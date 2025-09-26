Ο Νετανιάχου στήνει σόου: Εντολή να μπουν ηχεία στη Γάζα για την ομιλία του στον ΟΗΕ

Σε μια ενέργεια ακραίου πολιτικού κυνισμού, ο Νετανιάχου φέρεται να διατάζει τη μετάδοση της ομιλίας του στον ΟΗΕ, στη Γάζα με μεγάφωνα.

Σε ένα προκλητικό σόου που μόνο ως απάνθρωπη επίδειξη ισχύος μπορεί να μεταφραστεί, θα επιδοθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αν επιβεβαιωθούν δημοσιεύματα ισραηλινών ΜΜΕ τα οποία αναφέρουν πως δόθηκε εντολή να μεταδοθεί η σημερινή ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με μεγάφωνα στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ώρα που η διεθνής κατακραυγή για την γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού κλιμακώνεται, ο Νετανιάχου επιδίδεται σε επικοινωνιακά θεάματα για να ασκήσει και ψυχολογικό – εκτός από στρατιωτικό- πόλεμο σε όσους άμαχους έχουν απομείνει στην αιματοβαμμένη Λωρίδα της Γάζας.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz αναφέρει σε άρθρο της επικαλούμενη πηγές του ισραηλινού στρατού ότι γίνονται προετοιμασίες για τη μετάδοση της ομιλίας του Νετανιάχου από μεγάφωνα που θα τοποθετηθούν σε φορτηγά και τα οποία θα βρίσκονται κοντά στον φράκτη στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λωρίδας της Γάζας.

«Η Νότια Διοίκηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έλαβε εντολή να επιδοθεί σε αυτό που ανώτεροι αξιωματικοί χαρακτηρίζουν ‘ψυχολογικό πόλεμο’ μεταδίδοντας την ομιλία του Νετανιάχου από μεγάφωνα που θα τοποθετηθούν σε φορτηγά», εξηγεί στο άρθρο της η Haaretz.

«Κανείς δεν κατανοεί ποιο είναι το στρατιωτικό όφελος», σχολίασε ανώτερος αξιωματικός που μίλησε στην εφημερίδα, ενώ την απόφαση αυτή επέκριναν και συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Από την πλευρά του ο ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet μετέδωσε ότι το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να τοποθετήσει μεγάφωνα κοντά σε παλαιστινιακές κοινότητες προκειμένου να μεταδοθεί η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον στρατό του Ισραήλ.

Αν επιβεβαιωθεί, η ενέργεια αυτή θα συνιστά μια κατάφωρη επίδειξη πολιτικής κυνικότητας, που αποκαλύπτει τη διαρκή πρόθεση του Νετανιάχου να μετατρέπει τον πόλεμο σε εργαλείο προσωπικής και πολιτικής επιβίωσης. Ενώ χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το θάνατο, την πείνα και την απόλυτη ερημοποίηση του τόπου τους, η επιλογή να ακουστεί η φωνή του θύτη μέσα από μεγάφωνα – αντί για ηχηρές πράξεις αποκλιμάκωσης- αποτελεί μια βάναυση προσβολή προς κάθε έννοια ανθρωπισμού.