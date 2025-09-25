Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιούν αυτή την ώρα συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τουρκία, φαίνεται να έχει στο επίκεντρο της ατζέντας της τα F-35, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν ότι η απαγόρευση της αμερικανικής κυβέρνησης για την πώληση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα ενδέχεται να αρθεί σύντομα, εν όψει της μεταξύ τους συνάντησης.

Από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος, επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα «πλησιάσει» προς την Κίνα, ενεργειακά ζητήματα, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και ο πόλεμος στη Γάζα, καθώς οι δύο ηγέτες έχουν διαφορετική στάση.

