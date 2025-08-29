Haaretz: Έγκλημα πολέμου του Ισραήλ μεταδόθηκε live σε όλο τον κόσμο

Το άρθρο της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, η οποία ασκεί ψύχραιμη και παράλληλα τεκμηριωμένη κριτική στην κυβέρνηση, για τη φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ.

Με το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να συνεχίζουν τη γενοκτόνο δράση τους στη Γάζα, όπου μαίνονται οι βομβαρδισμοί σε συνοικίες της πόλης, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz φιλοξενεί ένα άρθρο-καταπέλτη της συντακτικής ομάδας.

Σημειώνεται πως, η Haaretz αποτελεί μια φιλελεύθερη εφημερίδα που διατηρεί μια συνεπή γραμμή αντίθεσης στις επίσημες πολιτικές, με την κυβέρνηση να έχει κηρύξει μποϊκοτάζ.

H αριστερή εφημερίδα σταθερά δημοσιεύει ρεπορτάζ για τις φρικαλεότητες στη Γάζα, ασκώντας παράλληλα ψύχραιμη και τεκμηριωμένη κριτική στην κυβέρνηση. Σε πρόσφατο άρθρο γνώμης, μάλιστα, τόνισε την αντίθεση μεταξύ των ολοένα και πιο συχνών πρωτοσέλιδων για τις φρικαλεότητες που διαπράττονται στη Γάζα και της αυξανόμενης αδιαφορίας του ισραηλινού κοινού: «Εάν οι Ισραηλινοί πολίτες έδειχναν έστω και ελάχιστο ενδιαφέρον, θα μπορούσαν εύκολα να υπολογίσουν τον ημερήσιο απολογισμό των IDF στη Γάζα».

Σε ένα από τα τελευταία άρθρα, το οποίο υπογράφει η συντακτική ομάδα και χρήζει αναφοράς, εστιάζει στην ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς της Γάζας, με 22 νεκρούς, ανάμεσά τους 5 δημοσιογράφοι, και δεκάδες τραυματίες και φέρει τίτλο: «Το Ισραήλ διέπραξε ένα έγκλημα πολέμου που μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο».

Σε αυτό, παρατίθενται εύλογα ερωτήματα για τις πρακτικές του ισραηλινού στρατού στο πεδίο, επισημαίνοντας πως διαπράττει διαρκώς εγκλήματα πολέμου.

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει αμέσως. Το Ισραήλ πρέπει να επανέλθει στην πραγματικότητα, να εγκαταλείψει το σκανδαλώδες σχέδιο κατοχής της Πόλης της Γάζας και, αντ’ αυτού, να προχωρήσει σε συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και την απόσυρση των στρατευμάτων του από τη Λωρίδα της Γάζας. Η επίθεση της Δευτέρας στο νοσοκομείο πρέπει να αποτελέσει το σημείο λήξης αυτού του πολέμου» καταλήγει το άρθρο γνώμης.

Υπενθυμίζεται πως, αν και ο ισραηλινός στρατός (IDF) έκανε λόγο για ένα «τραγικό ατύχημα» και ανακοίνωσε εσωτερική έρευνα, νέα ανάλυση βίντεο από το CNN International αποκαλύπτει ότι η επίθεση ήταν τριπλή και όχι διπλή, όπως είχε αναφερθεί αρχικά.

Το υλικό δείχνει τρεις ξεχωριστές επιθέσεις με οβίδες αρμάτων μάχης μέσα σε εννέα λεπτά. Σύμφωνα με την έκθεση του CNN, οι δύο τελευταίες επιθέσεις σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και ήταν εκείνες που προκάλεσαν τους περισσότερους θανάτους.

Ο IDF υποστήριξαν ότι στοχεύθηκε κάμερα παρακολούθησης της Χαμάς στο μπαλκόνι του νοσοκομείου και ότι σκοτώθηκαν έξι τρομοκράτες. Ωστόσο, η ανάλυση καρέ-καρέ των επιθέσεων καταγράφει εικόνες ασθενών, διασωστών και δημοσιογράφων να πλήττονται σε μια φερόμενη ως προγραμματισμένη και συντονισμένη ενέργεια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο τη Δευτέρα, θα μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο την ισραηλινή επίθεση στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα.

Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα (υπό τον έλεγχο της Χαμάς) ανέφερε ότι αρχικά δέχθηκε επίθεση ο τέταρτος όροφος του ιατρικού ιδρύματος και στη συνέχεια, η ιατρική ομάδα που έσπευσε να διασώσει και να περιθάλψει τους τραυματίες από την πρώτη έκρηξη αποτέλεσε κι αυτή στόχο επίθεσης. Γίναμε μάρτυρες ενός εγκλήματος πολέμου που μεταδόθηκε ζωντανά.

Το Νοσοκομείο Νάσερ – το μοναδικό που εξακολουθεί να λειτουργεί στη νότια Γάζα – ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, ανάμεσά τους 5 δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ, καθώς και τέσσερα μέλη ιατρικού προσωπικού.

Αναφέρθηκαν επίσης πολλοί τραυματίες, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι και μέλη του ιατρικού προσωπικού. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο Χουσάμ αλ-Μάσρι, φωτογράφος του Reuters στη Γάζα· ο Μοχάμεντ Σαλάμα, που εργαζόταν για το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera· και ο Μοάζ Αμπού Τάχα, ανεξάρτητος δημοσιογράφος. Επίσης, η Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, που συνεργαζόταν με το Associated Press. Ανακοινώνοντας τον θάνατό της, το AP ανέφερε ότι η Αμπού Ντάγκα συχνά μετέδιδε από το Νοσοκομείο Νάσερ για «γιατρούς που παλεύουν να σώσουν παιδιά … που λιμοκτονούν».

Τα τελευταία της ρεπορτάζ, έγραψε το πρακτορείο, αφορούσαν τις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου να σώσουν ζωές παρά την έλλειψη ιατρικού εξοπλισμού και τροφής.

Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί η επανειλημμένη επίθεση σε ένα νοσοκομείο, ειδικά όταν το σύστημα υγείας της Γάζας έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, εν μέσω μιας πρωτοφανούς ανθρωπιστικής κρίσης και λιμού για τον οποίο μιλά ολόκληρος ο κόσμος; Πώς μπορεί να εξηγηθεί η δολοφονία δημοσιογράφων (245 από την αρχή του πολέμου); Ας επιχειρήσουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να δώσουν εξηγήσεις.

Ο εκπρόσωπος των IDF ανέφερε ότι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Εϊάλ Ζαμίρ, διέταξε «άμεση προκαταρκτική έρευνα» και πρόσθεσε ότι «οι IDF λυπούνται για κάθε χτύπημα σε αμάχους, δεν στοχεύουν σε καμία περίπτωση δημοσιογράφους και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίσουν τη ζημιά εις βάρος τους, ενώ διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών μας».

Έτσι λειτουργεί: ανατινάζουν ένα νοσοκομείο, σκοτώνουν δημοσιογράφους και εκφράζουν τη λύπη τους. Η προπαγανδιστική στρατηγική είναι προφανής: δεν πρόκειται για έγκλημα πολέμου επειδή ο IDF «λυπάται» για ό,τι συνέβη.

Η λύπη του στρατού είναι κενή περιεχομένου, αφού οι παραβιάσεις αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Αν έτσι είναι τα πράγματα όταν ο ισραηλινός στρατός προσπαθεί να περιορίσει τα χτυπήματα σε αμάχους και να αποφύγει να βλάψει δημοσιογράφους, τότε η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ.

Είτε λέει ψέματα είτε προσπαθεί να καλύψει τα γεγονότα, είτε και τα δύο, και δεν είναι η πρώτη φορά.

Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει αμέσως. Το Ισραήλ πρέπει να επανέλθει στην πραγματικότητα, να εγκαταλείψει το σκανδαλώδες σχέδιο κατοχής της Πόλης της Γάζας και, αντ’ αυτού, να προχωρήσει σε συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και την απόσυρση των στρατευμάτων του από τη Λωρίδα της Γάζας. Η επίθεση της Δευτέρας στο νοσοκομείο πρέπει να αποτελέσει το σημείο λήξης αυτού του πολέμου.