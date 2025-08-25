Η αντίδραση του Τραμπ για τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα – “Δεν είμαι ευτυχισμένος γι’ αυτό”

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 άτομα, ανάμεσά τους και πέντε δημοσιογράφοι.

Το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους τυφλούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα τη Δευτέρα με στόχο το νοσοκομείο Νάσερ, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 άτομα, ανάμεσά τους και πέντε δημοσιογράφοι, ζήτησε δημοσιογράφος στο Οβάλ Γραφείο.

Στο άκουσμα των γεγονότων ο Τραμπ ρώτησε τον δημοσιογράφο “πότε έγινε αυτό;”, με τον ρεπόρτερ να απαντά “κατά τη διάρκεια της νύχτας” και να ζητά εκ νέου την άποψη του προέδρου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ είπε πως “δεν το γνώριζε” και συμπλήρωσε πως «λοιπόν, δεν είμαι ευτυχισμένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη».

Yπενθυμίζεται πως το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο, ένα από τα ελάχιστα που εξακολουθούν να λειτουργούν στη Γάζα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το νοσοκομείο Νάσερ βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στην πόλη Χαν Γιούνις. Στον νότο, όπου το Ισραήλ ωθεί τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να πάνε, τώρα που βάζει μπροστά το δολοφονικό του σχέδιο για κατάληψη της Πόλης της Γάζας.