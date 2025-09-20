Η Πολωνία απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη – Επίθεση της Ρωσίας στη δυτική Ουκρανία

Συνεχίζονται ακάθεκτα οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να δοκιμάζει τα όρια και τις αντοχές του ΝΑΤΟ με τις συνεχείς παραβιάσεις εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (20/9), η Βαρσοβία για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης» ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

ΝΑΤΟ: Η Εσθονία ζητά ενεργοποίηση του Αρθρου 4

Η εν λόγω εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα στον εναέριο χώρο της Εσθονίας με την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών, σύμφωνα με καταγγελία της εσθονικής κυβέρνησης, κάτι ωστόσο που η Μόσχα αρνείται. Λόγω αυτού ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίκαλ, ανακοίνωσε ότι η χώρα ενεργοποίησε το Αρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημες διαβουλεύσεις.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι η Συμμαχία θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου να συζητήσει την παραβίαση από ρωσικά μαχητικά.

Το Ταλίν χαρακτήρισε το περιστατικό «πρωτοφανώς προκλητικό», σημειώνοντας ότι τα αεροσκάφη παρέμειναν για 12 λεπτά εντός εσθονικού εδάφους πριν αναχαιτιστούν από συμμαχικά μαχητικά.

Το ΝΑΤΟ «αντέδρασε άμεσα και αναχαίτισε τα ρωσικά αεροσκάφη», με εκπρόσωπο της Συμμαχίας να κάνει λόγο για ακόμη ένα παράδειγμα «ανεύθυνης ρωσικής συμπεριφοράς» και να τονίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Συμμαχίας.

Ο γενικός γραμματέας, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι συνομίλησε με τον πρωθυπουργό της Εσθονίας. «Η αντίδραση του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της επιχείρησης Eastern Sentry ήταν γρήγορη και αποφασιστική» ανέφερε, επισημαίνοντας την ετοιμότητα να αντιμετωπίσει προκλήσεις στα ανατολικά της σύνορα.

ΕΕ.: Ο Πούτιν μάς δοκιμάζει

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Εσθονίας απέναντι στη νέα παραβίαση του εναέριου χώρου μας από τη Ρωσία».

Τόνισε ότι η ΕΕ «θα απαντά σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα, επενδύοντας παράλληλα σε μια ισχυρότερη ανατολική πτέρυγα». «Οσο οι απειλές κλιμακώνονται τόσο θα κλιμακώνεται και η πίεσή μας» συμπλήρωσε.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, κατήγγειλε την ενέργεια ως «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση» και υπογράμμισε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης».

«Δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία» τόνισε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη-μέλη της με ευρωπαϊκούς πόρους για την ενίσχυση των αμυνών τους.

Από το Βερολίνο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεπουλ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει προβεί σε μια «απαράδεκτη ενέργεια», διαβεβαιώνοντας ότι η Εσθονία έχει «την πλήρη αλληλεγγύη» της Γερμανίας. «Με την άμεση αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών αποδεικνύουμε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του», σημείωσε.

Η Γαλλία κατήγγειλε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη, χαρακτηρίζοντάς τες «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Το Παρίσι, που διατηρεί τάγμα με μαχητικά αεροσκάφη στην Εσθονία, υπογράμμισε σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών: «Η εισβολή αυτή στον εναέριο χώρο της Εσθονίας είναι πρωτοφανής τα τελευταία 20 χρόνια».

Ο Βρετανός υπουργός Αμυνας, Τζον Χίλι, καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. «Η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη ενέργεια της Ρωσίας είναι η τρίτη παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ τις τελευταίες ημέρες» ανέφερε. «Η επιθετικότητα του Πούτιν δεν κάνει τίποτε άλλο από το να ενισχύει την ενότητα του ΝΑΤΟ και την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας».

Ρωσία: Δεν παραβιάσαμε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε την κατηγορία ότι τρία μαχητικά του παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, μετά την αναχαίτισή τους από καταδιωκτικά του NATO χθες Παρασκευή.

«Τη 19η Σεπτεμβρίου (…) τρία ρωσικά καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρέλια προς αεροδρόμιο στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ», ρωσικό θύλακο ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

«Η πτήση εκτυλίχτηκε με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου, χωρίς να παραβιαστούν τα σύνορα άλλον κρατών, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα μέσα ελέγχου» του εναέριου χώρου» συνέχισε.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο» διαβεβαίωσε.

Κατά την ίδια πηγή, τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από «ουδέτερα (σ.σ. διεθνή) ύδατα στη Βαλτική θάλασσα και σε απόσταση τριών και πλέον χιλιομέτρων από την (εσθονική) νήσο Βάιντλο», στον Κόλπο της Φινλανδίας.