Η επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας διχάζει την στρατιωτική ηγεσία

Ρωγμές στην ηγεσία του Ισραήλ εν μέσω της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα. Καταδίκη της χερσαίας επίθεσης από ευρωπαϊκές χώρες.

Η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στην Πόλη της Γάζας έχει προκαλέσει αντιδράσεις από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και από τα μέλη των οικογενειών των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων.

Ωστόσο, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το NBC, έχει επίσης προκαλέσει αντιδράσεις από την ηγεσία του ισραηλινού στρατού, που είναι επιφορτισμένη με την εκτέλεση της πολιτικής απόφασης, αλλά της οποίας οι δυνάμεις έχουν εξαντληθεί μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου σε πολλαπλά μέτωπα.

Ο κύριος επικριτής, σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών μέσων και έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που έχει ενημερωθεί για τις εσωτερικές συζητήσεις, είναι ο Εγιάλ Ζαμίρ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Σε συναντήσεις την Παρασκευή με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πληροφοριών, σύμφωνα με την εφημερίδα Yedioth Ahronoth, ο Ζαμίρ παραπονέθηκε ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη παρουσιάσει σχέδιο για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας — πράγμα που σημαίνει ότι οι διευρυμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στερούνται στρατηγικής για να τελειώσει τελικά ο πόλεμος.

Η πηγή που ενημερώθηκε για τις συζητήσεις επιβεβαίωσε την αντίθεση του Ζαμίρ.

Από την άλλη, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, εμφανίστηκε αμετακίνητος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το πρωί.

«Η Γάζα καίγεται. Ο IDF χτυπά με σιδερένια γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας πολεμούν γενναία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς. Δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα κάνουμε πίσω — μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή», έγραψε.

Η νέα επίθεση πιθανότατα θα εντείνει τις δημόσιες διαμαρτυρίες στο Ισραήλ κατά της συνέχισης των εχθροπραξιών — ένα σταθερό φαινόμενο στο εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια. Οι διαδηλώσεις αυτές καθοδηγούνται από τα μέλη των οικογενειών των υπόλοιπων ομήρων στη Γάζα, εκ των οποίων πιστεύεται ότι περίπου 20 είναι ακόμη ζωντανοί.

Ο στρατός πιστεύει ότι κάποιοι, αλλά όχι όλοι, βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει λάβει ενημέρωση για τις εσωτερικές κυβερνητικές συζητήσεις και θέλησε να παραμείνει ανώνυμο λόγω της ευαίσθητης φύσης της συνεχιζόμενης στρατιωτικής εκστρατείας.

Χθες το βράδυ, συγγενείς ομήρων διαδήλωσαν έξω από το σπιτι του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ σήμερα το πρωί η Ανατ Άνγκρεστ, της οποίας ο 22χρονος γιος Ματάν παραμένει αιχμάλωτος, συνέχιζε να διαμαρτύρεται. «Ο Νετανιάχου αντί να σώσει τα παιδιά μας, τα βομβαρδίζει. Δεν θέλει διαπραγματεύσεις, θέλει να μην επιστρέψουν ποτέ ζωντανοί και να εξαφανιστούν εκεί», δήλωσε.

Καταδίκη της χερσαίας επίθεσης από ευρωπαϊκές χώρες

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις καταδίκασαν την ισραηλινή χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε την επίθεση «απερίσκεπτη και φρικτή». «Το μόνο που θα καταφέρει είναι να προκαλέσει περισσότερο αιματοκύλισμα, να σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και να θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους», δήλωσε η Γιβέτ Κούπερ σε ανακοίνωσή της στο X.

Η Γερμανία ζήτησε επίσης άμεση κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι η προσέγγιση του Ισραήλ είναι «λανθασμένη».

«Η πρόσφατη επίθεση προς την Πόλη της Γάζας είναι η εντελώς λανθασμένη προσέγγιση. Την απορρίπτουμε και το έχουμε καταστήσει σαφές στην ισραηλινή κυβέρνηση», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάντεφουλ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τη Σουηδή ομόλογό του στο Βερολίνο.

Η Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, δήλωσε ότι «οποιαδήποτε αλλαγή εδαφών διά της βίας συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ότι η χώρα της θα συνεχίσει να ασκεί πίεση τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Χαμάς ώστε να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα.

Τι σηματοδοτεί η έκθεση του ΟΗΕ περί γενοκτονίας στη Γάζα

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, η ανεξάρτητη επιτροπή που συνέστησε ο ΟΗΕ για τη Γάζα κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας έχουν υποκινήσει γενοκτονία, σε μια έκθεση που περιγράφεται ως «το πιο αξιόπιστο εύρημα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα».

Σε ανάλυσή του, το BBC αναφέρει πως “η έκθεση του ΟΗΕ για τη γενοκτονία αποτελεί μια απερίφραστη καταδίκη των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα”.

Το κείμενο, το οποίο σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο στοχεύει να είναι και λεπτομερές και καταδικαστικό για τις ισραηλινές πρακτικές στη Γάζα, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία που ψηφίστηκε το 1948 από τα νεοσύστατα τότε Ηνωμένα Έθνη. Αξίζει να σημειωθεί πω, όπως αναδεικνύει το BBC, ο όρος γενοκτονία και η σύμβαση που την ορίζει ως έγκλημα προήλθαν από τη γενοκτονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία.

ΟΗΕ: “Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα” – Τι αναφέρει το πόρισμα

Το Ισραήλ αρνείται όλους τους ισχυρισμούς ότι η συμπεριφορά του στη Γάζα έχει παραβιάσει τις συνθήκες και τις συμβάσεις που αποτελούν τους νόμους του πολέμου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Δικαιολογεί τις ενέργειές του ως αυτοάμυνα, για την προστασία των πολιτών του και για να επιβάλει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατήθηκαν από τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι Ισραηλινοί απέρριψαν τα συμπεράσματα της έκθεσης ως «αντισημιτικά ψέματα» εμπνευσμένα από τη Χαμάς.

Ωστόσο, τα ευρήματα της έκθεσης αναμένεται να τροφοδοτήσουν την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη της συμπεριφοράς του Ισραήλ, η οποία προέρχεται επίσης από τους παραδοσιακούς Δυτικούς συμμάχους του Ισραήλ, καθώς και από τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου που εξομάλυναν τις σχέσεις με το Ισραήλ στις Συμφωνίες του Αβραάμ, εκτιμά το B

Την επόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και άλλα κράτη πρόκειται να ενταχθούν στην πλειοψηφία των μελών του ΟΗΕ που θα αναγνωρίσουν ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Η κίνηση αυτή θα είναι κάτι παραπάνω από συμβολική, γράφει το BBC, καθώς θα αλλάξει τη συζήτηση για το μέλλον της σύγκρουσης η οποία ξεκίνησε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν Εβραίοι από την Ευρώπη πήγαν να εγκατασταθούν στην Παλαιστίνη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την αναγνώριση ως αντισημιτική και ως ανταμοιβή για την τρομοκρατία της Χαμάς. Τονίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν ποτέ ανεξαρτησία σε κανένα μέρος της γης μεταξύ του ποταμού Ιορδάνη και της Μεσογείου, καθώς ένα παλαιστινιακό κράτος θα έθετε σε κίνδυνο τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί εθνικιστές πιστεύουν ότι η γη παραχωρήθηκε μόνο στον εβραϊκό λαό από τον Θεό.