Η Rooney Mara και ο Joaquin Phoenix έγιναν γονείς

Οι ηθοποιοί Rooney Mara και Joaquin Phoenix υποδέχτηκαν το πρώτο τους μωρό, ένα αγοράκι που φέρει το όνομα River, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Viktor Kosakovskiy, ο οποίος μοιράστηκε την είδηση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης.

Ο αδελφός του Joaquin Phoenix, River, γνωστός για τους ρόλους του στο "Stand By Me", "Running on Empty" και "My Own Private Idaho", πέθανε στις 31 Οκτωβρίου 1993, όταν ήταν 23 ετών, μετά από υπερβολική δόση στο Viper Room στο Δυτικό Χόλιγουντ. Ο Joaquin, ο οποίος ήταν 19 εκείνη την εποχή, ήταν μαζί του και και ήταν εκείνος που κάλεσε το 911.

"Σχεδόν σε κάθε ταινία που έκανα, υπήρχε κάποια σχέση με τον River", δήλωσε ο Phoenix στον Anderson Cooper σε μια συνέντευξη "60 Minutes" που προβλήθηκε τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, μέχρι στιγμής οι δύο ηθοποιοί δεν έχουν επιβεβαιώσει το χαρμόσυνο γεγονός.

