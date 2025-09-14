Η Ρουμανία καταγγέλλει παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία

Η Ρουμανία γίνεται η δεύτερη χώρα του ΝΑΤΟ που καταγγέλλει παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone με τον Ζελένσκι να προειδοποιεί για “ξεκάθαρη επέκταση του πολέμου”.

Η Ρουμανία έγινε το πιο πρόσφατο μέλος του ΝΑΤΟ που κατήγγειλε παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones, την ώρα που η Πολωνία έθετε σε επιφυλακή την αεράμυνά της λόγω νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορά της.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι το Σάββατο ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας, κατά τη διάρκεια επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές.

Δύο μαχητικά F-16 απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την κατάσταση και εντόπισαν το drone πάνω από τη ρουμανική επικράτεια, μέχρι που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ κοντά στο χωριό Chilia Veche.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία διευρύνει σκόπιμα τις επιχειρήσεις με drones και κάλεσε τη Δύση να απαντήσει με πιο σκληρές κυρώσεις και στενότερη αμυντική συνεργασία.

«Πρόκειται για μια ξεκάθαρη επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «ο ρωσικός στρατός γνωρίζει ακριβώς πού κατευθύνονται τα drones του και πόσο μπορούν να παραμείνουν στον αέρα».

Ζήτησε επίσης την άμεση υιοθέτηση νέων μέτρων: «Μην περιμένετε να πέσουν δεκάδες Shahed και βαλλιστικοί πύραυλοι πριν λάβετε αποφάσεις».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και το ρουμάνικο υπουργείο Άμυνας επέκριναν σήμερα έντονα την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας.

«Η παραβίαση του ρουμάνικου εναέριου χώρου από ρωσικά drones αποτελεί μια ακόμη απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας ενός κράτους μέλους της ΕΕ», τόνισε η Κάλας στο Χ. «Η απερίσκεπτη αυτή κλιμάκωση απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη Ρουμανία».

Συναγερμός στην Πολωνία

Το Σάββατο, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι, μαζί με συμμάχους του ΝΑΤΟ, ανέπτυξε ελικόπτερα και αεροσκάφη όταν ρωσικά drones έπληξαν ουκρανικούς στόχους κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Ο στρατός της χώρας ανέφερε ότι τα πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο, ενώ τα αντιαεροπορικά και τα συστήματα ραντάρ τέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Αργότερα, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός ήρθη, προειδοποιώντας ωστόσο πως «παραμένουμε σε εγρήγορση».

Η Βαρσοβία είχε ήδη καταγγείλει πως σχεδόν 20 ρωσικά drones παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο από το βράδυ της Τρίτης μέχρι το πρωί της Τετάρτης.

Παρά τις διαψεύσεις της Μόσχας ότι στοχεύει την Πολωνία, χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία ανακοίνωσαν ενίσχυση της στήριξής τους για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι εκτοξεύσεις ήταν σίγουρα σκόπιμες, όμως έθεσε το ερώτημα αν είχαν στόχο την Πολωνία.

«Αν αποδειχθεί ότι υπήρχε συγκεκριμένη πρόθεση, τότε μιλάμε για μια επικίνδυνη κλιμάκωση», ανέφερε.

Η Πολωνία είχε ήδη απορρίψει την Παρασκευή τον ισχυρισμό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι παραβιάσεις μπορεί να ήταν «λάθος πλοήγησης». Ο Τραμπ επανήλθε το Σάββατο, λέγοντας πως είναι έτοιμος να επιβάλει μεγάλες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά μόνο αν όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Την ίδια στιγμή στη Ρωσία, όπως μεταδίδει ο Guardian, αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι ουκρανικό drone έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας, στην πόλη Ούφα, περίπου 1.400 χιλιόμετρα από το μέτωπο.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και μικρές ζημιές στο συγκρότημα που ανήκει στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Bashneft. Πηγή της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) ανέλαβε την ευθύνη, τονίζοντας ότι στόχος παραμένουν οι ενεργειακές υποδομές που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.