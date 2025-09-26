Η ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εστιάζοντας, σύμφωνα με ΜΜΕ, σε Ιράν και Παλαιστίνη.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μιλά αυτή την ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, που -παράλληλα- έχει στήσει σόου με μεγάφωνα στη Γάζα, σε μια κίνηση-μνημείο πολιτικού κυνισμού.

Η ομιλία του στην 80ή Συνέλευση του ΟΗΕ ξεκίνησε με αρκετούς να τον αποδοκιμάζουν και να αποχωρούν από την αίθουσα αλλά και άλλους να χειροκροτούν.

Δείτε LIVE την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και παρουσίασε έναν χάρτη -κάτι που αποτελεί συνήθη πρακτική του στις ομιλίες του στον ΟΗΕ- ο οποίος απεικόνιζε τον “τρομοκρατικό άξονα του Ιράν”.

Ο Νετανιάχου στον ΟΗΕ AP

Ισχυρίστηκε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή.

“Σφυροκοπήσαμε τους Χούθι, καταστρέψαμε τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ, τις δυνάμεις του Άσαντ στη Συρία αλλά πάνω από όλα συντρίψαμε το πυραυλικό σύστημα του Ιράν”, σημείωσε.

“Αλλά πρέπει να παραμείνουμε σκληροί. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το Ιράν να ξαναχτίσει το πυραυλικό του σύστημα. Γι αυτό το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε” διεμήνυσε.

Ο Νετανιάχου απευθύνθηκε, στη συνέχεια στους ομήρους στη Γάζα, από τα ηχεία που φρόντισε να τοποθετηθούν εκεί. “Δεν σας έχουμε ξεχάσει ούτε στιγμή. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να σας φέρουμε όλους πίσω”, είπε.

Ακολούθως, απευθύνθηκε στη Χαμάς, ζητώντας να απελευθερώσει τους ομήρους και να εγκαταλείψει τα όπλα.Λίγο νωρίτερα, κάλεσε τους αντιπροσώπους να σκανάρουν το QR code στην κονκάρδα του και να δουν “τι έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου”.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Ντόναλντ Τραμπ για την “τολμηρή και αποφασιστική δράση του”, τονίζοντας ότι και οι δυο τους τηρήσαν την υπόσχεση να αποτρέψουν το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

“Ηγέτες που μας καταδικάζουν δημόσια, μας ευχαριστούν πίσω από κλειστές πόρτες”

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι πολλοί ηγέτες, αν και δημόσια τον κατακρίνουν, πίσω από κλειστές πόρτες τον ευχαριστούν. Επεσήμανε ότι αυτοί οι ηγέτες αναγνωρίζουν την αξία των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν αποτρέψει επανειλημμένα απειλές κατά των χωρών τους.

Μετά την ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Νετανιάχου θα έχει και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.