Η δίκη της δολοφονίας χωρίς πτώμα που συγκλονίζει τη Γαλλία

Ενώπιον του δικαστηρίου αναμένεται να βρεθεί ένας άνδρας που κατηγορείται ότι σκότωσε την σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί ακόμα το πτώμα της.

Η δίκη για μια δολοφονία έχει καθηλώσει τη Γαλλία, κυρίως γιατί παραμένει μυστήριο πού βρίσκεται το σώμα του θύματος.

Ο 38χρονος Cédric Jubillar, ζωγράφος και διακοσμητής, κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύζυγό του, Delphine, πριν από περίπου πέντε χρόνια.

Ο Jubillar αρνείται σταθερά τις κατηγορίες και οι αρχές δυσκολεύονται να στηρίξουν την υπόθεση καθώς δεν υπάρχει πτώμα, αποδεικτικά στοιχεία, ομολογία ή μάρτυρας.

Βάσει όλων αυτών, η υπόθεση έχει γίνει viral στα social media. Αυτοαποκαλούμενοι ερευνητές έχουν δημιουργήσει δεκάδες διαδικτυακές ομάδες, όπου ανταλλάσσουν θεωρίες και μαρτυρίες, προκαλώντας εκνευρισμό σε αστυνομία και οικογένειες.

«Αυτές οι ομάδες είναι σαν το μπαρ της γειτονιάς – αλλά με πολύ περισσότερους ανθρώπους», λέει ο ψυχαναλυτής Patrick Avrane. «Ο καθένας φτιάχνει τη θεωρία που τον βολεύει καλύτερα».

Το μυστήριο ξεκίνησε στις πρώτες ώρες της 16ης Δεκεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω Covid, όταν ο Jubillar ενημέρωσε τη χωροφυλακή ότι η σύζυγός του είχε εξαφανιστεί.

Η Delphine, 33 ετών τότε, εργαζόταν ως νυχτερινή νοσοκόμα σε κλινική κοντά στο σπίτι τους στο Cagnac-les-Mines, στη νοτιοδυτική Οκσιτανία. Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά, ηλικίας έξι ετών και 18 μηνών.

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο γάμος τους δεν ήταν ευτυχισμένος. Ο Jubillar ήταν τακτικός χρήστης κάνναβης και δυσκολευόταν να βρει δουλειά, ενώ η Delphine είχε σχέση με έναν άνδρα που γνώρισε μέσω Διαδικτύου και συζητούσαν το ενδεχόμενο να πάρουν διαζύγιο.

Η αστυνομία και κάτοικοι έκαναν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, με σπηλαιολόγους να εξερευνούν παλιά ορυχεία. Το σώμα της Delphine δεν βρέθηκε ποτέ, αλλά σταδιακά χτίστηκε η υπόθεση κατά του Jubillar, ο οποίος το 2021 τέθηκε υπό έρευνα και κράτηση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στην πόλη Albi, η εισαγγελία θα επιχειρηματολογήσει ότι ο Jubillar είχε σαφή κίνητρο για φόνο λόγω του επικείμενου χωρισμού. Οι δικηγόροι αναφέρουν παράξενες ενέργειες του Jubillar τη νύχτα της εξαφάνισης, ίχνη πάλης, όπως σπασμένα γυαλιά, και μια γειτόνισσα που άκουσε φωνές.

Δύο γνωστοί του – πρώην συγκρατούμενος και πρώην σύντροφος – θα πουν ότι ο Jubillar τους είχε ομολογήσει τον φόνο και αποκάλυψε πού βρισκόταν το σώμα. Ωστόσο, δεν έχει βρεθεί πτώμα και η υπεράσπιση αναμένεται να αμφισβητήσει την αξιοπιστία τους.

Ο πυρήνας της υπόθεσης είναι ότι, πέρα από την κοινή γνώμη που τον θεωρεί ιδανικό ύποπτο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι σκότωσε τη σύζυγό του. Ο ίδιος συνεχίζει να δηλώνει αθώος.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, με 65 μάρτυρες και 11 ειδικούς, ενώ έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 16.000 σελίδες αποδεικτικών στοιχείων.

Ο συγγραφέας Thibault de Montaigu περιέγραψε την υπόθεση στη Le Figaro σαν «μυθιστόρημα του Georges Simenon», δημιουργού του φανταστικού επιθεωρητή Maigret. Η βασική ερώτηση παραμένει: πώς ένας άνδρας με «κόκκινα μάτια, μυαλό θολό, που κάπνιζε χασίς δέκα φορές την ημέρα», θα μπορούσε να διαπράξει το τέλειο έγκλημα χωρίς ίχνη, ενώ τα δύο του παιδιά κοιμόντουσαν ήσυχα;

Μένει να αποφασίσει το δικαστήριο.