H NASA μας θύμισε τι είμαστε στο σύμπαν

Διαστημόπλοιο της NASA φωτογράφισε τη Γη από απόσταση 290 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Ας δούμε τι είμαστε στο σύμπαν.

Η προοπτική μας βοηθά να αντιλαμβανόμαστε τα πάντα καλύτερα. Θεωρούμε ας πούμε, πως είμαστε πολύ σημαντικοί. Μετά βλέπουμε τη φωτογραφία που έστειλε διαστημόπλοιο της NASA, με τη Γη μέσα στο σύμπαν και αντιλαμβανόμαστε την πραγματική μας θέση στο σύμπαν.

Το διαστημόπλοιο Psyche εκτοξεύθηκε στις 13/10 του 2023, με προορισμό τον, πλούσιο σε μέταλλα, αστεροειδή 16 Psyche, όπου αναμένεται να φτάσει τον Ιούλιο του 2029.

Τότε θα αρχίσει η πραγματική αποστολή: έχει προταθεί πως ο Psyche μπορεί να είναι εκτεθειμένος πυρήνας ενός πρωτοπλανήτη και η βαθύτερη κατανόηση του σχηματισμού βραχωδών πλανητών με μεταλλικούς πυρήνες, θα προσφέρει πληροφορίες για τον σχηματισμό πλανητών όπως η Γη.

Στις 20 και 23 του περασμένου Ιουλίου, έγινε ο τακτικός έλεγχος στα επιστημονικά όργανα του διαστημικού αεροσκάφους. Οι δίδυμες κάμερες του οργάνου multispectral imager του Psyche, κατέγραψαν πολλαπλές φωτογραφίες μακράς έκθεσης (έως 10’’) της Γης.

Εμφανίζεται σαν κουκκίδα στο πουθενά, δίπλα σε μια άλλη κουκκίδα που είναι η Σελήνη. Αμφότερες λάμπουν από το ανακλώμενο ηλιακό φως μέσα σε ένα αστρικό πεδίο στον αστερισμό του Κριού.

Οι λήψεις έγιναν από απόσταση περίπου 290 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Ιδού λοιπόν, η πραγματική διάσταση του τι είμαστε στο σύμπαν

Αυτοί είμαστε NASA/JPL-Caltech/ASU

Το 1990 το Voyager 1 είχε κάνει αντίστοιχη λήψη, με το αποτέλεσμα να ονομάζεται “Pale Blue Dot”, αφού η Γη ήταν μια μικροσκοπική μπλε κουκκίδα. Η απόσταση της λήξης ήταν 6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτή του Psyche είναι από από πολύ μικρότερη απόσταση.

Ποια είναι η αποστολή του Psyche

Όπως αναφέρει η NASA, το πολυφασματικό όργανο απεικόνισης Psyche περιλαμβάνει ένα ζευγάρι πανομοιότυπων καμερών εξοπλισμένων με φίλτρα και τηλεσκοπικούς φακούς που θα φωτογραφίσουν την επιφάνεια του αστεροειδούς Psyche, σε διαφορετικά μήκη κύματος φωτός.

Το χρώμα και το σχήμα του φάσματος ενός πλανητικού σώματος μπορούν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για το από τι είναι φτιαγμένο.

Κατά την επιλογή στόχων για τη δοκιμή και τη βαθμονόμηση του απεικονιστή, οι επιστήμονες αναζητούν σώματα που λάμπουν με το ανακλώμενο ηλιακό φως, όπως ακριβώς κάνει και ο αστεροειδής Psyche, για αυτό και εστίασαν στη Γη και τη Σελήνη.

Εξετάζουν επίσης, αντικείμενα που έχουν ένα φάσμα με το οποίο είναι εξοικειωμένοι, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν προηγούμενα δεδομένα από τηλεσκόπια ή διαστημόπλοια από αυτά τα αντικείμενα, με εκείνα που παρατηρούν τα όργανα του Psyche.

Ο στόχος είναι να μάθουν περισσότερα για το πώς μπορεί να σχηματίστηκε (και) η Γη.

Η φωτογραφία της Γης αποτελεί μια σημαντική στιγμή της ανθρώπινης εξερεύνησης και της τεχνολογικής προόδου, στη μελέτη του ηλιακού μας συστήματος.