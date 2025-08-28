Μεγάλο χτύπημα της Ρωσίας στο Κίεβο – Ζημιές σε κτίριο της αποστολής της ΕΕ

Μαζική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του Κιέβου, με αρκετούς νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά. Χτυπήθηκε κτίριο της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μια από τις πιο φονικές επιδρομές στην ουκρανική πρωτεύουσα εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 14 άτομα και έχουν τραυματίσει δεκάδες άλλους. Μεταξύ των θυμάτων ήταν τρία παιδιά, ηλικίας 2, 14 και 17 ετών, σύμφωνα με αξιωματούχους, σε μια επίθεση που ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι δείχνει πως η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου.

Ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο AP Photo/Evgeniy Maloletka

«Αυτοί οι ρωσικοί πύραυλοι και τα επιθετικά drones σήμερα είναι μια σαφής απάντηση σε όλους στον κόσμο που για εβδομάδες και μήνες καλούν σε κατάπαυση του πυρός και σε πραγματική διπλωματία», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Ρωσία επιλέγει τις βαλλιστικές επιθέσεις αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.»

Η αεροπορική βομβαρδιστική επιδρομή στο Κίεβο ήταν σχετικά ήπια τον Αύγουστο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αποτυχημένη απόπειρα να φέρει το τέλος του πολέμου με συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Αλλά η νυχτερινή επίθεση υποδεικνύει ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να επιστρέψει στην φονική της εκστρατεία, με Ουκρανούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι η πρωτεύουσα στοχοποιήθηκε από βαλλιστικούς και κρουζ πυραύλους, καθώς και από drones Shahed.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είπε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας «διεξαγόταν μια μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα». Οι δυνάμεις αεράμυνας επιχειρούσαν, πρόσθεσε, και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια για την προστασία τους.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει διεθνής αντίδραση και κάλεσε για επιπλέον κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων και από την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας. «Αναμένουμε αντίδραση από την Κίνα για όσα συμβαίνουν. Η Κίνα έχει επανειλημμένα καλέσει να μην επεκταθεί ο πόλεμος και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Πεκίνο είχε ανακοινώσει ότι ο Πούτιν θα είναι ανάμεσα στους ηγέτες που θα παρευρεθούν στην στρατιωτική παρέλαση με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα.

Ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο AP Photo/Evgeniy Maloletka

Ζημιές στο κτίριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.

Καταδίκη Φον ντερ Λάιεν για το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«’Αλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.