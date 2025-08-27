Η Δανία καλεί τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ για “απόπειρα ανάμειξης” στη Γροιλανδία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ έπειτα από “απόπειρες ανάμειξης” στη Γροιλανδία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ, τον πιο υψηλόβαθμο διπλωμάτη της αμερικανικής πρεσβείας στην Κοπεγχάγη, ύστερα από ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης που ανέφερε «απόπειρες ανάμειξης» στη Γροιλανδία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη (27/08) η δανική διπλωματία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, καθώς βρίσκεται σε στρατηγική θέση και είναι πλούσια σε ορυκτά. Μάλιστα, δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να γίνει αυτό.

«Οποιαδήποτε απόπειρα ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις του Βασιλείου δεν θα είναι βεβαίως αποδεκτή», αντέδρασε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, σε ανακοίνωσή του που εστάλη στο AFP.

«Ζήτησα από το υπουργείο Εξωτερικών να καλέσει τον Αμερικανό επιτετραμμένο για συνάντηση στο υπουργείο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο DR, τουλάχιστον 3 Αμερικανοί που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ διεξάγουν επιχειρήσεις άσκησης επιρροής στη Γροιλανδία.

Μετά την εκλογή του, ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει ότι έχει «ανάγκη» τη Γροιλανδία, κυρίως για την ασφάλεια των ΗΠΑ, και είχε επαναλάβει πολλές φορές την επιθυμία του.

Η Γροιλανδία είχε απαντήσει ότι δεν είναι προς πώληση και ότι αποφασίζει μόνη της για το μέλλον της.

Στα τέλη Μαρτίου, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις προβλέποντας επίσκεψη στην τεράστια νήσο της Αρκτικής χωρίς να έχει προσκληθεί εκεί.

Απέναντι στις επικρίσεις που πυροδοτήθηκαν στη Γροιλανδία, τη Δανία και στην Ευρώπη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε περιορίσει το ταξίδι του στην αμερικανική αεροπορική βάση του Πίτουφικ.

«Γνωρίζουμε ότι ξένοι παράγοντες συνεχίζουν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία και τη θέση της στους κόλπους του Βασιλείου της Δανίας», σημείωσε επίσης σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών.

«Ως εκ τούτου δεν προκαλεί έκπληξη η διαπίστωση εξωτερικών αποπειρών επιρροής του μέλλοντος του Βασιλείου το προσεχές διάστημα», τόνισε ο Ράσμουσεν.

Ήδη την άνοιξη, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας είχαν εκφράσει ανησυχίες για «πιθανή» εξωτερική «επιρροή», κυρίως ρωσική, ιδίως κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών στη Γροιλανδία. Καμία ανάμειξη δεν αποκαλύφθηκε τελικά.