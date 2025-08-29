Η Ρωσία ανησυχεί για τον “στρατηγικό προβοκάτορα” στα σύνορά της

Όσο ο Ζελένσκι πιέζει τη Δύση για τις εγγυήσεις ασφαλείας, η Ρωσία φοβάται πως οι προτάσεις της Δύσης θα μετατρέψουν το Κίεβο σε “στρατηγικό προβοκάτορα” στα σύνορά της.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυτικές προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα αυξήσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση μετατρέποντας το Κίεβο σε “στρατηγικό προβοκάτορα” στα σύνορα της Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται για να καθορίσουν μια σειρά εγγυήσεων για την Ουκρανία, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας δυνητικής ειρηνικής διευθέτησης και που θα προορίζονται για να προστατεύουν το Κίεβο από μια πιθανή μελλοντική επίθεση από τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη, ότι αναμένει πως ένα πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα έχει καθοριστεί ήδη την επόμενη εβδομάδα.

“Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να στηρίζονται στην επίτευξη κοινής κατανόησης που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας”, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Μόσχα, η Ζαχάροβα σημείωσε ότι οι τρέχουσες προτάσεις είναι “μονόπλευρες και είναι ξεκάθαρα σχεδιασμένες για να περιορίσουν τη Ρωσία“.

“Αυτή η γραμμή (προτάσεων) παραβιάζει την αρχή περί αδιαιρέτου της ασφάλειας και αναθέτει στο Κίεβο τον ρόλο στρατηγικού προβοκάτορα στα σύνορα της Ρωσίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη συμμαχία (του NATO) να εμπλακεί σε μια ένοπλη σύγκρουση με τη χώρα μας”, πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

Παράλληλα όσον αφορά τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθούν οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ και ότι αυτό είναι το μόνο που εμποδίζει τη συνεργασία με τη χώρα αυτή για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Η ισχύς της τελευταίας συμφωνίας ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η New START, προβλέπεται να εκπνεύσει τον Φεβρουάριο. Ερωτηθείσα αν οι δύο πλευρές επιδιώκουν να την παρατείνουν ή να την αντικαταστήσουν, η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα θα προσαρμόσει την προσέγγισή της με την εξέλιξη της κατάστασης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι θέλει να ξεκινήσουν συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό με τη Ρωσία και την Κίνα και ότι είχε ήδη συζητήσει για το θέμα αυτό με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την συνάντησή τους στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Ζελένσκι: Σε επίπεδο ηγετών οι συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Σε νέα δήλωσή του σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι συζητήσεις των εταίρων του Κιέβου σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα πρέπει να αναβαθμιστούν “επειγόντως” σε επίπεδο ηγετών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε αυτή τη δήλωση κατά την διάρκεια ενημέρωσης με δημοσιογράφους στο Κίεβο, κατά την οποία είπε επίσης ότι θέλει οι σύμμαχοι να επικυρώσουν τυχόν τέτοιες εγγυήσεις μέσω των αντίστοιχων κοινοβουλίων τους.