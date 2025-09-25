Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ AP PHOTO

Συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τουρκία, φαίνεται να έχει στο επίκεντρο της ατζέντας της τα F-35, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν ότι η απαγόρευση της αμερικανικής κυβέρνησης για την πώληση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα ενδέχεται να αρθεί σύντομα, εν όψει της μεταξύ τους συνάντησης.

Από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος, επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα «πλησιάσει» προς την Κίνα, ενεργειακά ζητήματα, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και ο πόλεμος στη Γάζα, καθώς οι δύο ηγέτες έχουν διαφορετική στάση.

Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν τον Λευκό Οίκο:

