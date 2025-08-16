H ιστορική σύνοδος Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα μέσα από 15 καρέ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκαν στην Αλάσκα για να συζητήσουν για την Ουκρανία και ο φωτογραφικός φακός τους ακολούθησε από την αρχή ως το τέλος του ταξιδιού τους.

“Πρόοδος” αλλά “όχι συμφωνία” ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, σε μία σύνοδο με επίκεντρο την Ουκρανία που χαρακτηρίζεται ιστορική.

Στις δηλώσεις των δύο ηγετών που ακολούθησαν, κοινή συνισταμένη ήταν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε πολλά σημεία από αυτά που διαπραγματεύονται, ενώ ο δρόμος φαίνεται να παραμένει ανοιχτός για την επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερο χρόνο, ενώ οι δύο πρόεδροι φάνηκε να μιλούν σε φιλικό κλίμα.

Από την στιγμή που τα αεροπλάνα των δύο ηγετών πάτησαν το έδαφος της Αλάσκας μέχρι και την αποχώρησή τους, σχεδόν 6 ώρες αργότερα, τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ έδειχναν να εκτιμούν που βρίσκονται και οι δύο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πραγματοποιώντας μια ειλικρινή συζήτηση.

Στιγμιότυπα από την ιστορική σύνοδο Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα

AP Julia Demaree Nikhinson

Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στις κοινές τους δηλώσεις στην Αλάσκα AP

