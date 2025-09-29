Η Ουγγαρία απέκλεισε την πρόσβαση σε ουκρανικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες “απαντώντας” στην Ουκρανία

Η Ουγγαρία “έκοψε” την πρόσβαση σε ουκρανικές ιστοσελίδες μετά από αντίστοιχη κίνηση της Ουκρανίας.

Η Ουγγαρία απέκλεισε την πρόσβαση σε 12 ουκρανικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες στην επικράτειά της σε απάντηση σε παρόμοια κίνηση στην οποία προέβη η Ουκρανία, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook ο προσωπάρχης του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

Προηγουμένως το Κίεβο είχε απαγορεύσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ορισμένες ειδησεογραφικές πύλες, συμπεριλαμβανομένων δύο ουγγρικών για φερόμενη διάδοση ρωσικής προπαγάνδας, σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική ειδησεογραφική ιστοσελίδα mandiner.hu.