Η αμηχανία του Ερντογάν στους φωτογράφους και οι καρφίτσες του Τραμπ με τα F-35

Μια στιγμή αμηχανίας του Ερντογάν καταγράφηκε κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Οι συμβολικές καρφίτσες στο πέτο του Αμερικανού προέδρου.

Θερμή χειραψία αντάλλαξαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την άφιξη του δεύτερου στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε τον Τούρκο ομόλογό του και αφού αντάλλαξαν χειραψία, φωτογραφήθηκαν ως είθισται.

Ωστόσο, όπως φαίνεται και στα στιγμιότυπα, ο Ερντογάν δεν φάνηκε να απολαμβάνει τα φλας που έπεφταν βροχή και μοιάζει να βιάζεται να βάλει τέλος στη διαδικασία.

Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν AP

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες κατευθύνθηκαν στο Οβάλ Γραφείο, με τον Τραμπ να πλέκει το εγκώμιο του Ερντογάν, λέγοντας, μεταξύ άλλων “Αυτός εδώ είναι ένας σκληρός τύπος και τον συμπαθώ. Κάνουμε ωραίες συμφωνίες και δουλειές με την Τουρκία”.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως οι δυο τους μπορούν να «οδηγήσουν τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ σε πολύ διαφορετικό επίπεδο».

Οι συμβολικές καρφίτσες στο πέτο του Τραμπ

Ένα ακόμα στοιχείο από τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν τράβηξε την προσοχή.

Συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν AP Photo/Evan Vucci

Ο λόγος για τις δύο καρφίτσες που φορούσε στο πέτο του ο Ντόναλντ Τραμπ όταν υποδέχθηκε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Η μία ήταν η σημαία των ΗΠΑ και η δεύτερη ήταν ένα F-35, τα οποία επιθυμεί διακαώς η Τουρκία.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, τόνισε – και μάλιστα δύο φορές – πως θα ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος αν η Τουρκία σταματούσε να αγοράζει Ρωσικό πετρέλαιο, ενώ παράλληλα είπε πως πιστεύει πως θα καταλήξουν σε συμφωνία για την αγορά F-35 και F-16.