Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό μιλά για την σχέση τους – “Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ”

Η Καρολάιν Νταριάν μιλά για την απομάκρυνση από τη μητέρα της, Ζιζέλ Πελικό, περιγράφοντας πώς η δίκη έπληξε ανεπανόρθωτα τη σχέση τους.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Telegraph παραχώρησε η Καρολάιν Νταριάν, κόρη της Ζιζέλ Πελικό, που έχει αναχθεί σε σύμβολο των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης μετά την ιστορική δίκη του πρώην συζύγου της, ο οποίoς τη νάρκωνε και καλούσε αγνώστους να τη βιάσουν.

Αφορμή για την συζήτηση στάθηκε το βιβλίο της με τίτλο “I’ll Never Call Him Dad Again“, στο οποίο αναφέρεται με λεπτομέρειες στα παιδικά της χρόνια και την ζωή με την οικογένειά της μέχρι την αποκάλυψη των σκοτεινών μυστικών και των εγκλημάτων του πατέρα της.

Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη που παραχώρησε, η Καρολάιν Ντοριάν, μιλά ανοιχτά για τη σχέση της με τη μητέρα της, Ζιζέλ Πελίκοτ, σήμερα.

Η νεαρή γυναίκα, που πλέον έχει αφιερώσει την ζωή της στον ακτιβισμό κατά της σεξουαλικής κακοποίησης, δεν δίστασε να παραδεχτεί πως έχει απομακρυνθεί από τη μητέρα της: «Η μητέρα μου άφησε το χέρι μου εκείνο το πρωί στο δικαστήριο», λέει, προσθέτοντας ότι ένιωσε εγκατάλειψη σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής της. «Με εγκατέλειψε. Για τέσσερα χρόνια συνόδευα τη μητέρα μου παντού. Την στήριζα χωρίς ποτέ να την κρίνω… αλλά σε εκείνο το δικαστήριο, θα έπρεπε να με βοηθήσει. Και αυτό, ποτέ δεν θα της το συγχωρήσω».

GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνέντευξη αποκαλύπτει την ένταση και τις αποστάσεις ανάμεσα στις δύο γυναίκες, παρά την κοινή τραγωδία που έζησαν. Η Νταριάν εξηγεί ότι πλέον η σχέση τους έχει περιοριστεί μόνο στις τυπικές επαφές: «Αν η μητέρα μου περνούσε μπροστά μου τώρα, θα της έλεγα μόνο ‘γεια’ και ‘αντίο’. Έχει κάνει τις επιλογές της».

Παρά το πώς έχει εξελιχθεί η σχέση τους, παραδέχεται ότι διατηρεί μια αίσθηση σεβασμού απέναντι στη νέα ζωή της μητέρας της: «Έχει νέο σύντροφο και ξεκίνησε μια καινούργια ζωή, και αυτό το σέβομαι. Αυτό που δεν σέβομαι είναι ότι δεν τήρησε την υπόσχεσή της ως μητέρα. Μια μητέρα παραμένει μητέρα μέχρι το τέλος – αλλά εκείνη δεν το έκανε».

Η Νταριάν καταλήγει: «Η διαφορά μεταξύ μας είναι αυτή: η μητέρα μου διάλεξε να παντρευτεί τον Ντομινίκ Πελικό, αλλά εγώ δεν διάλεξα να έχω αυτόν τον πατέρα. Καταλαβαίνεις; Για μένα, ο πόνος είναι διπλός».

Υπενθυμίζεται ότι στην κατοχή του Ντομινίκ Πελικό είχαν βρεθεί και γυμνές φωτογραφίες της κόρης του, Νταριάν. Κατά τη διάρκεια της δίκης πέρυσι, εκείνη και τα αδέλφια της τον παρακάλεσαν να πει την αλήθεια για αυτές τις εικόνες. Ο σύζυγός της, Πολ, αναγκάστηκε να καταθέσει. Είχε δει τις φωτογραφίες και εξήγησε στο δικαστήριο ότι η σύζυγός του ποτέ δεν κοιμόταν σε εκείνη τη στάση – ήταν σαφές ότι είχε ναρκωθεί.

Ωστόσο, ο πατέρας της ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις φωτογραφίες. Στο τέλος της δίκης, όταν ο Ντομινίκ κατηγορήθηκε μόνο για την καταγραφή ακατάλληλων εικόνων της κόρης του, εκείνη είπε στον δικαστή: «Είμαι ένα ξεχασμένο θύμα σε αυτή την υπόθεση».