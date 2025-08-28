Η Ρωσία βομβάρδισε το Κίεβο και “ανατίναξε” τις διαπραγματεύσεις

Κατακραυγή για τη μαζική επίθεση της Ρωσίας κατά του Κιέβου, η οποία “φρενάρει” τις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες.

Μεγάλη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του Κιέβου χθες το βράδυ, σε μια από τις πιο φονικές επιδρομές στην ουκρανική πρωτεύουσα εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 15 άτομα και έχουν τραυματίσει δεκάδες άλλους. Μεταξύ των θυμάτων ήταν τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η αεροπορική βομβαρδιστική επιδρομή στο Κίεβο ήταν σχετικά ήπια τον Αύγουστο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αποτυχημένη απόπειρα να φέρει το τέλος του πολέμου με συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Αλλά η νυχτερινή επίθεση υποδεικνύει ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να επιστρέψει στην φονική της εκστρατεία, με Ουκρανούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι η πρωτεύουσα στοχοποιήθηκε από βαλλιστικούς και κρουζ πυραύλους, καθώς και από drones Shahed.

Μεταξύ άλλων, από τα ρωσικά πλήγματα υπέστησαν ζημιές το κτίριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο καθώς και το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Αυτές οι σφοδρές επιθέσεις έρχονται σε μια περίοδο διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο πλήττεται τόσο σοβαρά από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα πριν από δύο εβδομάδες. Τότε, ο ο Ρώσος πρόεδρος έγινε δεκτός με χειροκροτήματα, και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει στη συνέχεια ότι “ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία” μαζί του.

Ωστόσο, αυτές οι επιθέσεις ενισχύουν το επιχείρημα της Ευρώπης ότι το Κρεμλίνο δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη, και θα συνεχιστούν οι εκκλήσεις προς τον Τραμπ να υιοθετήσει πιο σφιχτή στάση απέναντι στη Μόσχα.

Μέχρι τώρα, ο Τραμπ δεν έχει προχωρήσει σε επιπλέον κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ενώ, κατά καιρούς, έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για τις επιθέσεις, αυτό δεν έχει αποδειχθεί αρκετό για να τις σταματήσει.

Περίπου 3,5 χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι μάχες στο έδαφος δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης.

Ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο AP Photo/Evgeniy Maloletka

Η επίθεση αυτή, η πιο φονική των τελευταίων εβδομάδων, προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση ως ένδειξη ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, ενώ κάλεσε για αυστηρότερες διεθνείς κυρώσεις κατά της Μόσχας.

«Η Ρωσία εξακολουθεί να μην φοβάται τις συνέπειες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στις νυχτερινές επιθέσεις στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε την «μαζική» ρωσική επίθεση και κάλεσε για «νέες, αυστηρές κυρώσεις» κατά της Μόσχας σε απάντηση.

Η ΕΕ και η Βρετανία εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποφασιστική αντίδραση.

Η επίθεση αυτή εντείνει τις πιέσεις για την επιβολή αυστηρότερων μέτρων κατά της Ρωσίας και αναδεικνύει τις δυσκολίες στην επίτευξη μιας ειρηνικής λύσης.

Η τελευταία διεθνής προσπάθεια για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τον Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα, ενώ ακολούθησε η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ προωθεί τη διεξαγωγή μιας συνόδου Πούτιν-Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υποστηρίζει αυτή την κίνηση, αλλά έχει ζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας από τους Δυτικούς συμμάχους για να αποτρέψει μια μελλοντική ρωσική επίθεση σε περίπτωση συμφωνίας ειρήνης.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αξιωματούχοι από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή στο πλαίσιο ενισχυμένων προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου.

Βρετανία: Καλείται στο ΥΠΕΞ ο πρέσβης της Ρωσίας

Ο πρέσβης της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα κληθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά τις μεγάλες επιθέσεις στο Κίεβο τη διάρκεια της νύχτας.

Αναμένεται ότι ο Αντρέι Κέλιν θα συναντηθεί με αξιωματούχους και όχι με υπουργούς.

Υπενθυμίζεται ότι τα γραφεία του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστησαν ζημιές.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε νωρίτερα τη Ρωσία ότι «σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνη» με τις «ανόητες» επιθέσεις της.

Κάλας: “Η Ρωσία χλευάζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες”

Η ΕΕ θα καλέσει επίσης τον Ρώσο πρέσβη για τις επιθέσεις της Μόσχας στο Κίεβο, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής του μπλοκ, Κάγια Κάλλας.

Η Κάλλας δήλωσε ότι η επίθεση δείχνει πως η Ρωσία έκανε μια «σκόπιμη επιλογή να κλιμακώσει και να χλευάσει τις προσπάθειες ειρήνης».

“Καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει να στοχοθετείται”, δήλωσε η Κάγια Κάλας, μετά τα ρωσικά πλήγματα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

Ούρσουλα: “Είμαι εξοργισμένη”

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Είμαι εξοργισμένη από την επίθεση στο Κίεβο που έπληξε και τα γραφεία μας στην ΕΕ.

Αυτή ήταν η πιο θανατηφόρα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην πρωτεύουσα από τον Ιούλιο και, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου στην οθόνη, ήταν μια επίθεση και εναντίον της αντιπροσωπείας μας.

Μόλις μίλησα με τον αναπληρωτή πρέσβη μας και είμαι ανακουφισμένη που κανένα μέλος του προσωπικού μας δεν τραυματίστηκε. Η επίθεση χθες το βράδυ έγινε σε κοντινή απόσταση από την διπλωματική αποστολή, την αντιπροσωπεία του συνδικάτου μας, δύο πύραυλοι χτύπησαν σε απόσταση 50 μέτρων την αντιπροσωπεία μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.

Και αυτή είναι μια ακόμη ζοφερή υπενθύμιση του τι διακυβεύεται. Δείχνει ότι το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει να τρομοκρατεί την Ουκρανία, σκοτώνοντας τυφλά αμάχους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ακόμη και στοχεύοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ασκούμε τη μέγιστη πίεση στη Ρωσία.

Αυτό σημαίνει αυστηροποίηση του καθεστώτος κυρώσεων. Σύντομα θα παρουσιάσουμε το 19ο πακέτο σκληρών και αυστηρών κυρώσεων.

Και παράλληλα, προχωράμε τις εργασίες σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και φυσικά, διασφαλίζουμε ισχυρή, ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία, τη γείτονά μας, τον εταίρο μας, τον φίλο μας και το μελλοντικό μας μέλος».

Διεθνείς αντιδράσεις – Καταδίκη του ρωσικού χτυπήματος

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι “σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση” μετά τα φονικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας.

“Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει”, σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επιβεβαιώνοντας ότι από τα πλήγματα αυτά “υπέστη ζημιές” το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

“Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου”, πρόσθεσε.

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη “σοβαρές ζημιές” στη ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και “θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας”, ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.

“Μετά την επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου, το γραφείο μας του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές”, ανέφερε ο βρετανικός οργανισμός, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στο κέντρο του Κιέβου, κοντά στο κτίριο της αποστολής της ΕΕ, που επίσης υπέστη ζημιές από τα πλήγματα.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, καταγγέλλοντας τη “βαρβαρότητα” της Ρωσίας.

“Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μία νύχτα στην Ουκρανία: αυτή είναι η άποψη της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα”, έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

“Πλήρης υποστήριξη στον ουκρανικό λαό, βαθιά συμπόνια για όλες τις οικογένειες που πενθούν”, πρόσθεσε.