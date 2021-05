Google - Savoy Ballroom: Το διαδραστικό doodle που θα σας κάνει να χορέψετε

Με ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερα διασκεδαστικό doodle αποφάσισε να τιμήσει η Google τη θρυλική αίθουσα χορού "Savoy Ballroom" γνωστή και ως "Home of Happy Feet" (το σπίτι των χαρούμενων ποδιών).

Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να λικνιστούν στους τζαζ ρυθμούς του "Let's Call the Whole Thing Off" από τους Ella Fitzgerald και Louis Armstrong, αλλά και να δοκιμάσουν τη δικά τους ρυθμικά... ένστικτα με ένα μουσικό παιχνίδι.

Τι πρέπει να κάνεις; Να ακολουθείς τη νότα και να "κλικάρεις" με το ποντίκι στο σημείο που σε οδηγεί, ακολουθώντας τον ρυθμό του τραγουδιού. Ακούγεται εύκολο, αλλά χρειάζεται συγκέντρωση και μουσικό... αυτί!

Τι ήταν το Savoy Ballroom

Το Savoy Ballroom ήταν μια μεγάλη αίθουσα χορού για μουσική και χορό που βρισκόταν στη γειτονιά Χάρλεμ του Μανχάταν της Νέας Υόρκης . Λειτουργούσε από τις 12 Μαρτίου του 1926 ως τις 10 Ιουλίου του 1958 και αποτελούσε την "ψυχή της γειτονιάς", ενώ είχε αναδειχτεί ως "η καλύτερη αίθουσα χορού στον κόσμο".

Στην αίθουσα, καθημερινά συγκεντρώνονταν και χόρευαν εκατοντάδες άνθρωποι, ενώ συχνά γίνονταν και "μονομαχίες" ανάμεσα σε καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Επίσης γίνονταν διαγωνισμοί χορού και αποτελούσε σημείο για ξεφάντωμα μεταξύ καλλιτεχνών, τραγουδιστών και χορευτών. Η αίθουσα ήταν πολύ μεγάλη σε έκταση, αλλά και ιδιαίτερα εντυπωσιακή σε αισθητική.

