εφαρμογής της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ στο App Store της Apple, διαμαρτυρόμενοι για την τότε πρότασή του να απαγορεύσει το TikTok στις ΗΠΑ.