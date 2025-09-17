Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και η πορεία προς τη δίκη του Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο 22χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ θα παραμείνει υπό κράτηση στην πορεία προς τη δίκη του ενώ τα κίνητρά του παραμένουν, μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Τάιλερ Ρόμπινσον εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη για να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Ο ύποπτος αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες, μεταξύ άλλων, την κατηγορία της διακεκριμένης δολοφονίας, η οποία σύμφωνα με τον νόμο της Γιούτα μπορεί να επιφέρει τη θανατική ποινή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, αντιμετωπίζει τις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία 1: Διακεκριμένη δολοφονία

Κατηγορία 2: Εγκληματική χρήση πυροβόλου όπλου

Κατηγορία 3: Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – μεταφορά όπλου

Κατηγορία 4: Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – απόκρυψη ρούχων

Κατηγορία 5: Παρεμπόδιση μαρτύρων – παρότρυνση σε συγκατοίκοό του να διαγράψει μηνύματα

Κατηγορία 6: Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή στον συγκατοίκου του να παραμείνει σιωπηλός

Κατηγορία 7: Διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία παιδιών

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι μια συνομιλία μέσω μηνυμάτων του Τάιλερ Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του, μια ομολογία στους γονείς του και το DNA του που βρέθηκε πάνω σε όπλο κοντά στο πανεπιστήμιο, είναι τα πρώτα στοιχεία για να αποδείξουν ότι ο 22χρονος είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία του Κερκ.

Ο Ρόμπινσον θα παραμείνει υπό κράτηση χωρίς εγγύηση για την ώρα και το δικαστήριο εργάζεται για να του διορίσει δικηγόρο εγκαίρως για την επόμενη ακρόαση στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Καθώς οι διαδικασίες στο πολιτειακό δικαστήριο προχωρούν, οι ερευνητές θα συνεχίσουν να αναζητούν άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξουν την κατηγορία, καθώς η απειλή ομοσπονδιακών κατηγοριών παραμένει.

Η πιθανότητα απαγγελίας ομοσπονδιακών κατηγοριών

Ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει την πιθανότητα να απαγγείλει ομοσπονδιακές κατηγορίες κατά του Ρόμπινσον από την Παρασκευή, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται το CNN, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει εξέλιξη.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε στο Fox News τη Δευτέρα ότι το υπουργείο εξακολουθεί να εξετάζει το θέμα.

«Δεν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρωποκτονίας που είναι ομοσπονδιακές», είπε. «Υπάρχει παρενόχληση, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες παραβίασης δικαιωμάτων που ενδεχομένως να μπορούμε να καταθέσουμε. Αλλά αυτό θα συμβεί αφού εξετάσουμε όλα τα στοιχεία και προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιο ήταν το κίνητρο αυτού του ανθρώπου για ό,τι έκανε. Και αν υπάρχει ομοσπονδιακή κατηγορία, θα την απαγγείλλουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία».

Στις ΗΠΑ, η απαγγελία ομοσπονδιακών κατηγοριών για ανθρωποκτονία είναι σπάνια και συγκεκριμένα μπορεί να γίνει: