Η NASA απαγορεύει σε Κινέζους υπηκόους να εργάζονται στα διαστημικά της προγράμματα

Σε μία άνευ προηγουμένου απόφαση προχώρησε η NASA, σύμφωνα με την οποία αποκλείει τους Κινέζους πολίτες από τη συμμετοχή στα διαστημικά της προγράμματα, ενισχύοντας τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.

Η NASA απέκλεισε τους Κινέζους πολίτες με έγκυρες αμερικανικές βίζες από τις εγκαταστάσεις της, μια απόφαση που τους εμποδίζει ουσιαστικά στο να εργάζονται σε ένα από τα πιο σεβαστά κέντρα διαστημικής έρευνας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, Κινέζοι υπήκοοι που μπορούσαν να εργάζονται στην NASA μόνο ως εργολάβοι ή φοιτητές που συνέβαλαν στην έρευνα, ανακάλυψαν στις 5 Σεπτεμβρίου ότι είχαν χάσει κάθε πρόσβαση στα συστήματα και τις εγκαταστάσεις της NASA.

Η NASA επιβεβαίωσε στη συνέχεια την απόφαση, αναφέροντας ότι οι Κινέζοι πολίτες θα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν από τη χρήση τις “εγκαταστάσεις, τα υλικά και τα δίκτυα της υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του έργου μας“.

Το επιταχυνόμενο διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας έχει προκαλέσει ανησυχία στις ΗΠΑ και έχει εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι Κινέζοι αστροναύτες έχουν ήδη αποκλειστεί από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), επειδή η Ουάσιγκτον έχει απαγορεύσει στη NASA να μοιράζεται τα δεδομένα της με την Κίνα.

Η τελευταία αυτή απόφαση της NASA εντείνει τη μείωση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.

Καθώς Κίνα και ΗΠΑ ανταγωνίζονται για να αποκτήσουν τεχνολογικό πλεονέκτημα, η καχυποψία μεταξύ τους έχει αυξηθεί σημαντικά, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που Κινέζοι φοιτητές, ειδικά εκείνοι που σπουδάζουν επιστήμες και τεχνολογία, δυσκολεύονται να αποκτήσουν βίζα ή ακόμα και να μπουν στις ΗΠΑ, ακόμα και αν έχουν εξασφαλίσει βίζα.

Δεν είναι πάντως σαφές πόσο νωρίτερα η NASA ενημέρωσε τους Κινέζους υπηκόους που εργάζονταν για την υπηρεσία για τη συγκεκριμένη απόφαση. Το Bloomberg ανέφερε ότι ξαφνικά διαπίστωσαν ότι τους είχε απαγορευτεί η πρόσβαση στα συστήματα δεδομένων της υπηρεσίας και ότι τους είχε απαγορευτεί η συμμετοχή σε συναντήσεις σχετικές με την εργασία τους, τόσο δια ζώσης όσο και εικονικά.