Η ΕΕ απειλεί την Πολωνία με οικονομικές κυρώσεις, για τις "ζώνες χωρίς ΛΟΑΤΚΙ+"

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποίηση σε πέντε πολωνικές περιφέρειες, προτρέποντάς τες να ακυρώσουν την απόφασή τους να είναι "ζώνες χωρίς ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα", ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου μία από τις περιφέρειες.

Όπως γράφει το euractiv, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαμάχη με την Πολωνία και την Ουγγαρία για θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+. Τον Ιούλιο, μάλιστα, ξεκίνησε νομική δράση εναντίον και των δύο χωρών για μέτρα που προκαλούν διακρίσεις σε βάρος της κοινότητας.

"Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι η δήλωσή σας ότι είστε "ζώνη χωρίς ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα" αντιβαίνει στις αξίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση", αναφέρει η επιστολή.

Τονίζει επίσης ότι "η επιπλέον χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ταμείου ανάκαμψης για την covid-19 θα τεθεί σε αναμονή, μέχρι να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις στις ανησυχίες της Επιτροπής".

Η χρηματοδότηση αποτελεί μέρος του REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), ενός πακέτου στήριξης, από το οποίο η Πολωνία διεκδικεί πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

"Προς το παρόν, εργαζόμαστε ώστε να δώσουμε μια απάντηση στην επιστολή", δήλωσε εκπρόσωπος της πολωνικής περιοχής Lubelskie, η οποία είναι "απαλλαγμένη από τη ΛΟΑΤΚΙ+ ιδεολογία".

