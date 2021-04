Helen McCrory: Πέθανε η "Πόλι" των Peaky Blinders

Η ηθοποιός Helen McCrory, γνωστή για τους ρόλους της στο Peaky Blinders και σε τρεις ταινίες του Χάρι Πότερ, πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 52 ετών, όπως γνωστοποίησε ο σύζυγός της, ο ηθοποιός Damian Lewis.

Ο συζυγός της έγραψε στο Twitter: "Είμαι συντετριμμένος να σας ανακοινώσω ότι μετά από μια ηρωική μάχη με τον καρκίνο, η όμορφη και δυνατή γυναίκα μου, Helen McCrory, πέθανε ήρεμα στο σπίτι, περιτριγυρισμένη από ένα κύμα αγάπης, με την οικογένεια και τους φίλους της. Πέθανε όπως έζησε. Ατρόμητα. Θεέ μου, πόσο την αγαπάμε και ξέρουμε πόσο τυχεροί είμαστε που την είχαμε στη ζωή μας"

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά - η κόρη τους Manon γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006 και ο γιος τους Gulliver γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2007.

Τον περασμένο μήνα εμφανίστηκαν στο Good Morning Britain για να συζητήσουν το τελευταίο φιλανθρωπικό τους έργο με το Prince's Trust, όπου και οι δύο είναι πρεσβευτές. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας το ζεύγος συνεισέφερε επίσης στη διατροφή των εργαζομένων πρώτης γραμμής και του υγειονομικού προσωπικού.

Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 25 παραγωγές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 έως τα μέσα της δεκαετίας του 2010, παίζοντας μεταξύ άλλων στο «Macbeth», «Pride and Prejudice», «As You Like It», «Medea» και πολλά άλλα.

Έγινε μέλος της οικογένειας του «Χάρι Πότερ» στο «The Half-Blood Prince», παίζοντας τη μητέρα του Ντράκο Μαλφόι (Τομ Φέλτον). Στο "Peaky Blinders" έπαιξε την Polly Gray, θεία του Tommy Shelby (Cillian Murphy) και τη ταμία της οικογένειας των Peaky Blinders και στις πέντε σεζόν του βρετανικού δράματος.

Η Αγγλίδα σταρ εμφανίστηκε επίσης στην ταινία του James Bond «Skyfall», στην ταινία «Hugo» του Martin Scorsese και έπαιξε την Cherie Booth, σύζυγο του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Tony Blair, στα «The Queen» και «The Special Relationship».

