Η Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης

Μετά τον Καναδά, και το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε επίσημα το παλαιστινιακό κράτος. Τι είπε ο Κιρ Στάρμερ στο διάγγελμά του.

O βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε και επίσημα ότι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που ξεκινάει την Τρίτη, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος.

Έτσι, το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε το δεύτερο κράτος της Ομάδας των Επτά (G7), μετά τον Καναδά που αναγνωρίζει επίσημα παλαιστινιακό κράτος.

Ο Κιρ Στάρμερ από τον Ιούλιο είχε δηλώσει πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα προχωρούσε στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτος, αν το Ισραήλ, μεταξύ άλλων, δεν συμφωνούσε στην κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κίνησή του έχει προκαλέσει έντονη κριτική, τόσο από την ισραηλινή κυβέρνηση και τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, όσο και από μεγάλη μερίδα πολιτικών στην Βρετανία, κυρίως του Συντηρητικού κόμματος.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους «ανταμείβει την τρομοκρατία» ενώ η πάγια θέση της εξωτερικής πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου διαχρονικά ήταν ότι η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας συνολικής ειρηνευτικής διαδικασίας και όχι ένα μεμονωμένο γεγονός.

Ωστόσο, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Βρετανίας έχουν υποστηρίξει ότι υπάρχει ηθική ευθύνη να δράσουν το συντομότερο δυνατόν για να διατηρηθούν ζωντανές οι ελπίδες για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους αναμένεται να προχωρήσουν και άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Μάλτα και η Αυστραλία. Μέχρι σήμερα, από τις συνολικά 193 χώρες του ΟΗΕ, οι 147 έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε δηλώσει σχετικά: «Πιστός στη διαχρονική δέσμευση της Γαλλίας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αποφάσισα ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης».

Οι ΗΠΑ, που έχουν επικρίνει τις θέσεις των υπολοίπων μελών της G7, έχουν δηλώσει ότι «δεν σχεδιάζουν» να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Λάμι: Η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης δεν θα οδηγήσει αυτομάτως στη δημιουργία του

Νωρίτερα σήμερα, ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι είχε δηλώσει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει “εν μια νυκτί” στην ύπαρξή του, υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ειρηνευτικής διαδικασίας.

“Οποιοδήποτε βήμα για την αναγνώρισή του αφορά στο ότι θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανές τις προοπτικές για μια λύση δύο κρατών“, σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε στο Sky News.

“Από την ανακοίνωση της Βρετανίας τον Ιούλιο για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, στην πραγματικότητα, με την επίθεση στο Κατάρ, μια κατάπαυση του πυρός έχει σε αυτό το στάδιο ναυαγήσει και οι προοπτικές είναι ζοφερές“, σημείωσε ο Λάμι, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ προχώρησε επίσης με σχέδιο εποικισμού.