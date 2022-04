Η εξωστρέφεια βοηθά στην υγεία της νοητικής μας λειτουργίας

Μελέτη που έκαναν επιστήμονες των University of Southern California, University of Victoria, Northwestern University και University of Edinburgh, αναζήτησε το αν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος μας, όπως μεγαλώνουμε.

Εξετάστηκαν τρία εκ των πέντε βασικών χαρακτηριστικών και συγκεκριμένα η ευσυνειδησία, η εξωστρέφεια και ο νευρωτισμός.

ADVERTISING

Τι είναι ευσυνειδησία

Ένα ευσυνείδητο άτομο είναι καλό στην αυτορρύθμιση και τον έλεγχο των παρορμήσεων. Αυτό το χαρακτηριστικό 'αποφασίζει' για το αν θα θέσετε και θα διατηρήσετε μακροπρόθεσμους στόχους, θα σκέφτεστε τις επιλογές σας, θα συμπεριφέρεστε προσεκτικά ή παρορμητικά και θα παίρνετε στα σοβαρά τις υποχρεώσεις προς τους άλλους. Θεωρείται βασικό συστατικό για την επιτυχία στην αγάπη και την εργασία. Είναι επίσης, ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για την υγεία, την ευεξία και τη μακροζωία.

Σύμφωνα με το Healthline οι ευσυνείδητοι άνθρωποι είναι οργανωμένοι, εργατικοί και κάνουν τη δουλειά τους σχολαστικά και προσεκτικά.

Τι είναι η εξωστρέφεια

Πρόκειται για μέτρο του πόσο ενεργητικός, κοινωνικός και φιλικός είναι ένας άνθρωπος. Οι εξωστρεφείς θεωρούνται συνήθως ως 'άνθρωποι του λαού', οι οποίοι αντλούν ενέργεια από το να βρίσκονται γύρω από άλλους και κατευθύνουν τις ενέργειές τους προς τον έξω κόσμο. Συχνά θεωρούνται αυτοί που μιλούν περισσότερο σε μια κοινωνική κατάσταση. Χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από κοινωνικότητα, ομιλητικότητα, διεκδίκηση και διεγερσιμότητα.

Οι εξωστρεφείς άνθρωποι έχουν περισσότερη ενέργεια και είναι πιο κοινωνικοί. Είναι επίσης καλοί ηγέτες, γιατί έχουν θετική ενέργεια.

Τι είναι νευρωτισμός

Αποτελεί ένα από τα πέντε βασικά ψυχικά χαρακτηριστικά, μαζί με την δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες, την συνείδηση, την εξωστρέφεια και την ευγένεια. Χαρακτηρίζει όσους έχουν μεγαλύτερη τάση να αισθάνονται άγχος, νευρικότητα, ανησυχία, φόβο, θυμό και απογοήτευση.

Οι νευρωτικοί άνθρωποι χαρακτηρίζονται αυτο-αμφιβολία, κατάθλιψη και άγχος, καθώς και από συναισθηματική αστάθεια. Όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα στη ζωή, κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις.

Παλαιότερες μελέτες έχουν αναζητήσει πιθανή σύνδεση με την κατάθλιψη, τις φοβίες, τις κρίσεις πανικού, και την κατάχρηση ουσιών. Υπάρχει και μία έρευνα που ενημέρωσε ότι οι εξόχως νευρωτικοί άνθρωποι έχουν λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν (8%) και δη από καρκίνο ή καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η τελευταία μελέτη επί του θέματος, βρήκε ότι ο νευρωτισμός αυξάνει τις πιθανότητες ενός ατόμου να έχει μειωμένη νοητική λειτουργία, όπως μεγαλώνει. Στην ίδια έρευνα φάνηκε πως η ευσυνειδησία και η εξωστρέφεια συνδέονται με μικρότερο ρίσκο.

Η μεθοδολογία

Οι επιστήμονες εξέτασαν δεδομένα 1.954 ηλικιωμένων ατόμων, που ζουν στο Σικάγο και το Ιλινόις των ΗΠΑ. Ήταν κάτοικοι μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, συνταξιούχοι και μέλη εκκλησιαστικών ομάδων από το 1997 έως σήμερα. Ουδείς εκ των μετεχόντων είχε διαγνωστεί με άνοια.

Στην αρχή της μελέτης, αξιολογήθηκε η προσωπικότητα κάθε ατόμου και όλοι συμφώνησαν να επιστρέφουν στην αξιολόγηση κάθε χρόνο.

Όταν εξετάστηκαν τα δεδομένα, διαπιστώθηκε ότι όσοι σημείωσαν υψηλές βαθμολογίες στην ευσυνειδησία ή χαμηλές σε νευρωτισμό είχαν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ήπια νοητική εξασθένηση, καθώς προχωρούσε η μελέτη.

Η εξωστρέφεια δεν συνδέθηκε σημαντικά με την ανάπτυξη ήπιας νοητικής εξασθένησης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που σημείωσαν υψηλή βαθμολογία σε αυτό το χαρακτηριστικό είχαν την τάση να διατηρούν τη νοητική λειτουργία περισσότερο.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι άτομα με μικρό σκορ στο νευρωτισμό και υψηλό στην εξωστρέφεια είχαν περισσότερες πιθανότητες να ανακτήσουν την κανονική νοητική λειτουργία, έπειτα από προηγούμενη διάγνωση ήπιας νοητικής εξασθένησης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η εξωστρέφεια μπορεί να λειτουργήσει και προστατευτικά, όταν ένα άτομο αρχίζει να αναπτύσσει άνοια.

Η ερευνητική ομάδα δεν βρήκε καμία σχέση μεταξύ αυτών των τριών χαρακτηριστικών προσωπικότητας και του συνολικού προσδόκιμου ζωής, πριν τονιστεί ότι η σχέση μεταξύ του τύπου προσωπικότητας και του κινδύνου για νοητική εξασθένηση μπορεί να υπάρχει, επειδή αυτά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορούν να επηρεάσουν τις συμπεριφορές υγείας ενός ατόμου, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.

“Άτομα με υψηλότερη ευσυνειδησία τείνουν να είναι λιγότερο πιθανό να εμπλέκονται σε επικίνδυνες συμπεριφορές (π.χ. βία, χρήση ναρκωτικών) και πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε συμπεριφορές που προάγουν την υγεία (π.χ. σωματική δραστηριότητα)”, πρόσθεσαν οι μελετητές πριν καταλήξουν ότι δεν γεννιόμαστε και πεθαίνουμε με αυτά τα τρία χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Αν τα αλλάξουμε, μπορούμε ενδεχομένως να διατηρήσουμε τη νοητική μας λειτουργία”.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις