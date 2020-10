Η "Μέδουσα με το κεφάλι του Περσέα", το #MeToo και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Μέδουσα δεν ήταν πάντα ένα τέρας με βλέμμα που σε "πέτρωνε", αλλά μετατράπηκε σε αυτό, αφού ο Ποσειδώνας την καταδίωξε και τη βίασε στο ναό της Αθηνάς.

Η Αθηνά αρνήθηκε να τιμωρήσει τον Ποσειδώνα για την επίθεσή του και αντ 'αυτού κατηγορεί και τιμωρεί τη Μέδουσα για ένα έγκλημα που ήταν το θύμα. Έτσι, λοιπόν, η Αθηνά μετατρέπει τη Μέδουσα σε τέρας με φίδια αντί για μαλλιά.

Η Μέδουσα τελικά κυνηγήθηκε και σκοτώθηκε από τον Περσέα, ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποίησε το ισχυρό κεφάλι της ως όπλο, προτού το δώσει στην Αθηνά.

Το γλυπτό "Medusa With The Head of Perseus", που δημιουργήθηκε από τον Αργεντινό-Ιταλό καλλιτέχνη Luciano Garbati, απεικονίζει τη Μέδουσα να κρατάει ένα σπαθί και το κεφάλι του Περσέα, του άντρα που την σκότωσε.

Πρόκειται για μια αντίστροφη εκδοχή ενός πιο διάσημου αγάλματος του Περσέα, γλυπτό του 16ου αιώνα από τον Benvenuto Cellini, το οποίο εκτέθηκε στην Piazza della Signoria στη Φλωρεντία της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το greekcitytimes, το νέο γλυπτό θα αποκαλυφθεί την Τρίτη στο πάρκο Collect Pond Park στη Νέα Υόρκη, με την ομάδα πίσω από το εγχείρημα να δηλώνει ότι το άγαλμα αποκηρύσσει την ενοχοποίηση του θύματος, στηρίζοντας παράλληλα το κίνημα #MeToo, κατά της σεξουαλικής κακοποίησης.

"Πώς είναι ένας θρίαμβος δυνατός όταν νικάς ένα θύμα; Αυτό το αφήγημα της διαπόμπευσης του θύματος σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας αντηχούν από το παρελθόν μέχρι το σημερινό κίνημα #MeToo.", τονίζουν οι δημιουργοί της έκθεσης.

Το συγκεκριμένο έργο, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις και αντιδράσεις στο Twitter, με τους χρήστες να συγκρούονται για την ερμηνεία του αγάλματος και την ορθότητα του μηνύματος.

Δείτε παρακάτω κάποιες από τις αντιδράσεις:

